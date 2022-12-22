Нестандартные способы вылечить горло

Ни одна зима не обходится без легкой (если повезет) простуды. Саднящее горло, хриплый голос, вечный шарф вокруг шеи и теплый чай, который уже начинает вызывать раздражение. Хотите избавиться от всего этого, да еще и хитрыми способами? От коньяка до редьки: вот несколько проверенных рецептов, которые избавят вас от больного горла раз и навсегда.
Русский способ
Редька с медом
Возьмите черную редьку, прорежьте наверху небольшую дырочку и залейте туда мед. Сутки спустя мед впитается и редька станет давать светлый сок. Вот эту гадость (извините, но вкус действительно мерзкий) надо пить по столовой ложке 4 раза в день. Сколько мучиться? Недели будет достаточно.
Китайская хитрость
Настойка на гвоздике
Две ложки сухой гвоздики заливаются холодной водой и настаиваются три дня. Не нужно устраивать потопа, уровень воды должен слегка покрывать пряность. На третий день в стакане будет уже темно-коричневый раствор: разводите его теплой водой в пропорции 1/1 и полощите горло. Китайцы говорят, пары дней будет достаточно.
Французские изыски
Коньяк и анис
Честно говоря, рецепт больше похож на приготовление абсента, но от горла тоже поможет. Примерно 150 грамм анисовых семян заливаются двумя стаканами холодной воды и кипятятся минут 15. Теперь добавьте четверть столовой ложки меда, доведите до кипения и влейте ложку коньяку. Можно две. Или три, если горло уж сильно болит. Ложку этого чудодейственного средства нужно пить до еды, за полчаса.
Греческий огонь
Морская соль и оливковое масло
Пожалуй, один из наиболее неприятных способов избавиться от боли в горле. Чайная ложка морской соли растворяется в стакане воды, затем сюда же добавляются две капли йода. Полощите горло — это была первая часть операции. Прополоскали? Отлично, теперь возьмите в рот ложку оливкового масла и полощите так, чтобы оно стало совсем жидким. Постарайтесь укротить рвотный рефлекс, иначе все пойдет насмарку. Йод из морской соли окажет на горло дезинфицирующее влияние, ну а оливковое масло смягчит раздражение.
Мексиканская ничья
Кайенский перец и мята
Половину столовой ложки перца чили заливают стаканом кипятка и добавляют в смесь 1/8 перемолотой луковицы, пару листиков мяты и листик эхинацеи. Полученным раствором можно хоть врагов со стен осажденного города обливать, хоть горло лечить.
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