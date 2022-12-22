Нестандартные способы вылечить горло

Ни одна зима не обходится без легкой (если повезет) простуды. Саднящее горло, хриплый голос, вечный шарф вокруг шеи и теплый чай, который уже начинает вызывать раздражение. Хотите избавиться от всего этого, да еще и хитрыми способами? От коньяка до редьки: вот несколько проверенных рецептов, которые избавят вас от больного горла раз и навсегда.









Русский способ

Китайская хитрость

Французские изыски

Греческий огонь

Мексиканская ничья