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Самый элегантный способ открытия бутылки зажигалкой

Таким интересным способом можно пользоваться не только когда у вас нет штопора под рукой, но и для того чтобы удивить ваших друзей и знакомых. Все что нужно иметь для того чтобы открыть бутылку, так это простую карманную, газовою зажигалку. И если вы к примеру не курите, то ее можно всегда попросить опять же у вашего друга.




Открываем бутылку зажигалкой



Все просто. Удаляем этикетку с горлышка.



Прибавляем пламя на максимум, если в устройстве зажигалки есть такая возможность. Ставим бутылку на стол и при помощи пламени зажигалки начинаем равномерно прогревать горлышко со всех сторон, вращая бутылку по кругу другой рукой.



Пробка не вылетит сразу резко, а потихонечку сначала начнет вылазить, так что раньше времени не стоит паниковать.
Все это происходит благодаря расширению воздуха при нагревании, в результате чего давление внутри бутылки резко возрастает.



Также повышение температуры размягчает материал пробки и он становится более эластичен, что облегчает ее выдвижение.
При дальнейшем нагревании пробка выскакивает из бутылки как по велению волшебства.



Получилось все довольно красиво и элегантно.
Вот и все. Теперь можно налить содержимое в бокал.



По сути это почти небольшой фокус, который обрадует и удивит ваших друзей.
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тер. Район пруда Бутылка
зажигалка

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