Складной столик из фанеры своими руками

Если вы любите проводить свободное время на природе и выбираетесь за город на авто, то вам пригодится универсальный складной столик из фанеры.Его можно использовать как на открытом воздухе, установив на землю, так и в автомобиле (в случае, если позволяет пространство).Сделать такой столик очень просто. Потребуется только фанера толщиной 18—20 мм и соединительные элементы в виде деревянных кругляков.Конструкция столика представляет собой две пары опорных ножек и столешницу, которая состоит из трех частей: центральной и двух боковых.Своим личным опытом изготовления и сборки складного столика поделился с нами автор YouTube канала.Первым делом необходимо будет изготовить опорные ножки с отверстиями и боковые части столешницы. Крепим ножки к столешницам, как показано на фото ниже.Далее вырезаем из фанеры центральную часть столешницы. Крепим к ней две опорные планки с отверстиями по краям для соединительных элементов.После того как все три части конструкции готовы, можно приступать к сборке складного столика.Для этого нам потребуются две заготовки из деревянного кругляка. Вставляем их в отверстия и отпиливаем выступающие части.Варианты использования складного столика можно посмотреть на фото ниже (первое фото — на открытом воздухе, второе — в автомобиле).При желании можно покрасить столик или вскрыть поверхность фанеры акриловым лаком. Также можно просто обработать минеральным маслом по дереву.Подробно о том, как своими руками изготовить практичный складной столик из фанеры, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.