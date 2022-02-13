С нами не соскучишься!

8 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Про вес. У онко больных есть такое выражение: пока толстый тает - худой умирает.  После третьего курса химиотерапии я...9 распространенны...
  • Олег Дембо
    Глупо!Розовый бум: Глам...
  • Виктор Полуэктов
    А дальше опять была война. Вновь на Россию полезли всей Европой. Очередным заходом, в Гражданскую-то не срослось  -  ...Один из первых ев...

Складной столик из фанеры своими руками

Складной столик из фанеры своими руками

Если вы любите проводить свободное время на природе и выбираетесь за город на авто, то вам пригодится универсальный складной столик из фанеры.

Складной столик из фанеры своими рукамиЕго можно использовать как на открытом воздухе, установив на землю, так и в автомобиле (в случае, если позволяет пространство).
Сделать такой столик очень просто. Потребуется только фанера толщиной 18—20 мм и соединительные элементы в виде деревянных кругляков.
Конструкция столика представляет собой две пары опорных ножек и столешницу, которая состоит из трех частей: центральной и двух боковых.
Своим личным опытом изготовления и сборки складного столика поделился с нами автор YouTube канала.
Основные этапы работы

Первым делом необходимо будет изготовить опорные ножки с отверстиями и боковые части столешницы. Крепим ножки к столешницам, как показано на фото ниже.
Складной столик из фанеры своими руками
Складной столик из фанеры своими руками
Далее вырезаем из фанеры центральную часть столешницы. Крепим к ней две опорные планки с отверстиями по краям для соединительных элементов.
Складной столик из фанеры своими руками
После того как все три части конструкции готовы, можно приступать к сборке складного столика.
Складной столик из фанеры своими руками
Для этого нам потребуются две заготовки из деревянного кругляка. Вставляем их в отверстия и отпиливаем выступающие части.
Складной столик из фанеры своими руками
Складной столик из фанеры своими руками
Варианты использования складного столика можно посмотреть на фото ниже (первое фото — на открытом воздухе, второе — в автомобиле).

Складной столик из фанеры своими руками
Складной столик из фанеры своими руками
При желании можно покрасить столик или вскрыть поверхность фанеры акриловым лаком. Также можно просто обработать минеральным маслом по дереву.
Видео по теме

Подробно о том, как своими руками изготовить практичный складной столик из фанеры, можно увидеть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх