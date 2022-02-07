Пастухи на ходулях: как французы освоили непростое ремесло

Пастухи из Ланда - необычная профессия.
Сегодня увидеть акробатов на ходулях можно разве что во время цирковых представлений или развлекательных шоу. А вот в начале XIX веке в регионе Ланд на юго-западе Франции местное население предпочитало передвигаться исключительно таким способом. Кажется невероятно, но у них на то были свои причины…
Пастухи из Ланда в начале XIX века передвигались исключительно на ходулях.
Сегодня регион Ланд славится сосновыми лесами, правда, так было не всегда. Еще сто лет назад это была равнинная местность, перемежающаяся болотами. В регионе процветало скотоводство, практически все местные жители разводили овец. Чтобы быстро и удобно передвигаться по пастбищам, пастухи и придумали использовать ходули, на местном наречии они именовались «чанки». Поголовье скота в Ланде насчитывало порядка миллиона овец, поэтому и все местные жители занимались пастушьим промыслом.
Пастухи на ходулях - удивительная профессия.
Поголовье скота в Ланде достигало миллиона овец.
Использование ходулей давало пастухам ряд преимуществ: с высоты они могли окинуть взором даже отдаленные отары, в случае необходимости – отогнать волка, кроме того, они за считанные минуты преодолевали гораздо большее расстояние, чем если бы передвигались пешком, и, конечно же, ходули позволяли безопасно преодолевать болотистые участки. Сохранились сведения, что скорость ходьбы на ходулях не уступала всаднику на лошади, идущему рысью.
По болотистой местности на ходулях передвигались легко и быстро.
Ходули были деревянными, в высоту достигали полутора метров, были снабжены подставкой под плеча и кожаным ремнем для закрепления стопы. При ходьбе пастухи помогали себе посохом. Ходули были настолько устойчивыми, что многие, коротая время, даже занимались вязанием, сидя наверху и наблюдая за овцами. Помимо этого, многие местные жители так овладевали мастерством передвижения на ходулях, что показывали акробатические трюки – могли подобрать камешек с земли, сорвать цветок, инсценировать падение и подняться, не коснувшись земли, и даже прыгать на одной ноге. Детвора даже умудрялась играть в салки!
Открытка с изображением артистов на ходулях.
Известен случай, когда в 1808 году императрица Жозефина посетила этот регион. В качестве увеселения ей предложили посмотреть выступления местных пастухов. Жозефина пришла в восторг от бега наперегонки на ходулях. Интересно, что среди участников конкурсов на самого ловкого «ходока» она увидела не только парней, но и девушек.
Свидание на ходулях.
В середине XIX века местность начали активно засаживать деревьями, и выпас скота многократно сократился. Одновременно с этим исчезли и пастухи на ходулях. Пытаясь популяризировать умирающую профессию, в 1891 году энтузиаст Сильван Дорнон преодолел расстояние более 2800 км, пойдя от Парижа до Москвы всего за 58 дней.
При ходьбе пастухи-акробаты помогали себе посохом.
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