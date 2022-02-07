Пастухи на ходулях: как французы освоили непростое ремесло

Пастухи из Ланда - необычная профессия.

Пастухи из Ланда в начале XIX века передвигались исключительно на ходулях.

Пастухи на ходулях - удивительная профессия.

Поголовье скота в Ланде достигало миллиона овец.

По болотистой местности на ходулях передвигались легко и быстро.

Открытка с изображением артистов на ходулях.

Свидание на ходулях.

При ходьбе пастухи-акробаты помогали себе посохом.