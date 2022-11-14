Несостоявшиеся финалы известнейших фильмов

Неожиданные повороты сюжета – это то, что не просто приковывает нас к экрану, а заставляет обдумывать фильм поле просмотра, обсуждать его с друзьями, пересматривать картину.
Все эти «Люк, я твой отец», » Я вижу мертвых людей» или «Лучший трюк дьявола…» стали классикой мирового кино, большинство таких клиффхэнгеров известны самому широкому зрителю.
Однако мы собрали для вас те неожиданные сценарные ходы, которым на экране не суждено было воплотиться. Где-то авторы посчитали сцену неуместной, в чем-то струсили, а порой просто побоялись излишне усложнить повествование. Какими были бы известные картины, пойди в них сюжет несколько иным путем?
«Чужой» (Alien, 1979)
Блистательная фантастическая классика Ридли Скотта стала образцом жанра на долгие годы. Замкнутое пространство, неизвестный неуязвимый противник, внутренние противоречия в команде – сегодня соблюдение этих правил обязательно для любого режиссера. И безусловная заявка на продолжение, которой в «Чужом» вполне могло не оказаться. Дело в том, что первоначальная задумка сценаристов была куда более мрачной, чем мы знаем по фильму.
Финальную битву Рипли должна была проиграть и погибнуть, но не просто погибнуть – ксеноморф по сценарию откусывал ей голову, а затем записывал послание в бортовой журнал голосом героини Сигурни Уивер. Возможно, это и выглядело бы эффектно, но мы бы лишились кэмероновского продолжения. А это, согласитесь, было бы обидно.
«День сурка» (Groundhog Day, 1993)
Прекрасная романтическая комедия «День сурка» к своему финалу подводит зрителя с очевидной мыслью: нужно ценить каждый прожитый день, верить в любовь и свои силы, иначе жизнь превратится в череду одноцветных будней. И этот хеппи-энд устроил всех. А ведь все могло сложиться совсем иначе – Гарольд Рэмис готовил для своих героев еще одно испытание: как только из своей ловушки выбирался Фил, в нее попадала Рита. Наступала ее очередь учиться игре на фортепьяно, грабить банки и добиваться благосклонности своей половинки. Сделало бы это фильм лучше или хуже, сказать сложно, но перегрузило бы сюжет точно. Вот и Рэмис решил не перегибать и оставить эту идею для сиквела, которому не суждено было случиться.
«Залечь на дно в Брюгге» (In Bruges, 2007)
Меланхоличная история о двух наемных убийцах, пережидающих тяжелые времена в заштатном европейском городке, многим полюбилась. И не в последнюю очередь благодаря жизнеутверждающей сцене попытки самоубийства Рэя, героя Колина Фаррелла. Томимый грузом ответственности за загубленную жизнь ребенка Рэй не решается покончить с собой, а его старший товарищ Кен, получивший указание избавиться от облажавшегося напарника, отказывается стрелять в приятеля.
По признанию режиссера Мартина МакДонаха, первоначальный сценарий доводил идею с самоубийством до конца – оправившийся после ранения Рэй в Лондоне созванивается с Хлоей, чтобы услышать ее голос в последний раз, и кончает с собой. Впрочем, от очевидного финала режиссер решил отказаться, променяв его на открытый.
«Интерстеллар» (Interstellar, 2014)
Своей сложностью и апелляцией к научным теориям «Интерстеллар» Кристофера Нолана вызвал целую волну интереса к теме черных дыр, парадоксов пространства-времени и межзвездных перелетов. Тогда-то и всплыл для широкой общественности первоначальный вариант сценария Джонатана Нолана. В нем первая часть фильма практически аналогична снятому, а вот с момента прилета Купера на планету у края черной дыры все встает с ног на голову.
Американские астронавты обнаруживают в миллионах километров от Земли… останки китайской экспедиции, посетившей удаленный уголок космоса 50 лет назад. Да, космонавты уже погибли, но привезенные ими роботы выстроили колонию для переселяющегося человечества. Вот только кроме строительных функций роботы должны еще и защищать постройки от чужаков, так что остаток фильма Куперу предстояло останавливать восстание машин. Хорошо, что Нолана потянуло философствовать, вместо того чтобы снимать очередную стрелялку.
«Бердмэн» (Birdman: or (The Unexpected Virtue of Ignorance), 2014)
Одно из лучших актерских посвящений последних лет, фильм «Бердман» недаром был обласкан критиками. Великолепный актерский состав, блистательная операторская работа, фантастический режиссерский нарратив – казалось бы, ничего большего и пожелать нельзя, но у Иньярриту был еще один козырь в запасе, использовать который, впрочем, не удалось.
После памятной сцены, где герой Майкла Китона стреляет себе в голову на сцене из настоящего пистолета, зритель должен был перенестись во времени и оказаться в гримерке, где в ситуации, аналогичной первой сцене фильма, со своим лучшим и наиболее известным персонажем говорит… Джонни Депп. Увы, Иньярриту не смог заинтересовать знаменитого актера, да и Disney не особенно торопилась предоставить права на использование в «Бердмене» образа Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». А замысел был презабавный.
«Звездные войны: Пробуждение силы» (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens, 2015)
Последним в наш список мы добавили клиффхэнгер, официально никем не подтвержденный, но данная теория, озвученная чуть больше месяца назад, кажется нам не только интересной, но и уместной накануне выхода в прокат седьмого фильма саги. Неожиданный поворот сюжета здесь касается Джа Джа Бинкса, одного из самых нелюбимых зрителями персонажей во вселенной Звездных войн.
Существует теория, что Бинкс задумывался Лукасом не бестолковым дурачком, а замаскированным суперджедаем, превосходящим силой всех остальных героев. На его способности указывают многие эпизоды, когда он совершает прыжки и маневры, доступные только джедаям, он явно слишком удачлив для простого солдата, ему удается пробиться в Сенат и стать инициатором превращения Республики в Империю.
Поговаривают, что Лукас хотел триумфально превратить Джа Джа в какого-то маститого воина в финале третьего фильма, но реакция зрителей на этот рисованный персонаж смутила автора – никто не хотел воспринимать Бинкса хоть сколько-то серьезно. Что ж, седьмой фильм, хоть и открещивается от предыстории всеми силами, вполне мог взять на вооружение этот сюжетный ход, подарив нам всем «новую надежду».
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