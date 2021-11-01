Вожак стаи горилл подружился с крохой, который растопил сердце сурового «мачо»

Необычная дружба.
В одном из африканском заповеднике, созданном для сохранения популяции обезьян, недавно приключилось весьма забавное происшествие — один из «старожил» заповедника, горилла Бобо обзавелся необычным другом. Бобо — 24-летний доминантный самец в своей стае, серьезный суровый «мачо». А его новый друг — крохотный зверек размером всего в 20 см.
Малыш галаговый вместе с гориллой Бобо.
Заповедник «Ape Action Africa» был создан в 1996 году, и Бобо (западная равнинная горилла) был спасен в том же году, так что он является одним из старейшин в заповеднике. В этот заповедник попадают разные приматы, в основном будучи еще совсем юными. Таких обезьян привозят сюда, если малышей нашли без мамы в дикой природе или отобрали у браконьеров.
Бобо является крупным доминантным самцом в стае из 7 особей.
В стае, в котором Бобо является лидером, есть три самки и три самца. Более молодые самцы — Кибу и Нкамум — какое-то время пытались претендовать на лидерство, но Бобо всегда давал такой решительный отпор, что никто из них больше даже не пытается оспорить положение Бобо. Заподозрить, что такой суровый «мачо» может подружиться с кем-то, кто в пять раз меньше его ладони, и что он будет вести себя с ним так осторожно и ласково, было практически невозможно.
Галаговый.
Необычная дружба.
«Во время утреннего обхода наш смотритель обнаружил, что Бобо нянчится с маленьким галаговым, — рассказывает спикер заповедника Элисса О’Салливан. — Галаговый совсем не боялся Бобо, он быстро бегал по телу гориллы, спускался на траву и затем возвращался к Бобо».
Бобо играется со своим крохотным другом.
Галаговые — крохотные африканские зверьки, ближайшие родственники лори. У них огромные глаза, длинный хвост, и внешне они несколько похожи на котят, только гораздо меньше — галаговые в среднем размером в 11-30 см. Галаговые тоже живут в этом заповеднике, но с гориллами они почти никогда не пересекаются в виду разного образа жизни. «Дело в том, что галаговые ведут ночной образ жизни, так что увидеть их днем — это очень большая редкость. Мы никогда не видели, чтобы дикий примат контактировал с дикими галаговым в заповеднике».
Галаговый такой крохотный по сравнению с равнинной гориллой, что его едва можно заметить на фоне примата.
Галаговый в человеческой руке.
Несмотря на то, что другие приматы из стаи Бобо тоже проявляли интерес к крохотному существу, Бобо не отдавал зверька и игрался с ним один. По словам смотрителя зоопарка, новоиспеченные друзья пробыли вместе около двух часов, после чего Бобо отнес малыша поближе к деревьям и отпустил того гулять дальше — галаговые, в отличие от равнинный горилл, живут на деревьях.
Малыш совершенно не боялся огромной гориллы и не убегал.
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