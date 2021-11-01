Вожак стаи горилл подружился с крохой, который растопил сердце сурового «мачо»

Необычная дружба.

Малыш галаговый вместе с гориллой Бобо.

Бобо является крупным доминантным самцом в стае из 7 особей.

Галаговый.

Необычная дружба.

Бобо играется со своим крохотным другом.

Галаговый такой крохотный по сравнению с равнинной гориллой, что его едва можно заметить на фоне примата.

Галаговый в человеческой руке.

Малыш совершенно не боялся огромной гориллы и не убегал .