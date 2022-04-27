9 ценных сокровищ, которые находились у всех на виду, и об этом никто не догадывался

Ожерелье, которому 4500 лет, и другие обретённые сокровища.
Кладоискатели готовы в поисках сокровищ проходить огромные расстояния, подвергать себя риску и идти на различного рода авантюры. Но порой случается так, что ценные сокровища, которые считались утерянными, находятся в самых неожиданных и общедоступных местах.
1. Картина стоимостью сотни тысяч провисела в общественном здании в течение 40 лет
Картина Франка Тенни Джонсона.
«Это оригинал Франка Тенни Джонсона?» - именно такой вопрос посетителя, пришедшего в приемную мерии города Бриджуотер (США), вызвал любопытство и повлек за собой исследование картины, которая провисела в этом общественном здании с 1960 года. Было обнаружено, что это действительно оригинал картины под названием «Кавалерист на страже». Полотно было восстановлено Бриджуотерским государственным университетом и сегодня оценивается в $ 375 000.
2. Нил Армстронг прятал артефакты с «Аполлона-11» в шкафу
Артефакты с «Аполлона-11».
Эти вещи побывали на Луне и вернулись обратно на Землю. В затем они оказались в пыльном углу шкафа. Оказывается, знаменитый астронавт Нил Армстронг привез с собой на Землю со своей исторической миссии «Аполлон-11» ряд вещей, таких как металлические зажимы, зеркальца и даже фотоаппарат, которые он должен был отставить на Луне. Вместо этого Нил засунул их в мешок, принес его домой и забросил в свой шкаф. Там они и пролежали в течение 46 лет, пока их не нашла его жена Кэрол после смерти Армстронга.
3. Копия «Великой хартии вольностей» 1300 года в Сэндвиче
Великий исторический артефакт.
На самом деле этот великий исторический артефакт был найден не между двумя кусками хлеба в бутерброде, а в архиве сонного маленького городка по названию Сэндвич, расположенном в восточной части Англии. Великая хартия вольностей является важным документом в мировой истории, а эта ее копия была создана всего через 85 лет после того, как король Иоанн Безземельный подписал Хартию в 1215 году. Она была случайно обнаружена местным архивариусом.
4. Пропавшая картина Берени нашлась в фильме «Стюарт Литтл»
Пропавшая картина как декорация к фильму.
В 2009 году искусствовед, который смотрел фильм «Стюарт Литтл» со своей дочерью, сделал поразительное открытие. Одна из картин, которые были использованы в качестве декораций в фильме, оказалась полотном венгерского художника Роберта Берени под названием «Спящая женщина с черной вазой». Судьба этой картины была неизвестна с 1928 года. После нескольких лет расследований он связался с декоратором фильма, который купил полотно за $ 500 в калифорнийском антикварном магазине. Позже картина была продана с аукциона за $ 138 000.
5. 4500-летнее ожерелье на шее продавца магазина
Ожерелье, которому 4500 лет
Два молодых археолога — курильщика случайно открыли фракийские сокровища в Болгарии. В маленьком городке Дабене они зашли в местный магазин за пачкой сигарет и заметили, что у продавщицы на шее висит прекрасное ожерелье, которое выглядело очень дорого. Женщина рассказала им, что ее муж нашел его в поле вблизи их дома, после чего подарил ей. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что ожерелье было сделано из золотых бус, датируемых 23 г. до н.э. - временем, когда этими территориями правили древние фракийцы.
6. Художник помещает флешки с «сокровищем» в общественных местах
Эти таинственные флешки.
Очередным примером «сокровища, спрятанного у всех на глазах» являются инсталляции Арама Бартхолла - художника из Берлина, который несколько лет начал свой проект по размещению USB-флешек в общественных местах. Эти так называемые «тайники» могут быть доступными любому с ноутбуком или другим устройством, на которое можно загрузить файлы. «Сокровищем» является то , что человек переписывает себе с флешки или записывает на нее.
7. Викторианский железнодорожный вокзал, скрытый внутри ветхого дома
Вокзал в доме.
На пустыре в Эшленде, США в течение многих лет стоял старый ветхий дом. Тем не менее, внезапно под его фасадом нашлось то, что оказалось первой железнодорожной станцией компании Ashland, построившей ж.д. линию между Орегоном и Калифорнией. Она была построена в 1884 году и о ней напрочь забыли на целых 50 лет. Летом 2014 года здание продали и началась его реконструкция.
8. Миллионер зашифровал место спрятанного сокровища в стихотворении
Автор очень ценного стихотворения.
Это сокровище найти очень просто — все, что нужно сделать, это решить загадку стихотворения. Сокровище, как сообщается, стоит $ 1-3 миллиона долларов, а спрятано оно было коллекционером Форестом Фенном. Хотя было много попыток расшифровать загадку, клад Фенна до сих пор не найден.
9. Редкие американские банкноты на стене ванной
Редкие банкноты на самом видном месте.
В 2006 году, когда Боб Киттс проводил реконструкцию ванной Аманды Рис, он сделал невероятное открытие. Когда он содрал обои со стен, под ними оказались $ 18200 десятидолларовыми банкнотами 1930-х годов, которые сегодня стоят полмиллиона долларов.
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