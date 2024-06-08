Детские забавы: 20 уличных ретро фотографий из Великобритании 1950-х годов

Уличные забавы английских детей 1950-х годов.
Глядя на фотографии, сделанные в Великобритании в 1950-х, кому-то может показаться, что сделаны они были в его родном городе и совсем недавно. Ведь дети всегда дети. Правда, сегодня они всё чаще засиживаются дома с гаджетами в руках. А ведь ещё лет этак 40-60 назад на улицах раздавались радостные детские голоса.
1. Дети, играющие со старой шиной на улицах Солфорда, Манчестер, 1951 год
2. Катание на трехколесных велосипедах по улице городка, Англия, 1955 год
3. Дети, гуляющие по Гибралтарскому замку, 1956 год
4. Полицейский помогает ребенку отправить письмо, Англия, 1950 год
5. Детская уличная драка, 1955 год
6. Водитель автобуса предлагает угощение ребенку в костюме ковбоя, 1953 год
7. Гонки на улицах Лондона, 1950-е года
8. Дети возле витрины кондитерской, Стратфорд-на-Эйвоне, 1954 год
9. Три скаута, полирующих обувь на улице Кингсвей, Лондон, около 1950 года
10. Девочки играют на улице, район Бетнал Грин, Лондон, 1939 год
11. Дети, играющие с весовой машиной на Плимутской набережной, Девон, 1954 год
12. Маленькая девочка угощает дикобраза в Лондонском зоопарке, Лондон, 1953 год
13. Детская рыбалка в парке Виктория, Лондон, 1953 год
14. Мальчики разжигают огонь на песке пляжа в Сент-Айве, Корнуолл, 1954 год
15. Водные процедуры на свежем воздухе, около 1950 года
16. Дети возле витрины с фейерверками, 1959 год
17. Уличные развлечения, Манчестер, 1943 год
18. Человеческая пирамида на смотровой башне спасателя в лагере отдыха «Бутлин», 1950 год
19. Конные прогулки верхом на пони, 1950-е года
20. Девочка, кормящая голубей на площади, 1950-е года
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