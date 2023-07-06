10 мест в мире, где запрещено пользоваться селфи-стиками и делать селфи
Популярность селфи-стиков растет также быстро, как и самих селфи. Сегодня они могут стать причиной раздражения и неудобства или даже более серьезных проблем. Чтобы избежать этого в большинстве известных достопримечательностях, парках развлечений, национальных парках использование этого приспособления и сами селфи запрещены. И это неудивительно, так как известны даже смертельные случаи, произошедшие в результате неосторожности при создании автопортрета на фоне той или иной достопримечательности.
10. Селфи с тиграми, Нью-Йорк
Селфи с тиграми, Нью-Йорк
Нью-Йорк – первый американский штат, откуда по стране распространилось позирование рядом с львами, тиграми и другими большими кошками. Новый закон появился после появления огромного количества «фото с тиграми» на сайте знакомств. Правда, он был принят в первую очередь для защиты не людей, а животных. Да и безопасность людей тоже нужно было повысить, в цирках и на всевозможных ярмарках посетителям позволяли подойти слишком близко к опасным животным. К тому же за 15 лет было зафиксировано 7 случаев побега животных и нападения их на людей. Каждый, кто прикоснётся хоть к взрослому животному, хоть к малышу, будет оштрафован на 500 долларов.
9. Памплона, Испания
Памплона, Испания
Испанское правительство, не желая констатировать многочисленные смерти смельчаков во время бега быков, запретило делать селфи, так как существует угроза того, что можно быть растоптанным животным. Так как на бега приезжают тысячи туристов, то этот строгий запрет был необходим. Если полиция застанет кото-то во время исполнения селфи, он будет оштрафован почти на 2 000 евро. Но, все же находятся люди, которые нарушают и этот закон. В прошлом году британец сделал селфи, когда разъярённый бык был в нескольких сантиметрах от него. Испанские власти объявили его в международный розыск и оштрафовали его на сумму почти 4000 евро.
8. Озеро Тахо
Озеро Тахо
Туристам, которые приезжают полюбоваться красотами озера Тахо, не советуют фотографироваться в условиях дикой природы. Очень многие гости приближаются очень близко к медведям и пытаются с ними сфотографироваться, не задумываясь о том, что дикий зверь может агрессивно отреагировать и напасть. Нельзя поворачиваться к дикому зверю спиной и фотографировать себя – это плохая и опасная идея.
7. Иран
Иран
Всем игрокам, тренерам и членам команды иранской футбольной команды запрещено сниматься вместе с болельщицами. Как правило, женщин на спортивные матчи не допускают в исламских странах. Хотя в странах, где таких законов нет, женщины спокойно болеют за свои команды на трибунах стадионов. Али Акбар Мохамедзаде, председатель Комитета по вопросам морали Футбольной федерации Ирана, выступил со строгим предупреждением в адрес тех футболистов и болельщиц, которые появились в свободном доступе в Интернете в виде селфи, сделанных во время Кубка Азии. Мохамедзаде обеспокоен тем, что фотографии могут не правильно истолковать и использовать как факт политического давления. Он пригрозил футболистам санкциями, если те будут продолжать нарушать закон.
6. Мекка, Саудовская Аравия
Мекка, Саудовская Аравия
Каждый год около миллиона человек отправляются в Мекку, в религиозный центр мусульман всего мира, в качестве паломников. Посетителей призывают к самовыражению, но не посредством селфи. Хотя использование мобильных телефонов разрешено, в основном по причинам безопасности, пользоваться ими не советуют, а тем более делать селфи во время молитв. Среди мусульманской молодежи стало модным делать селфи, документируя свое паломничество, пребывание в мечетях и других святых местах. Эта мода противоречит постулатам ислама и не считается порядочным поведением, так как это нарушает идиллическую атмосферу, которая присутствует в Мекке.
5. Гаруп, Франция
Гаруп, Франция
На популярном пляже на юге Франции есть сектора, где официально запрещено делать селфи (“No Braggie Zones“). Принимая во внимание результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что около трети британцев не мыслят своего отдыха без селфи, на пляже установили определенные места, где селфи делать разрешено, так как туристы имеют право развлекаться и наслаждаться моментом. Всего в двух секторах делать селфи запрещено. На пляже есть «полиция морали», которая следит за выполнением запрета.
4. Южная Корея
Южная Корея
Селфи в Южной Кореи легально разрешены, но правительство строго отслеживает продажи селфи-стиков, которые они классифицируют, как «коммуникационное оборудование», а, значит, должно соответствовать техническим требованием и быть сертифицировано. Так как селфи-стики присоединяются к смартфонам посредством Bluetooth, то есть возможность проникать в личные данные без разрешения. Так же, селфи-стики могут нарушать работу электронного медицинского оборудования. Если полиция докажет факт продажи несертифицированных селфи-стиков, то продавец сядет в тюрьму на 3 года или заплатит штраф в размере 27 000 долларов, все зависит от объема продаж.
3. Великобритания, кабинка для голосования
Великобритания, кабинка для голосования
Во многих странах некоторые люди фотографируют себя в кабинках для голосования. Например, в Нидерландах людей поощряют снимать на мобильный телефон процесс голосования, чтобы предупреждать нарушения. В ЮАР и Бельгии это делать запрещено, так как это нарушение конфиденциальности избирателя и процесса голосования. Фиксировать номер бюллетеня нельзя, это незаконно, а особенно снимать избирателей. Для обеспечения безопасности на выборах Комитет по вопросам избирателей Великобритании предупреждает о том, что запрещено выкладывать в Интернет фотографии, сделанные во время голосования. Если запрет нарушается, то в качестве наказания предлагается 6 месяцев тюрьмы или штраф в сумме 5 000 евро.
2. Концертные залы мира
Концертные залы мира
Использование селфи-стиков запрещено в самых больших концертных залах мира, включая, London’s O2 Arena, O2 Academy Brixton и SSE Wembley Arena. Такие крупные гаджеты, как iPad и планшет тоже запрещены. В этом году фестивали Coachella и Lollapalooza стали одними из первых музыкальных мероприятий, на которых запрещено делать селфи с помощью селфи-стиков. Кроме этого, еще запрещены лазерные фонарики и тотемы. Использовать можно только небольшие видеокамеры и фотоаппараты.
1. Дисней
Дисней
Для любителей селфи-стиков Дисней Ленд считается самым несчастливым местом на Земле. В июле в парке развлечений приняли внутренний закон, запрещающий их использование. Это правило стало следствием того, что пассажир американских горок уронил свой селфи-стик во время поездки. Операторы были вынуждены остановить карусель к всеобщему неудовольствию на целый час. Селфи-стики не только раздражают, но и становятся причиной проблем со здоровьем и безопасностью.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии