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Отгородиться от всех: дом на скалистом островке


Clingstone - дом на скалистом утесе.

Clingstone - дом на скалистом утесе.

В заливе Наррагансет американского штата Род-Айленд на вершине крошечного скалистого островка можно увидеть 3-этажный жилой дом. Открытая всем ветрам и бурям, одинокая постройка успешно противостоит им уже более 100 лет.

Clingstone - дом, построенный Joseph Lovering Wharton.

Clingstone - дом, построенный Joseph Lovering Wharton.

Clingstone House – это дом, который был построен чуть более 100 лет назад. Его прежний хозяин Joseph Lovering Wharton возвел жилище в таком странном месте в знак протеста против действий правительства, которое отняло у него землю и прежний дом, чтобы увеличить площадь строящегося форта. Разгневанный американец решил построить дом в таком месте, откуда его уже никто не смог бы вытеснить.
Clingstone - дом, «вмурованный» в скалу.

Clingstone - дом, «вмурованный» в скалу.

Дом получил название Clingstone. Обычно этим словом называют виды фруктов с косточками, трудно отделяемыми от мякоти. Называя так свой дом, хозяин возможно имел в виду то, что его строение было намертво «вмуровано» в скалу.
Генри Вуд - хозяин дома на островке.

Генри Вуд - хозяин дома на островке.

Через 20 лет после смерти вдовы Уортона в 1961 году этот дом выкупил их дальний родственник архитектор Генри Вуд (Henry Wood). Новый хозяин осуществил частичную перепланировку дома и обновил интерьер.
В доме 23 комнаты, включая 10 спален и 5 ванных комнат.
Clingstone. Интерьер.

Clingstone. Интерьер.

Несмотря на то, что снаружи дом выглядит старомодным, Генри Вуд постарался укомплектовать самыми популярными «зелеными» технологиями: солнечными батареями, ветровыми турбинами, биотуалетами, системой сбор дождевой воды и фильтрацией морской воды. Альтернативные источники энергии полностью обеспечивают дом электричеством.
Дон на скале в Род-Айленде.

Дон на скале в Род-Айленде.

 

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