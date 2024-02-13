Азы социальной инженерии или как противостоять аферистам, выманивающим личные данные

Невероятное количество аферистов во всем мире, причем раньше, чтобы похитить деньги, мошенникам приходилось идти на ограбление банков, теперь, с приходом прогресса, все стало намного проще. Ежегодно со счетов обычных людей похищаются миллиарды. И чем сложнее время, тем активнее мошенники. Способы оградить себя от опасности есть. Читайте, как понять, что общаетесь с обманщиком, а также, что делать, если у вас выманили важные конфиденциальные данные.

Ключевые приемы социальной инженерии

Похищение банковских данных невозможно. Аналогично и все МФО России обязаны обеспечить безопасность личных данных заемщиков. Как правило, системы безопасности кредитных организаций работают отлично. Только сам клиент может предоставить свои данные мошенникам. А те, с целью выманивания нужных сведений активно используют методы так называемой социальной инженерии.

Социальная инженерия ― это тип психологических манипуляций, которые помогают заставить человека добровольно передать ценную информацию типа логинов, паролей, номеров банковских карточек, пин-кода и пр, чтобы похитить деньги или причинить ущерб другого плана.

Наиболее популярными приемами социнженерии считаются фишинг и мошенничество по телефону.

Мошенничество по телефону

Еще недавно большинство граждан было убеждено, что взять микрокредит по телефону могут только при самостоятельном обращении к кредитору. Однако теперь это одна из популярных схем мошенников — связавшись по телефону с жертвой, злоумышленник стремится получить необходимую информацию, действуя по специально разработанному с использованием психологических ловушек сценарию. К примеру, представляется работником банка, который звонит узнать, довольны ли клиенты обслуживанием, а в конце, якобы для регистрации заявки, просит назвать четыре последние цифры номера карты и код с обратной стороны или код из смс….И все. По окончании разговора или прямо во время него денежки списываются на счет мошенников.

Иногда смелеют настолько, что представляются сотрудниками налоговой или Центробанка. Смысл един - снять деньги со счета. Как они узнают, кому звонить? Скорее всего, данными делятся реальные сотрудники банка. Это уже неизвестно. К серьезным базам новичком не допускают, а вот номера телефонов клиентов найти не проблема.

Фишинг

Фишингом называют письмо, смс со ссылкой или соцсетях, разнообразные рекламные трюки/рассылки. Мошенники забрасывают “удочку”, жертва попадается….К примеру, человеку приходит письмо на почту с сообщением о выигранном телевизоре. А для получения рекомендуют перейти по ссылке. Но как только это будет сделано, на устройство (не имеет значения, телефон или компьютер) будет установлено программное обеспечение, похищающее информацию.

Второй популярный вариант, когда переход ведет на поддельные банковские сайты. Внимательно смотрите на адрес. Только убедившись, что он реальный, продолжайте выполнять действия. Как это “работает”? Рассмотрим на примере.

Допустим, на смартфон пришло сообщение, что популярный банк выбрал обладателя этого номера в качестве победителя. Для получения приза надо авторизоваться на сайте банка по ссылке. Ссылка содержит буквально одну букву/цифру/знак, отличающие ее от оригинала. Пользователь не замечает или не придает значения этому, переходит на сайт и……деньги с карты просто исчезают моментально или (что тоже не редкость) не исчезают сразу, а начинают списываться регулярно в неизвестном направлении с каждого получения. Причем, сам банк будет видеть, что на эти операции дано согласие владельца.

Принцип работы

Приемы эти построены на страхе, тревоге и, конечно же, любопытстве. Они могут сбить с толку даже рационально действующих, даже рассудительно относящихся к подобному, даже знающим, что на такие сообщения реагировать нельзя.

Многие помнят “схему”, когда аферисты рассылали смс от “родственников”, попавших в “беду” и срочно нуждающихся в деньгах. К примеру, “мама, отправь 1500 срочно, потом объясню”. 50-100 сообщений в день, не менее 20% отреагировавших и отозвавшихся…сумма получалась ощутимая.

Рассчитывают мошенники на следующее:



на сильные эмоции у человека , например, на испуг по поводу доступа третьих лиц к счету, на происшествие с близким человеком. На эмоциях критически оценить ситуацию сложно. На это и идет расчет;

, например, на испуг по поводу доступа третьих лиц к счету, на происшествие с близким человеком. На эмоциях критически оценить ситуацию сложно. На это и идет расчет;

на вызов доверия . Примером такому служат случаи с мошенниками, представляющимися работниками банка, налоговой и пр. Может быть и несколько звонков. К примеру, первый от милой девушки, которая спросит, не передавали ли данные о карте третьим лицам, а далее уже от “службы безопасности”, которые у запаниковавшего клиента будут выспрашивать данные для идентификации;

. Примером такому служат случаи с мошенниками, представляющимися работниками банка, налоговой и пр. Может быть и несколько звонков. К примеру, первый от милой девушки, которая спросит, не передавали ли данные о карте третьим лицам, а далее уже от “службы безопасности”, которые у запаниковавшего клиента будут выспрашивать данные для идентификации;

на убеждение человека в ограниченности времени, отведенного на решение проблемы. Аферисты “давят” на то, что осталось несколько минут для блокировки карты и защиты денег от снятия, причем, разговор не прерывают, чтобы не было возможности у человека обдумать ситуацию и принять более адекватное по ней решение.



К сожалению, минимум половина столкнувшихся с аферистами, совершенно добровольно передавали им свои данные. Нередки случаи, когда таким образом даже удаленно кредит на человека оформляли, снимали деньги и исчезали, а доказать что-либо было практически невозможно.

Как защититься от мошенников

Снизить максимально шансы быть обманутыми поможет соблюдение следующих рекомендаций:



номера счетов, карт, пароли, смс и прочие данные нельзя сообщать никому. У сотрудников банка есть все необходимые сведения, они не будут для этого звонить клиентам;



данные в любом связанном с финансами сообщении надо читать очень внимательно;



по просьбе “сотрудников” банка не стоит совершать никаких действий. У службы безопасности есть все полномочия для защиты счетов клиентов, звонить им для этого они не будут;



спросите, по какому именно счету возникли вопросы, попросите назвать все цифры. Этих данных у них практически наверняка нет.



Учитывайте, что мошенники могут знать ФИО, дату рождения и некоторую другую информацию. Но сказать, какую именно сумму вы списали, к примеру, неделю назад на коммунальные услуги, они, не имея реального доступа к банковской системе, не смогут. Засомневались? Прерывайте разговор и звоните в свой банк. Если там реально возникли проблемы, любой сотрудник сможет помочь или переадресовать звонок на более компетентного, то есть, себе вы не навредите.

Что делать, столкнувшимся с обманом

Если вас все-таки обманули, если списали деньги или оформили “левый кредит”, не паникуйте. Звоните в банк, блокируйте карты. Потом обращайтесь в полицию, передавайте все данные по “горячим следам”. Если вдруг аферисты успели снять деньги, просите отследить банк, в который они поступили. Есть шанс, что получится их заблокировать до обналичивания, а параллельно еще и личности мошенников, которые попытаются снять их, установить.

Увы, есть ситуации, когда даже принятие мер не помогает. Если, к примеру, будет на собственное имя оформлен кредит, а потом полученные деньги переведены на счет мошенника самостоятельно, отменить операцию никто не сможет, ведь человек сам добровольно помог третьему лицу все осуществить. Будьте внимательны. Не позволяйте себя обмануть.

Выводы: