10 машин, которые задумывались концептами, а стали уродливыми автомобилями

Каждый автопроизводитель стремится создать нечто совершенное и неповторимое, когда разрабатывает новые концепты. Кроме технологий, это еще и вдохновение, и стиль, и воплощенная красота. Но не всегда задуманное дизайнером оказывается прекрасным. Познакомьтесь с десяткой самых уродливых в мире автомобилей, которые должны были стать потрясающими концептами.
1. Edsel Willager
Edsel Willager выпускали в течение трах лет, но затем сняли с производства/ Фото: hemmings.com
Универсал компании Edsel, подразделения корпорации Ford, выпускался в течение трех лет – с 1958 по 1960 годы, а затем был снят с производства. Модельный ряд Edsel оказался коммерческим провалом, хотя на американском рынке рекламировался как автомобиль будущего.
Продажи Edsel Willager начали быстро снижаться. Эти автомобили считали переоцененными, очень непривлекательными – вертикальная решетка радиатора напоминала лошадиный хомут, при этом отличались низким качеством сборки.
Озадачивали и задние фонари, выполненные в форме стрелок – когда требовалось включить сигнал поворота, то издали левый фонарь указывал направо, и наоборот, сбивая водителей с толку. В конечном итоге Edsel Willager не принесли компании ничего, кроме убытков.
2. Pontiac Aztek
Pontiac Aztek был снабжен автоматической системой полного привода/ Фото: quto.ru
Кроссовер Aztek позиционировался как спортивный автомобиль для отдыха и выпускался в 2000-2005 годах. Конструкция предлагала задние распашные двери, съемный холодильник в центральной консоли, раздвижной пол и пакет с палаткой и надувным матрасом – машину можно было использовать в роли кемпера.
Казалось бы, все продумано отлично, но... за исключением дизайна. Как только не называли Pontiac Aztek – и худшим автомобилем всех времен, и настолько перегруженным глазами и ноздрями, что на него лают собаки. Автомобильные критики ругали Aztek особенно за то, что за внешним уродством создателям удалось скрыть полезный, компетентный кроссовер.
Несмотря на непривлекательный обрубленный вид, Pontiac Aztek сумел урвать долю славы в кинематографе. Его можно увидеть в фантастическом сериале «Темный ангел» и в криминальном сериале «Во все тяжкие».
3. Covini C6W
Covini C6W выпускали в количестве 6-8 машин в год/ Фото: youtube.com
Двухместное спортивное купе было представлено в виде концепта в 2004 году. При его создании итальянские дизайнеры вдохновлялись гоночным Tyrrell P34 1974 года с двумя парами передних колес.
Выпуск C6W ограничивался 6-8 автомобилями в год – приверженцев такого оригинального спорткара оказалось не так уж много. Если при взгляде на C6W начинает двоиться в глазах и хочется потрясти головой, чтобы прогнать наваждение, то использовать эту жертву фотошопа вряд ли захочется.
Во всем остальном, помимо странного внешнего вида, Covini C6W был хорош. Для корпуса использовались стекловолокно и углеродное волокно, трубчатая стальная рама. Атмосферный двигатель V8 объемом 4.2 л, расположенный по центру, выдавал 440 л.с., развивая максимальную скорость 299 км/час.
4. Sebring-Vanguard CityCar
Было выпущено 2300 экземпляров Sebring-Vanguard CityCar/ Фото: motortrend.com
Городской автомобиль компании Sebring-Vanguard выпускался в 1974-1977 годах. Он работал на электрической батарее и создавался по образу и подобию гольф-каров. Дизайн его был упрощен до нескольких геометрических линий, ведь основная функция CityCar – перевозить людей.
Несмотря на то, что сейчас автомобиль кажется довольно уродливым, в свое время было выпущено 2300 экземпляров. Двигатель мини кара имел мощность 3,5-6 л.с. и развивал скорость 61 км/час. Длина его составляла 2,4 м, высота 1,5 м, вместимость – водитель и его пассажир.
5. AMC Gremlin
AMC Gremlin не имел задних сидений/ Фото: classic.com
Малолитражка Gremlin выпускалась в 1970-1978 годах. Дизайнеры создали новый субкомпактный автомобиль на основе модели Hornet, который и был представлен как Gremlin. Двухместный автомобиль не имел задних сидений, поэтому его хвостовая часть была сильно откушена, что сказалось на внешнем облике Gremlin. Так же, как и установленный впереди двигатель, сильно удлинивший капот.
Так и получился Гремлин – зловредный гном, отключающий оборудование, с длинным носом и скошенным задком. Однако для водителя и его единственного пассажира поездка в автомобиле оказывалась тихой, устойчивой и довольно комфортной из-за достаточного места для ног.
6. Lightburn Zeta
Lightburn Zeta выпущена австралийскими автопроизводителями/ Фото: dailytelegraph.com.au
Похожий на старомодный бытовой прибор автомобиль Zeta – детище австралийской компании Lightburn, которая специализировалась на бетономешалках и стиральных машинах. Выпуск начался в 1963 году и завершился в 1966, всего на рынок попали 400 автомобилей Lightburn Zeta.
Было несколько моделей Zeta, кроме седана Sedan – пикап Utility и спортивный Zeta Sports. Кузов из стекловолокна, окна из плексигласа, подаваемое самотеком топливо и необходимость снять сиденья для того, чтобы добраться до грузового отсека – характерные особенности этого неуклюжего автомобиля.
7. Fiat Multipla
Fiat Multipla мог разместить шесть пассажиров в двух рядах сидений/ Фото: wheelsage.org
Выпускавшийся в 1998-2010 годах компактный минивэн Fiat Multipla был шире и короче «собратьев». Шесть его пассажиров могли разместиться в двух рядах, по три сиденья в каждом. В 2008 году The Telegraph назвал его одним из самых уродливых и высмеиваемых за безвкусный дизайн автомобилей.
По виду Multipla напоминает некрасивую утку из мультиков, с его широким клювообразным передком и нависающим над ним надклювьем. Не добавляют изящества мелкие, разбросанные там и сям по капоту фары. Но, несмотря на жуткую внешность и смех соседей, Multipla мог предложить адаптивность умного интерьера, просторный салон и хорошую управляемость.
8. Aston Martin Lagonda
Aston Martin Lagonda привлекала клиентов своей удлиненной формой/ Фото: autoblog.com
Роскошный седан Lagonda от бренда для богатых Aston Martin выпускался с 1974 по 1990 год. Удлиненная клиновидная форма была предложена не случайно – так руководство планировало получить дополнительных покупателей. Оно сделало верный расчет – Lagonda сразу привлекла клиентов и их деньги.
За всю историю бренда модель Lagonda, собранная вручную, оставалась одним из самых дорогих люксовых седанов в мире. У нее впервые появилась цифровая приборная панель, а стоимость электроники превысила бюджет целого автомобиля в четыре раза. Правда, все это плохо работало, а за дизайн Lagonda удостоилась звания одного из уродливейших автомобилей всех времен.
9. Aurora
Кузов Aurora был сделан из стекловолокна/ Фото: blognews.am
Прототип был разработан в 1958 году католическим священником А. Джулиано, который в свое время изучал искусство и автомобильный дизайн. Это должен был быть самый безопасный автомобиль с кузовом из стекловолокна, устойчивого к вмятинам и коррозии, с ремнями безопасности, мягкой приборной панелью, поворотными сиденьями – для того, чтобы смягчить удар при аварии.
Два года чертежей и три года постройки, все сбережения Джулиано – а результат получился не слишком удачный. Во-первых, после производства даже одного прототипа компания, взявшаяся за выпуск, обанкротилась. А во-вторых, Aurora со всеми ее выпуклостями и ковшеобразным передом была слишком футуристичной для своего времени, за что и попала в список самых уродливых автомобилей.
10. Mazda Nagare
Mazda Nagare оказался далеко от задуманного совершенства/ Фото: ultimatecarpage.com
Концепт-кар был представлен компанией Mazda в 2006 году. Дизайнеры хотели воплотить в нем идею движения потока, для чего создали идеально обтекаемый, со смещенными пропорциями автомобиль. Дизайнер Мазды Лоренс заявил, что с точки зрения пропорций и внешнего вида Mazda Nagare идеален. Но что-то пошло не так, и зрители так и не увидели заявленного совершенства. Вместо этого перед ними предстал подслеповатый обитатель подводного мира, хотя мощный и маневренный.
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