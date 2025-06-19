10 машин, которые задумывались концептами, а стали уродливыми автомобилями

1. Edsel Willager

Edsel Willager выпускали в течение трах лет, но затем сняли с производства/ Фото: hemmings.com

2. Pontiac Aztek

Pontiac Aztek был снабжен автоматической системой полного привода/ Фото: quto.ru

3. Covini C6W

Covini C6W выпускали в количестве 6-8 машин в год/ Фото: youtube.com

4. Sebring-Vanguard CityCar

Было выпущено 2300 экземпляров Sebring-Vanguard CityCar/ Фото: motortrend.com

5. AMC Gremlin

AMC Gremlin не имел задних сидений/ Фото: classic.com

6. Lightburn Zeta

Lightburn Zeta выпущена австралийскими автопроизводителями/ Фото: dailytelegraph.com.au

7. Fiat Multipla

Fiat Multipla мог разместить шесть пассажиров в двух рядах сидений/ Фото: wheelsage.org

8. Aston Martin Lagonda

Aston Martin Lagonda привлекала клиентов своей удлиненной формой/ Фото: autoblog.com

9. Aurora

Кузов Aurora был сделан из стекловолокна/ Фото: blognews.am

10. Mazda Nagare

Mazda Nagare оказался далеко от задуманного совершенства/ Фото: ultimatecarpage.com