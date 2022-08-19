Чем заняться в Бурятии?

Уже на выходе из аэропорта Улан-Удэ госфтей встречает первая достопримечательность — молитвенный барабан, он же хурдэ, колесо. Покрутите. В этот момент 27 млн оттисков специальной мантры, находящейся внутри, двигаясь по часовой стрелке, создают вокруг вас защитную оболочку. В священных текстах бурятов говорится, что совершение полного оборота молитвенного барабана с чистыми намерениями равнозначно прочтению вслух всех находящихся в нем молитв.









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