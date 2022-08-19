Чем заняться в Бурятии?

Уже на выходе из аэропорта Улан-Удэ госфтей встречает первая достопримечательность — молитвенный барабан, он же хурдэ, колесо. Покрутите. В этот момент 27 млн оттисков специальной мантры, находящейся внутри, двигаясь по часовой стрелке, создают вокруг вас защитную оболочку. В священных текстах бурятов говорится, что совершение полного оборота молитвенного барабана с чистыми намерениями равнозначно прочтению вслух всех находящихся в нем молитв.
Прогуляться по Арбату
Теперь к земному. В Улан-Удэ есть свой Арбат, он же улица Ленина. Дорога к нему идет по узким мощеным улочкам центра, где старые деревянные домики перемежаются с новыми кофейнями, барбершопами и магазинами. Сам «Арбат» довольно широкий, почти как настоящий, московский, но короче его раза в три. По краям расположены сувенирные лавки, книжные магазины, кафе. Интерес здесь представляет расположенный в двухэтажном деревянном домике краеведческий музей. Он мил и скромен — персональная экскурсия обойдется вам в 150 руб.
Пройдя до конца улицы, в сторону Царских ворот, через которые когда-то в город въезжал Николай II, вы увидите белые таблички с надписью: «Пешеходный маршрут «Зеленая линия»», который укажет вам расстояние до основных достопримечательностей. Кроме того, по всему Улан-Удэ, начиная еще с аэропорта, стоят подробные планы-схемы, на которых указаны самые важные достопримечательности.
Еще один важный объект, который не стоит пропускать, — Музей истории Бурятии. Сегодня это один из крупнейших музеев во всей Сибири, где хранятся памятники древних цивилизаций гуннов, тюрко- и монголоязычных кочевников, некогда живших в этих краях.
Обойти все памятники Улан-Удэ и сфотографироваться с Лениным-рекордсменом
Улан-Удэ — чемпион городского стрит-арта. При въезде в город путешественников встречает статуя «Мать Бурятия». Под стать ей «Гэсэр» — ниспосланный небом герой, очищающий землю от чудовищ. Он возвышается над городом на шестиметровом постаменте. Скульптурные композиции центра не такие монументальные: вот Чехов сидит в теньке на лавочке рядом с краеведческим музеем, вот две птицы, символизирующие богатую фауну местного края, а вот памятник гербу города, изображающий рог изобилия. Поднимаясь вверх к площади Советов, посмотрите налево — там на солнышке стоит верхнеудинский купец Евсей Лукич, держащий в руках сундук со сбережениями.
Отдельно стоит сказать о самой известной скульптуре Улан-Удэ — огромной голове Владимира Ильича. В Книгу рекордов Гиннесса она вошла как самая большая голова Ленина в мире: полная высота памятника 13,5 м, а самой головы — 7,7 м, вес — 42 т! Найти голову несложно: она завершает пешеходный маршрут «Зеленая линия» на главной в городе площади Советов.
Побывать на хурале
Буддизм пришел в Бурятию в начале XVII века из соседней Монголии, а официальное признание получил в 1741 году благодаря императрице Елизавете Петровне. Сейчас на территории республики расположено 25 монастырей — дацанов, где монахи изучают священные тексты и отрешаются от мирских соблазнов. Крупнейший в России находится в селе Верхняя Иволга в 36 км от Улан-Удэ, он основан в 1945 году и сегодня признан памятником истории и архитектуры.
Кроме того, в 15 минутах езды от Улан-Удэ есть еще два дацана: Ринпоче-Багша (расположен на Лысой горе) и храмовый комплекс Хамбын-Хурээ (на Верхней Березовке). На территории последнего уже подходит к концу строительство еще одной крупной достопримечательности Бурятии — дворца Арья Балы, буддийского божества сострадания.
Передвигаться внутри дацана, как и в случае с молельным барабаном, нужно только по часовой стрелке, то есть по солнцу. Посередине располагается божество, в честь которого был воздвигнут храм, при желании ему можно сделать подношение. Как в православном храме, в дацане можно поставить свечку, отличие лишь в том, что по форме в Бурятии она напоминает лампадку и называется зула. Она бывает разных размеров, а приобрести ее можно внутри здания или в лавке, которая обычно располагается на территории дацана.
В отличие от православных, служба у буддистов — хурал — проходит только по утрам, обычно с 10 до 12 часов, во время которой лама читает текст молитвы под ритм барабана и колокольчика, а после омывает лицо и руки аршаном — святой водой.
Увидеть Байкал
К самому глубокому озеру на планете можно подобраться с двух сторон: от Иркутской области и от Республики Бурятия (примерно в 200 км от Улан-Удэ). Однако считается, что со стороны Бурятии туристу достанутся более привлекательные виды. Уже сам путь до озера — одно удовольствие. По обеим сторонам хорошей асфальтированной дороги раскинулись горы, поросшие высокими и тонкими, как частокол, деревьями, у подножия которых на просторных зеленых лугах пасутся коровы и лошади.
Если вы стартовали из Улан-Удэ днем, то под вечер по левую руку за деревьями наконец начнет блистать спокойная гладь озера, в которую будет постепенно погружаться красное закатное солнце. Под вечер на Байкале как будто наступает осень: закатное солнце окрашивает деревья в яркий красно-оранжевый цвет. Здесь просто нельзя не остановиться и не сделать пару запоминающихся кадров.
Важный лайфхак: по дороге обязательно посетите место со скалой Каменная Черепаха. Это один из самых необычных памятников природы восточного побережья Байкала. Он находится в нескольких десятках метров от шоссе Баргузинского тракта между поселком Турка и селом Горячинск. Помимо этого, приезжая на Байкал, нельзя не побывать в Чивыркуйском заливе, на Ольхоне, Ушканьих островах и в Сувинской Саксонии.
Съездить к старообрядцам
Культура староверов (или, как их еще называют, семейские) признана частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Семейскими их называют потому, что, когда приверженцы старой веры отвергли реформы патриарха Никона, они стали переселяться в Сибирь целыми семьями. С тех пор так и живут здесь, в селе Большой Куналей, расположенном в 25 км от районного центра села Тарбагатай и в 75 км от Улан-Удэ. Во второй половине XIX века, когда в Забайкалье начали добывать золото, многие старообрядцы работали на приисках и, более того, считались лучшими в этом деле. Сегодня же большинство занимается сельским хозяйством, скотоводством, а также мелким кустарным производством. Их дома украшают расписные ворота и резные наличники, жители деревни до сих пор носят национальную одежду, а еду готовят в русской печке. Песенная культура староверов известна далеко за пределами Бурятии. Вот за этой аутентичной атмосферой древнеправославной Руси и едут сюда туристы.
Остается добавить, что вокруг села немало других достопримечательностей: Большой Куналейский камень, Лужковые ворота, Меркитская крепость.
Попробовать бурятскую кухню
Кухня бурятов, потомков кочевых народов, очень сытная, сочная и довольно жирная. Номер один в списке национальных кушаний — позы (или по-бурятски — буузы), внешне напоминающие манты или хинкали. Самыми правильными считаются позы из рубленного мяса, а не из фарша, в некоторых районах их делают даже с рыбой. Кстати, о рыбе: байкальский омуль — это не просто вкусная еда, но и отличный сувенир. В любом крупном супермаркете готовый к употреблению продукт продается в вакуумной упаковке.
На первое же буряты могут предложить вам отведать шулэн — наваристый суп из баранины с толстой лапшой и луком, к которому подают шарбин — зажаренную в масле лепешку с мясом (по-нашему — обычный чебурек).
А запивать чем будем? Конечно же, зеленым чаем с молоком и щепоткой соли в лучших степных традициях.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии