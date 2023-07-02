Парень сварил себе бионическую руку вместо живой, чтобы не остаться без пропитания

Настоящий Железный человек.
Инвалидность может легко сломать человека. Герой нашего рассказа ломаться не захотел. Чтобы выйти из непростой жизненной ситуации, он стал настоящим Железным человеком из Индонезии.
Смог выйти из непростой ситуации.
Пока весь мир размышляет о том, насколько этичны идеи трансгуманизма, тысячи людей страдают от травм, увечий и потери конечностей. Одним из таких было суждено стать и нашему герою - простому сварщику из Индонезии, который не так давно пережил инсульт. В результате этого происшествия одна из его рук оказалась полностью парализованной. Такой поворот событий обещал оставить парня без работы и, как следствие, без каких-либо средств к существованию. Но сдаваться он не собирался.
Грубая, но удивительная работа.
Бионическую руку энтузиаст собрал сам, задействовав все свои знания и творческий потенциал. После нескольких недель усердной работы у него получилось создать первый опытный прототип, который впоследствии мастер несколько раз улучшал. Даже сегодня искусственная рука выглядит достаточно грубо, однако единственное, что действительно важно, так это то, что она работает и помогает мастеру выполнять свои профессиональные обязанности. Протез заставляет двигаться парализованную конечность.
Рука помогла остаться на плаву.
В движение рука приводится при помощи набора специальных электродов, которые закреплены на голове изобретателя. Они распознают электронные сигналы нервной системы и передают их в усилитель, который перенаправляет их в процессор и микроконтроллер. Они крепятся в специальном блоке на спине. Только после этого соответствующая команда подается на руку мастера, и конечность приходит в движение.
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