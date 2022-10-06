Какие продукты нужно хранить в холодильнике

Давайте попробуем выяснить, что можно и нужно хранить в холодильнике, и что нежелательно и необязательно в него класть.







А также расскажем, какие продукты не терпят заморозки.



Продукты, которые не надо охлаждать:

Что необходимо хранить в холодильнике.

Что нельзя замораживать:

низкая температура оказывает влияние на содержащийся в картофеле крахмал, а при приготовлении придает ему неприятный привкус.их также не следует хранить в холодильнике. Там они становятся тяжелыми и мягкими. Учтите, что в магазине помидоры в охлажденном виде не держат.во-первых, в холодильнике мед делается густым и его неудобно употреблять, во-вторых, он хорошо храниться при комнатной температуре.в холодильнике лук хоть и будет дольше храниться, но это отразится на его качестве. Помимо этого есть риск того, что остальные продукты будут пахнуть луком.Орехи, сухофрукты и сухие специи: в их хранении при пониженной температуре нет никакого смысла.Продукты, хранение которых в холодильнике возможно, но лучше их туда не класть.безусловно, можно, но к чему. Это масло можно хранить и в кладовой, исключение составляют лишь некоторые органические сорта масла.в холодильнике хлебные изделия хранятся дольше, но при этом текстура хлеба немного меняется, он становится грубым.большинство людей хранит бананы в охлаждённом виде. Но необходимости в этом нет. Разница заключается в том, что кожура в холодильнике чернеет быстрее, а мякоть по-прежнему белая и вкусная.хорошо хранятся примерно неделю и при комнатной температуре, поэтому хранить их в холодильнике не стоит, хотя так можно «выиграть» еще несколько дней.лучше всего сразу положить в морозильную камеру, тогда его можно будет приготовить, и спустя три-пять дней и больше. Фарш больше трех дней в холодильнике лучше не держать, точно так же надо поступать и с рыбой.также следует хранить в холодильнике. Приобретая его в магазине и ознакомившись с датой последнего срока использования, не забудьте, что это касается только запечатанной пачки. Открытая пачка хранится в холодильнике в течение одного-двух дней.в основном хранятся на холоде. Если же необходимы яйца комнатной температуры, то заранее достаньте их из холодильника.при комнатной температуре подвержен порче. Поэтому его хранят в холодильнике, доставая за полчаса до приема в пищу.Соленья, джемы и приправы: относятся к категории продуктов, которые можно хранить без холодильника, но только до их открытия. После этого банка хранится в холодильнике, чтобы продукт не испортился.если продукт не будет использован в течение 1-2 дней, то его надо положить в холодильник. Если масло оставить при комнатной температуре, то со временем в нем появятся бактерии.Не замораживают в домашних условиях как блюда из картофеля, так и сырую картошку. При воздействии минусовой температуры в готовых блюдах создаются кристаллы льда, которые портят консистенцию и влияют на вкус картошки. А свежий картофель, замороженный не шоковым методом, а дома станет сладким (вспомните подмороженную картошку из магазина) и невкусным. В магазинах замороженный картофель продаётся после шоковой заморозки, а это совсем другая технология.они содержат много воды в своем составе и эти кристаллы льда испортят консистенцию и вкус продукта. Ничего общего со свежим такой продукт иметь не будет.В морозильной камере скорлупа может треснуть и в яйца могут попасть бактерии. Вместо этого, если остался желток или белок после выпечки, замораживайте яйца в формочках для льда или в пластиковом стаканчике.Нет необходимости замораживать, т.к. они не испортятся при комнатной температуре. В морозилке, напротив, консервные банки вздуются, и в дальнейшем их содержимое нельзя будет употреблять в пищу.они станут мягкими, т.к. содержат много воды в всоём составе, а ещё станут бесполезными, т.к. заморозка убьёт все витамины.Кстати, я с успехом замораживаю не только ягоды на зиму, но и варёную свеклу на борщ и даже на винегрет (порезанную кубиком) в порционных пакетиках или одноразовых стаканах. После размораживания свекла даст немного жидкости, её мы сольём, а сама она останется вкусной.Ещё я замораживаю зажарку на суп. Готовлю побольше (лук, морковь и томат обжариваю на подсолнечном масле), раскладываю в одноразовые стаканчики и каждый стаканчик в пакетик, потом просто бросаю зажарку в кипящий бульон. Очень удобно!