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7 невероятных способов использования корицы, о которых вы не подозревали


7 невероятных способов использования корицы, о которых вы не подозревали

7 невероятных способов использования корицы, о которых вы не подозревали

Палочки корицы в последнее время стали намного популярнее и привычнее давно известных пакетиков с молотой пряностью. Вот только часто возникают вопросы о способах её применения. Зачастую всё ограничивается лишь ароматизацией напитков и булочек. Предлагаем 7 проверенных способов её использования, которые удивят, поразят и обрадуют.

Освежаем воздух


Освежаем воздух

Освежаем воздух

 

Перед приходом гостей нужно закипятить воду с порезанным апельсином, четырьмя палочками корицы и горстью клюквы. Гости решат, что попали в рай.

Снимаем раздражение


Снимаем раздражение

Снимаем раздражение

 

Данном случае речь идёт о раздражении кожи. Смешиваем корицу и мёд в равных пропорциях до получения однородной кашицы. Наносим смесь на места укусов комаров.

Боремся с молью


Боремся с молью

Боремся с молью

 

Мешочек из натуральной ткани заполняем корицей, лавандой и розмарином и кладём в шкаф. У моли исчезнет желание отобедать любимым свитером.

Ароматизируем свечи


Ароматизируем свечи

Ароматизируем свечи

 

Палочки корицы привязываем по кругу к неароматизированной свече. Тёплый воск нагреет пряность и заставит её наполнить всю комнату вкусным ароматом.

Боремся с муравьями


Боремся с муравьями

Боремся с муравьями

 

Муравьи терпеть не могут корицу, поэтому вместо распыления удушающих химических средств лучше посыпать все места их скопления корицей.

Боремся с запахами


Боремся с запахами

Боремся с запахами

 

Неприятный запах на кухне легко победить с помощью корицы. Нужно всего лишь насыпать её на противень и поставить его на час в духовку, разогретую до 60 градусов.

Превращаем пылесос в освежитель воздуха


Превращаем пылесос в освежитель воздуха

Превращаем пылесос в освежитель воздуха

 

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7 невероятных способов использования корицы, о которых вы не подозревали

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7 невероятных способов использования корицы, о которых вы не подозревалиПодписаться на мой Instagram
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