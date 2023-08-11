7 невероятных способов использования корицы, о которых вы не подозревали
Палочки корицы в последнее время стали намного популярнее и привычнее давно известных пакетиков с молотой пряностью. Вот только часто возникают вопросы о способах её применения. Зачастую всё ограничивается лишь ароматизацией напитков и булочек. Предлагаем 7 проверенных способов её использования, которые удивят, поразят и обрадуют.
Освежаем воздух
Освежаем воздух
Перед приходом гостей нужно закипятить воду с порезанным апельсином, четырьмя палочками корицы и горстью клюквы. Гости решат, что попали в рай.
Снимаем раздражение
Снимаем раздражение
Данном случае речь идёт о раздражении кожи. Смешиваем корицу и мёд в равных пропорциях до получения однородной кашицы. Наносим смесь на места укусов комаров.
Боремся с молью
Боремся с молью
Мешочек из натуральной ткани заполняем корицей, лавандой и розмарином и кладём в шкаф. У моли исчезнет желание отобедать любимым свитером.
Ароматизируем свечи
Ароматизируем свечи
Палочки корицы привязываем по кругу к неароматизированной свече. Тёплый воск нагреет пряность и заставит её наполнить всю комнату вкусным ароматом.
Боремся с муравьями
Боремся с муравьями
Муравьи терпеть не могут корицу, поэтому вместо распыления удушающих химических средств лучше посыпать все места их скопления корицей.
Боремся с запахами
Боремся с запахами
Неприятный запах на кухне легко победить с помощью корицы. Нужно всего лишь насыпать её на противень и поставить его на час в духовку, разогретую до 60 градусов.
Превращаем пылесос в освежитель воздуха
Превращаем пылесос в освежитель воздуха
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