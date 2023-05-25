С нами не соскучишься!

8 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    дебил-о мертвых либо ни чего ЛИБО ТОЛЬКО ПРАВДУ! УЧИ МАТЧАСТЬ!Почему мать Терез...
  • Россиянин
    О мертвых говорят или хорошо, или ничего автор. Это ведь всеравно говорить о людях за глаза.Почему мать Терез...
  • Александр Самбур
    тут из АКТЁРОВ только Джони14 актёров и актр...

Путешествие в провинцию гуйчжоу

Горная многонациональная провинция Гуйчжоу находится на юго-западе Китая. Поехали!

00

Провинция расположена на востоке плато Юньгуй, расположенного на юго-западе Китая. Рельеф в основном гористый, но восток и юг относительно плоские. Средняя высота над уровнем моря составляет 1000 метров. (Фото Costfoto):

01

Искусственный водопад на фасаде здания Liebian International Building в городе Гуйян.

02

Симпатично. Крыши деревни Чжаосин Донг в уезде Липин. (Фото Grigvovan):

03

«Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой» FAST на юге Китая, в провинции Гуйчжоу. На строительство радиотелескопа было затрачено более 185 млн долларов. После окончания строительства в 2016 году и сдачи в эксплуатацию FAST стал самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой, его диаметр — 500 метров. Существует радиотелескоп с незаполненной апертурой большего диаметра — российский 576‑метровый радиотелескоп РАТАН‑600. (Фото Visual China Group):

04

Рисовые террасы:

05

Храмы на горе Фаньцзин:

06

Сложные развязки в горах. (Фото Visual China Group):

07

Железнодорожная станция:

08

Город Гуйян. (Фото Lintao Zhang):

09

Вид на рисовые террасы Джиабанг в уезде Цунцзян. Рисовые террасы являются традиционной частью пейзажа. Эти поля исторически играют огромную роль в обеспечении населения соответствующих стран продовольствием. Некоторые из них занесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Costfoto):

10

Традиционные костюмы в фестивале Лушэн в округе Хуанпин. (Фото Visual China Group):

11

Еще один фестиваль и собака в привилегированном положении. (Фото Visual China Group):

12

Вид на красивую деревню Сицзян Мяо. (Фото Silvia Campi):

13

Китайская архитектура. (Фото Costfoto):

14

Фермерские поля. (Фото Costfoto):

15

Разноцветные террасы среди жилых домов в городе Бицзе. Поля вместе со многоэтажками, такого у нас не увидишь. (Фото Costfoto):

16

Трансформер высотой 53 метра. (Фото Visual China Group):

17

Рисовые террасы и облака. (Фото Costfoto):

18

Пруд в парке Цюаньху в Гуйяне. (Фото Liu Chaofu):

19

(Фото Tappasan Phurisamrit):

20

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Путешествие в провинцию гуйчжоу

И не забудьте:
Путешествие в провинцию гуйчжоуПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх