Путешествие в провинцию гуйчжоу

Горная многонациональная провинция Гуйчжоу находится на юго-западе Китая. Поехали!







Провинция расположена на востоке плато Юньгуй, расположенного на юго-западе Китая. Рельеф в основном гористый, но восток и юг относительно плоские. Средняя высота над уровнем моря составляет 1000 метров. (Фото Costfoto):







Искусственный водопад на фасаде здания Liebian International Building в городе Гуйян.







Симпатично. Крыши деревни Чжаосин Донг в уезде Липин. (Фото Grigvovan):







«Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой» FAST на юге Китая, в провинции Гуйчжоу. На строительство радиотелескопа было затрачено более 185 млн долларов. После окончания строительства в 2016 году и сдачи в эксплуатацию FAST стал самым большим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой, его диаметр — 500 метров. Существует радиотелескоп с незаполненной апертурой большего диаметра — российский 576‑метровый радиотелескоп РАТАН‑600. (Фото Visual China Group):







Рисовые террасы:







Храмы на горе Фаньцзин:







Сложные развязки в горах. (Фото Visual China Group):







Железнодорожная станция:







Город Гуйян. (Фото Lintao Zhang):







Вид на рисовые террасы Джиабанг в уезде Цунцзян. Рисовые террасы являются традиционной частью пейзажа. Эти поля исторически играют огромную роль в обеспечении населения соответствующих стран продовольствием. Некоторые из них занесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Costfoto):







Традиционные костюмы в фестивале Лушэн в округе Хуанпин. (Фото Visual China Group):







Еще один фестиваль и собака в привилегированном положении. (Фото Visual China Group):







Вид на красивую деревню Сицзян Мяо. (Фото Silvia Campi):







Китайская архитектура. (Фото Costfoto):







Фермерские поля. (Фото Costfoto):







Разноцветные террасы среди жилых домов в городе Бицзе. Поля вместе со многоэтажками, такого у нас не увидишь. (Фото Costfoto):







Трансформер высотой 53 метра. (Фото Visual China Group):







Рисовые террасы и облака. (Фото Costfoto):







Пруд в парке Цюаньху в Гуйяне. (Фото Liu Chaofu):







(Фото Tappasan Phurisamrit):







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