Как надежно соединить провода без использования пайки

Как сделать правильно.
Очень часто в жизни хозяйственного человека возникает ситуация, когда надо взять два провода и соединить их между собой. Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Более того, если сделать это неправильно, может появиться немало непредвиденных проблем с электропроводкой.
Шаг первый – снятие изоляции
Аккуратно избавляемся от изоляции.
Прежде всего, с проводов нужно снять изоляцию. Сделать это можно несколькими способами, в том числе при помощи канцелярских ножниц. Самое главное во время снятия защитного покрытия не повредить сами провода. Даже в случае малейшей деформации проводящего элемента, в суровых условиях, может начать развиваться коррозия.
Шаг второй – жилы
Делаем метелочку.
Освобождённые жилы проводов теперь нужно аккуратно распустить вот такой метелочкой, как показано на изображении. Это нехитрое действие является очень важным шагом и основой успешного и правильного соединения двух проводов.
Шаг третий – смешивание
Тщательно перемешиваем.
Теперь получившиеся кисточки проводов нужно максимально перемешать между собой. Для этого сначала нужно скрестить оголенные элементы проводов. Делаем так, как показано на изображении. Пересечение контактов при этом должны быть примерно на середине зоны оголения.
Шаг четвертый – наматывание
Наматываем концы друг на друга.
Теперь остается только намотать правый оголенный участок на левый, а после левый намотать на правый. Ничего принципиально сложного в этом нет, главное не спешить, делать все последовательно и надежно.
Шаг пятый – изоляция и проверка
Теперь осталось проверить и изолировать.
Теперь, когда получилась милая скрутка двух проводов, остается только надежно изолировать при помощи клейкой ленты и проверить провода. Не забываем устроить проверку не только аппаратурой, но и проверку на прочность – усилия в 10 кг, более, чем достаточно.
Вот пошаговое видео процесса:
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