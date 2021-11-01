Эпоха спид-инфо и малиновых пиджаков: самые яркие явления из «лихих 90-х»

1. Реклама на телевидение и магазин на диване

Беспощадная реклама. |Фото: muizre.ru.

2. «Санта-Барбара»

|Фото: 24smi.org. А музычку помните?|Фото: 24smi.org.

3. Бартер

С деньгами было плохо. |Фото: livejournal.com.

4. Бульварная пресса

Вот так и живем. ¦Фото: career.mgimo.ru.

5. «Чупа-чупс» и салат из «Сникерса»

Резали на кусочки. |Фото: npr.org.

6. МММ

Жулик и вор. |Фото: kp.ru.

7. Уход в отрыв

Какое время, такие и развлечения. ¦Фото: dletopic.ru.