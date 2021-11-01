Эпоха спид-инфо и малиновых пиджаков: самые яркие явления из «лихих 90-х»

Развал Советского Союза, стал для большинства наших соотечественников чем-то сродни концу света. Обеспеченное коммунистическое «вчера», в котором советскому человеку не нужно было думать об устройстве дня завтрашнего, прошло. Наступило тяжелое время перемен, в условиях которого было абсолютно не понятно, что будет уже хотя бы через неделю. Данный период в истории бывших советских стран отметился большим количеством странных, неприятных и даже забавных явлений. Вспомним наиболее яркие из них.
1. Реклама на телевидение и магазин на диване
Беспощадная реклама. |Фото: muizre.ru.
Еще в 1980-е годы реклама на советском телевидении фактически отсутствовала. Все это изменилось с началом новой капиталистической эпохи. Смешная, наивная, откровенно пошлая и странная реклама самых разных товаров заполонила телевидение. На первый план выходит реклама товаров, которые в действительности абсолютно бесполезны для большинства соотечественников.
Отдельным ярким явлением «лихих 90-х» стали так называемые «магазины на диване». Пафосные, занудные рекламные акции на ТВ, пытающиеся продать откровенный хлам и ширпотреб, выдавая его за вещи без которых «конечно же» в хозяйстве не обойтись.
2. «Санта-Барбара»
А музычку помните? |Фото: 24smi.org.
В 1990-е годы на телевидении широкую популярность получают западные сериалы. Одним из первых транслируемых становится, конечно же, «Санта-Барбара». За приключениями ее обитателей не следила только ленивая домохозяйка. С течением времени сериалов становится только больше. В их числе «Друзья», а также «Элен и ребята».
3. Бартер
С деньгами было плохо. |Фото: livejournal.com.
«Денег нет, но вы держитесь». Эта фраза должна была быть произнесена еще в 1990-е годы. В первой половине этого печального периода многие соотечественники просто не могли получить хоть какую-то зарплату. У одних предприятий не было денег. Другие их откровенно воровали. Даже между собой заводы и компании были вынуждены часто расплачиваться при помощи осуществления бартера. В это время, получить зарплату мылом или штанами для рабочего тракторного завода было «нормой».
4. Бульварная пресса
Вот так и живем. ¦Фото: career.mgimo.ru.
Феномен бульварной прессы появился еще во время Перестройки в Советском Союзе, когда цензура перестала жестко контролировать СМИ. Тогда же многие издатели решили использовать желтую прессу для увеличения своей доходности. Впрочем, настоящего расцвета «спид-инфо» смогло добиться уже в «лихие 90-е». Характерным элементом желтой прессы становится огромное количество рекламы. Из заголовков этих газет сегодня можно составлять книги анекдотов.
5. «Чупа-чупс» и салат из «Сникерса»
Резали на кусочки. |Фото: npr.org.
Первый ресторан «Мак-Дональдс» в Москве появился еще при советской власти в 1990 году. После распада СССР западные бренды вкусной и вредной еды тут же хлынули в бывшие коммунистические страны. Впрочем, на фоне экономического кризиса для большинства соотечественников все эти лакомства остаются по большей части недоступны. В первое время. Покупка новомодного «Сникерса» — это событие в семье. Попробовать его приглашают друзей и соседей. Один батончик при этом режут на мелкие кусочки. Самые «безбашенные» и состоятельные граждане готовят из «Сникерса» салат на Новый год, заправляя его майонезом.
6. МММ
Жулик и вор. |Фото: kp.ru.
«Хочешь жить – умей вертеться». К сожалению, данный принцип для многих соотечественников в 1990-е годы стал главенствующим. Количеством мошенников в 1990-е годы было по истине страшным. Ярчайшим примером надувательства легковерных и финансово неграмотных граждан конечно же стал Мавроди со своей пирамидой «МММ». В свое время этот человек даже умудрился избраться в Госдуму! Окончательно его финансовая пирамида рухнула только в 1997 году.
7. Уход в отрыв
Какое время, такие и развлечения. ¦Фото: dletopic.ru.
Буйные гуляния, расцвет «наркокультуры», перфомансы, эпатажные выступления, провокации – общественная жизнь России погрузилась в настоящую вакханалию в 1990-е годы. Иностранные туристы, прибывающие в это время в Москву, испытывают откровенный шок от того, что творится в местных клубах. Кто-то уходит в отрыв в погоне за кайфом. Кто-то в попытке убежать от ужасной действительности.
Даже Государственная дума РФ в это время напоминает какой-то цирк. Так, например, лидера ЛДПР Владимира Жириновского иностранные СМИ называют «эксцентричным ультра-нацистом».
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