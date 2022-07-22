Съемки фильма «Дрожь земли»

Фильм «Дрожь земли » вышел в прокат в начале 1990 года. Авторы считали проходным «ужастиком», обреченным на скорое забвение, но их детище удостоилось теплой критики и не только принесло прибыль, но и породило целую череду продолжений.







Идея кино о плотоядных монстрах, живущих под землей и реагирующих на вибрации почвы, пришла драматургу С.С.Уилсону, когда он сидел в пустыне на скале и ради забавы представлял себе, как он мог бы спастись, кабы безопасными остались только каменные участки поверхности.





Оформив свои фантазии в виде сценария, он понес его на студию Universal. Там не слишком впечатлились, но оригинальность

чудовищ была налицо, и проекту решили дать шанс. Его материал не тянул на блокбастер, и создание картины доверили дебютанту Рону Андервуду (будущему постановщику «Могучего Джо Янга»).



Звездного актерского ансамбля не предвиделось: то, что одну из главных ролей сыграл Кевин Бэйкон — счастливая случайность. Дело в том, что перед «Дрожью земли» он снялся в нескольких провальных лентах подряд и от отчаяния был согласен на любую работу, ибо его жена ждала ребенка и он нуждался в деньгах. Кевин настолько уверился, что кино окажется чушью, что был просто потрясен, когда именно оно возродило его карьеру!

Поскольку студия не верила в потенциал ленты, бюджет на нее выделили скромный — $11 млн. И большая часть этих денег планировалась не на гонорары актерам, а на декорации и спецэффекты. О компьютерной графике и речи не шло: в то время она стоила безумных денег и применялась лишь в самых дорогих блокбастерах.Облик и роботизированную начинку трех подземных монстров-грабоидов разработала фирма Amalgamated Dynamics. Впоследствии ее спецы поучаствуют в таких громких проектах, как «Чужой 3», «Чужой 4», «Звездный десант» и « Человек -паук», но в конце 80-х в их резюме числилась лишь молодежная фантазия «Маленькая колдунья» (1989).Техники компании создали механический скелет хищного червя, движениями которого управляли дистанционно несколько операторов. Тело твари сделали из формованной быстрозастывающей пены. Сперва предполагалось, что чудище будет сухим как камень, но его панцирь бликовал в кадре словно покрытый влагой, поэтому возникла идея, будто грабоиды должны выделять слизь при движении сквозь земную толщу.Перемещения монстров под землей имитировали очень просто — протаскивая на тросе чушки по заранее прорытым траншеям, присыпанным сверху песком. Полноразмерные модели грабоидов использовались в считанных кадрах, в большинстве сцен хватало лишь отдельных щупалец , миниатюрных кукол и покадровой анимации.Хотя действие «Дрожи земли» происходит в Неваде, на экспедицию в этот штат не было средств. Поэтому снимали в родной для киношников Калифорнии. Что забавно: городок Перфекшн, где разворачиваются события, два месяца строили с нуля. А в итоге создателям фильма пригодились только две декорации — лавки Уолтера и подвал Берта. Подавляющее большинство сцен сняли за пределами возведенных строений.Когда дело дошло до постпродакшна, выяснилось, что композитор Эрнест Труст написал слишком вальяжный для экшн-хоррора саундтрек с уклоном в кантри. Студия срочно наняла Роберта Фолка добавить ударных композиций. В итоге он в авральном темпе переделал музыку… и его забыли упомянуть в титрах!Еще одним важным решением стало смягчение прокатного рейтинга. Продюсеры заметили, что в кадре не так уж много насилия и кровищи, зато герои всю дорогу ругаются как сапожники. Поэтому при монтаже большую часть плохих слов выкинули, что позволило убрать ограничение «детям до 16».Январь считался «мертвым» месяцем для проката, поэтому американские сборы в $17 млн, казалось, оправдывали пессимистические прогнозы студии. Но пошла хорошая пресса , зарубежная касса позволила довести сборы до $48,6 млн. А потом картина стала отлично продаваться на кассетах (и, спустя годы, на DVD). Приятным бонусом стали пять номинаций на престижную кинопремию «Сатурн».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)