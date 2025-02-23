Как превратить огород в экзотический сад

Огород с большим урожаем — это всегда хорошо. Но когда весь дачный участок превращается в сплошные однотипные грядки удовольствие при нахождении на даче исчезает. Уход за огородом должен не только быть частью выращивания урожая, но дарить эстетическое наслаждение.







Непрезентабельные грядки тут же создают хаос в пространстве, затуманивают восприятие природы и её красоты.

Сад не кажется таким инверсным и уютным, потому что всё занимают ряды грядок. Но сделать их красивыми и наслаждаться своим участком — очень просто.Так смотрится куда более модноКонечно, лучше всего планировать свои грядки до того, как на участке всё будет расставлено и построено, но если хочется изменить ландшафт уже после постройки, то в этом нет ничего сложного. Грядки можно переместить, хоть это и потребует дополнительных усилий. Придётся демонтировать старые грядки и убрать всю землю, разровнять участок, построить новые и уже после выкладывать новый грунт, а затем и высаживать культуры, но всё возможно. Новые грядки уже следует хорошо распланировать, потому что от этого будет зависеть общий вид участка.Пространство можно разделить согласно типам растений, учесть их размеры и требования к доступу солнечного света, а также влаги. Можно комбинировать как высокорослые, так и низкорослые культуры вместе. Благодаря этому тоже будут созданы интересные композиции. Можно пойти по принципу использования цветовых схем, что добавит динамику и текстуру огороду.Для того чтобы сами грядки выглядели более привлекательно, нужно изменить их форму и структуру, так можно сделать, не меняя местоположение самих грядок. Для начала стоит изменить длинные и узкие формы на более современные — квадратные. Они будут не только удобны в уходе, но и создадут чёткие линии, это будет очень приятно глазу.Тоже интересный вариантТакже можно поэкспериментировать с созданием некой композиции, для этого необходимо добавить центральную точку. Её роль может выполнять декоративный элемент, например, вазон, благодаря этому появится ощущение симметрии. Также при этом нужно учесть радиальные линии, которые будут направлять взгляд к созданному центру. Так пространство приобретет динамичность. Чем больше будет разнообразие углов, тем лучше. Ширина и длинна грядок может варьироваться, главное, чтобы в итоге получилась цельная композиция.Для большей необычности стоить включит круглые формы, почему бы и нет. Круглые грядки тоже имеют место быть, либо эту роль отлично исполнят клумбы. Круги сочетаются с прямыми линиями, делая их более мягкими. Будет достигнута гармония и создано разнообразие, словно работал дизайнер. При этом грядки не потеряют своей функциональности и приобретут изюминку.Игра с формами преобразит внешний вид, не стоит бояться и иных, более сложных фигур, например, вместо обычных параллельных линий можно создать трапециевидные. Благодаря этому композиция также станет более динамичной. Кроме эстетической стороны, на грядках будет лучше распределён солнечный свет и влага. А это положительно сказывается на росте растений.Нужно создать центр композицииРазмеры самих грядок и расстояние между ними также влияют на визуальное восприятие сада в целом. Если проходы узкие, а грядки большие, то будет создан интересный контраст. Когда же грядка широкая и напоминает небольшой огородик, будет внесено ещё больше разнообразие. Грядки, которые будут не сильно возвышаться относительно тропинок между ними, смотрятся аккуратнее. Но за ними и нужен будет наибольший уход, чтобы земля не сползала. Срезы можно окрасить, а добавление бордюров сделает всю композицию ещё более яркой. Геометрия и структура начнут выделяться больше. Тут очень важно внимание к деталям, чтобы не создать хаоса, словно грядки разбросали как попало.В любом случае за растениями на этих грядках нужно будет производить регулярный уход. Именно это ключ к успешному огороду. Вся красота нарушится, если на грядке будут проросшие сорняки. А листья, которые завяли или повреждены, нужно срезать вовремя, чтобы в этих интересных формах была только яркая зелень. Важна также стрижка и формирование кустарников, если грядки заполнены ими.Также хорошо будет смягчить углыГрядки можно сделать не посредине участка, а вдоль фасада дома или забора. Для рассады они отлично подойдут, будет создано дополнительное зелёное пространство. Лучше всего использовать прямоугольную форму для таких целей. Площадь будет занята максимально, а уход за растениями станет легче. Прополка, посадка, полив и замена почвы — всё будет гораздо доступнее. Такие узкие грядки можно будет и легко перемещать при необходимости.Когда грядки размещены далеко друг от друга, будет достигнут другой уровень освещения. Визуально создастся привлекательное пространство, а растения будут гармонично существовать. Всё открытое пространство можно будет оформить цветным покрытием. Для этого подойдут остатки древесины, они придадут текстурность, а также помогут создать общий цвет ландшафта. К тому же этот подход поможет удерживать больше влаги, а прорастание сорняков будет снижено. Идеальные условия.Про украшение дорожек тоже нельзя забыватьПо пропорциям грядки должны находиться от пятнадцати до сорока сантиметров друг от друга. Тогда получится красивая картина, а подбираться к ним станет куда удобнее. Вода тоже будет поступать равномерно, как и питательные вещества. При этом если сделать их слишком высокими, то доступ будет затруднён.Чтобы внутри самой грядки всё было красиво, то подойдёт использование мульчи. Также будет создана здоровая среда для роста растений. Мульча из древесной щепы, соломы или сена не только предотвратит рост сорняков, но и дополнительно удержит влагу в почве. А цвет всех грядок будет одинаков, не будет ярких, неподходящих друг к другу пятен.Что же касается дорожек, им тоже стоит уделить внимание, они могут испортить красивый вид грядок, если будут неправильно оформлены. Стоит взять материал с желтоватым оттенком, он будет хорошо контрастировать с почвой, а также самими зелеными насаждениями, будь то цветы или другие культуры. Серых же тонов лучше избегать, они сделают пространство более мрачным.Выглядит очень необычноБордюры, которые будут поддерживать грядки, тоже должны соответствовать общей эстетике. Лучше всего, если они будут светлее земли: зеленые, терракотовые, бежевые. Для ограждений подойдёт керамика, древесина или даже бетон, но его стоит окрасить, добавив линий. Также подойдут и остатки черепицы, она имеет потрясающий, яркий и при этом не броский цвет. Отлично подойдёт для создания ограждений. Можно сложить куски черепицы как мозаику, придать ей разные формы.Если где-то рядом будет теплица, она тоже может стать частью, а иногда и центром всей композиции. Она тоже должна гармонировать, а не стоять отдельно и портить всю картину.На самих грядках можно, если этого позволяют их размеры, смешать декоративные и овощные растения. Яркие цвета овощей и цветов, различие в текстурах листьев и стеблей помогут создать настоящий цветущий сад. Как пример можно взять календулу, настурцию, они добавят цвета. А ореховая тыква и гибридные помидоры, когда будут плодоносить, украсят всю композицию. В целом из декоративных нужно использовать только самые красивые и яркие цветы. Они должны при этом хорошо сочетаться друг с другом.Цветы и овощи можно посадить вместе