Берлинские художники делают принты на футболках с помощью канализационных люков

Оглянитесь вокруг. На самом деле вдохновение, столь необходимое для творчества и искусства, окружает нас, оно повсюду.



Творческий коллектив художников из Берлина Raubdruckerin уж точно повсюду находит вдохновение для своих работ. Ребята используют крышки канализационных люков, решетки и вентиляционные отверстия в качестве принтов для одежды и аксессуаров. И как результат — эффектные рисунки. Художники наносят краску на любой объект, который им понравится, и прикладывают футболки, сумки и другие вещи. Получаются неожиданно изящные геометрические узоры и типографские формы.



Коллектив использует краску прямо на улицах Амстердама, Лиссабона и Парижа, а затем продает свои творения через интернет-магазин.

















































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