5 технологий, которые создали людьми, вдохновленными природой

Научно-технический прогресс - процесс непрерывный, а потому человечество регулярно открывает всё новые и новые возможности. И хотя сегодня мы всё больше подходим к цифровой революции, огромное количество вещей, которые нами сегодня активно применяются, источник свой берут у природы. Вашему вниманию 5 современных технологий, которые которые были созданы после вдохновения у окружающего мира.
1. Суперклей
Ящерица - прототип суперклея. /Фото: twizz.ru
Технология создания суперлипкого вещества была разработана учёными после тщательного изучения...гекконов. Всё дело в том, что лапки этих ящериц покрыты специальными микроскопическими волосками, которые позволяют существу сцепиться с любой жёсткой поверхностью. А учитывая способности их сухожилий и кожи получается мягкий поверхностный слой, благодаря которому гекконы могут буквально приклеиваться ко всему без использования лишний факторов. Поэтому учёные с целью имитации сцепных способностей ящериц использовали эластомеры, то есть, особые полимеры, которые обладают высоким уровнем эластичности и вязкости, что и позволяет суперклею практически мгновенно прикрепляться даже к сверхжёстким материалам.
2. Чёрный ящик
Дятел вдохновил на защиту чёрного ящика. /Фото: superavia.ru
Кто бы мог подумать, что идею чёрного ящика подсмотрели у дятла. Однако это действительно так, ведь ежедневно эта птица долбит по дереву часами, а его головной мозг остаётся при этом без каких-либо повреждений и нарушений. А удаётся ему это за счёт целой системы поглощающих механизмов, которые встроены в организм и нивелируют ущерб во время охоты. Именно такая особенность дятла натолкнула людей на мысль, что можно подобным образом защитить и устройство для записи параметров полёта самолёта, более известное как чёрный ящик.
3. Роботизированная рука
Слоны вдохновляли робототехников. /Фото: billionnews.ru
Роботизированная рука - штука очень полезная в ряде сфер и отраслей деятельности. Однако её высокую функциональность удалось разработать благодаря, как ни странно, слонам. Правда, учёные для этой цели изучали устройство хобота самого большого животного, который способен захватывать предметы различных диаметров и поднимать грузы.
4. Рентген
Омары стали прототипом для рентгена. /Фото: wikipedia.org, celt.ru
А вот такая полезная штука для медицины и не только, как рентген, не была бы доступна человечеству, если бы не...омары. Именно способность этих крупных морских раков позволила увидеть сквозь предметы. У омаров эта особенность появилась из-за того, что на больших глубинах традиционные механизмы ориентации в пространстве банально не работают. К слову, изучение строения зрительной системы омара дало толчок не только к созданию рентгена, но и телескопа.
5. Кевлар
Защиту для военных помогли придумать пауки. /Фото: trinixy.ru
Паучки и их способности к плетению в древние времена натолкнули людей на создание сети для рыбной ловли. А вот учёные новейшей истории вдохновились паукообразными для изобретения кевлара — материала, который применяется для усиления защитных способностей бронежилетов. Однако и это не всё: паутина стала прототипом даже для создания эластичного бинта.
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