Кайо Санта-Мария – один из самых драгоценных камней в ожерелье островков на севере центрального региона Кубы Вилья-Клара, архипелага, заслужившего название Садов короля, где разворачивается действие рассказов Хемингуэя. Санта-Мария небольшой остров и несмотря на относительно небольшие размеры, здесь есть все, что может привлечь туристов к типичному островку Карибского моря. Построенные в последние годы комфортабельные отели превращают Кайо Санта-Марию в одно из важнейших направлений пляжного отдыха в регионе.



Кайо Санта-Мария занял место в Атлантическом океане рядышком с островом Кайо-Гильермо. Он соединяется с континентом — дамбой протяжённостью 48 км. Рядом расположены острова Лас-Брухас и Энсенчос. Остров Кайо Санта Мария (Cayo Santa Maria) – последний большой проект кубинского государства в развитии туризма на Кубе. В 2000-х годах Куба открыла для туристов со всего мира новую жемчужину в ожерелье кубинских островов — остров Кайо Санта Мария.



Кайо Санта-Мария — крошечный остров протяженностью тринадцать километров и шириной два километра. Он причисляется к архипелагу с романтичным наименованием «Королевские сады». Эти сады находятся под опекой Юнеско, как важнейший биосферный заповедник.

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