10 женских изобретений, которые изменили мир

Технология беспроводной связи была придумана одной из самых красивых женщин.
Если в период с 1790 по 1984 год на женщин было зарегистрировано всего 1,5% патентов, то в наше время эта цифра выросла до 20%. Но, тем не менее, женщины внесли серьёзный вклад в мир техники. Без женщин, о которых пойдёт речь в нашем обзоре, и без их изобретений наш мир был бы более опасным и уж точно не таким интересным.
1. Бумажные пакеты
Бумажные пакеты от Леди Эдисон.
Маргарет Найт, получившая прозвище "Леди Эдисон", была довольно плодовитым изобретателем. Она получила около 87 патентов на свои изобретения. Когда девушке было всего 12 лет, она запатентовала устройство для остановки ткацкого станка, в который попадал посторонний предмет. Когда Маргарет исполнилось 30 лет, она запатентовала одно из изобретений, без которого невозможно представить ни один современный магазин, - бумажный пакет. В основном все ее изобретения были запатентованы между 1902 и 1915 годами.
2. Невидимое стекло
Невидимое стекло.
Кэтрин Блоджетт, которая получила степень магистра в Чикагском университете в 1918 году, стала первой женщиной, получившей должность в исследовательской лаборатории General Electric. Вскоре после этого Блоджетт в 1926 году стала первой женщиной, которая защитила диссертацию по физике. Знаменитость же она обрела, разработав со своим учителем Ирвингом Ленгмюром технологию формирования мономолекулярных пленок, с помощью которых появилась возможность создания "невидимого" стекла, которое пропускало 99% света. Сегодня подобное стекло используется в телескопах, объективах, автомобильных стеклах и очках.
3. Пиво
Первыми пивоварами были женщины.
Сейчас уже неизвестно, кто придумал первый рецепт пива. Однако, сохранилось множество свидетельств того, что в числе первых пивоваров были женщины. Как утверждают некоторые исследователи, около 7000 лет назад в древних Месопотамии и Шумере монополию на производство и продажу пива имели женщины, поскольку они якобы находились под защитой богинь Нинкаси, Сирис и Сидури. Впоследствии, именно женщины варили пиво у скандинавских викингов. И даже в Англии существовала традиция варения домашнего пива, которым занимались женщины.
4. Циркулярная пила
Циркулярная пила.
В 18 веке существовала религиозная секта шейкеров, которая пропагандировала "равенство полов и тяжелый труд". Однажды ткачиха Табита Бэббит увидела двух плотников, которые пилили бревно лучковой пилой. После этого она предложила присоединить зубцы пилы к ее ткацкому станку. Так на свет появилась циркулярная пила, которая была впервые использована на лесопильном заводе в 1813 году. Тем не менее, поскольку Бэббит была очень религиозной, она не запатентовала свое изобретение.
5. Монополия
Монополия.
Фактически "Монополию" изобрели два дизайнера - Чарльз Дэрроу и Элизабет Маджи. Изначально "Монополия" использовалась для образовательных целей, чтобы наглядно демонстрировать экономические негативные последствия земельных монополий. Изначально игра называлась "Игра землевладельца". Она была запатентована в 1904 году, но фактически существовала уже в 1902 году. Современный вид "Монополия" приобрела к 1933 году.
6. Солнечная система отопления
Солнечная система отопления.
Мария Телкес - ученый-новатор, которая работала в отрасли солнечных энергетических технологий. Именно она была одним из создателей термоаккумулирующих солнечных систем. Она разработала первую в мире солнечную систему отопления, которая была использована в Dover Sun House. Сегодня подобные солнечные панели встречаются на крышах многих домов и предприятий. Телкес также изобрела множество других нагревательных приборов, в том числе устройства, используемые в спасательных шлюпках.
7. Технология беспроводной связи
Технология беспроводной связи.
Когда-то голливудскую актрису Хеди Ламарр называли "самой красивой женщиной в мире". Хеди Ламарр был известным и повезло. Она вышла замуж за одного из самых богатых мужчин в Австрии, Фридриха Мандля в 1933 году. Во время деловых встреч, на которые ее брал муж, Хеди узнала о прикладной науке. Брак сложился неудачно и Хеди уехала в США через 4 года. Именно там во время Второй мировой войны она разработала технологию "скачкообразной перестройки частот", которая снижала возможность перехвата радиосигналов. Сегодня ее разработка легла в основу многих современных технологий, в том числе GPS, Wi-Fi и Bluetooth.
8. Язык программирования
Язык программирования.
Грейс Хоппер работала программистом на первых компьютерах в мире, в частности, на гарвардском "Марк-1". В 1944 году она была пионером в области концепций разработки программного обеспечения и написала первый компилятор для компьютерного языка программирования. На основе этого был создан первый язык программирования COBOL. Также Хоппер популяризировала термины "баг" и "дебаггинг".
9. Кевлар для бронежилетов
Кевлар для бронежилетов.
Стефани Кволек работала химиком в DuPont в течение более 40 лет. В 1965 году она разработала синтетическую ткань, известную как кевлар, которая была в пять раз прочнее стали. Сегодня это удивительное волокно имеет более 200 полезных применений. К примеру, оно используется в касках и бронежилетах. Кевлар используется в музыке, поскольку имеет уникальные акустические свойства, а также в смартфонах.
10. Посудомоечная машина
Посудомоечная машина от Жозефины.
Жозефина Кокрейн был богатой дамой, которая часто проводила дома вечеринки. После этих посиделок слугам приходилось чуть ли не полдня мыть посуду. В 1850 году Джоэл Хоутон разработал посудомоечную машину на ручном приводе, но она не стала популярной. В итоге Жозефина решила усовершенствовать эту конструкцию. Она предусмотрела отдельные отсеки для тарелок, чашек и блюдец. Также в ее машине впервые было предусмотрено мытье посуды под давлением.
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