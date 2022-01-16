Зачем некоторые хозяева кладут в обувь мыло

Многие соотечественники сталкиваются с тем, что ноги потеют в обуви. Происходит подобное на протяжении всего года. Однако именно в летнюю пору дела с выделением пота на ступнях обстоят хуже всего. Как итог – от обуви начинает исходить не самый приятный запах.

Благо существует одна проверенная «дедовская» хитрость, которая позволит изящно решить данную проблему. Все, что потребуется – кусок мыла и немного времени.



Для многих (возможно) станет открытием, однако пот человека не обладает вообще никаким запахом. Так что просто пропотев, человек не начинает смердеть. Самые показательный пример в этом отношении – это баня. Люди там обильно потеют, но при этом в парилках почему-то не воняет. Неприятный запах же появляется только в результате размножения на коже разнообразной микрофлоры, бактерий и грибков, которые «слетаются» на свежий пот, как пчелы на мед. Именно поэтому вонь остается даже тогда, когда никакого пота на человеке уже нет.



Помимо того, что пот способствует размножению бактерий на коже, он также помогает им в организации своих колоний на предметах одежды. Без своевременной стирки любая одежда, пропитанная данной субстанцией, рано или поздно начнет вонять, даже если перестать ее после этого носить.

Лучше всего это видно на примере обуви: на утро ботинки, в которых до этого пропотели ноги, могут смердеть куда крепче, нежели в тот момент, когда обувь только снималась.



Вывести неприятный запах из обуви очень сложно. Большинство сограждан просто сушит и проветривает данный предмет гардероба. Такой подход является верным, но недостаточным. Для того, чтобы полностью побороть запах пота в обуви, необходимо также использовать мыло. Достаточно положить кусок данного средства внутрь и оставить так на ночь. На следующее утро результат не заставит себя долго ждать.