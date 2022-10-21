Как в Европе охотились на ведьм: Событие, погубившее тысячи жизней

Европейская охота на ведьм стала широко распространённым явлением в средневековый период и достигла своего апогея в XVII веке. Охотники на ведьм не останавливались ни перед чем, чтобы достичь поставленных целей, впадая из одной крайности в другую. О том, что из себя представляла такая охота и к чему она привела – далее в статье.
Предыстория
Сожжение ведьм у замка Рейнштейн (близ г. Бланкенбург), 1555 год. \ Фото: dg.philhist.unibas.ch.
Точное число людей, казнённых во время европейского помешательства на охоте на ведьм, неизвестно, хотя, по оценкам, оно исчисляется десятками тысяч. В некоторых частях Европы, таких как Германия, большинство обвиняемых были женщинами, в то время как в Исландии преобладали ведьмы мужского пола. Папская булла, изданная в 1484 году папой Иннокентием VIII, осуждающая ведьм, была захвачена немецким инквизитором Генрихом Крамером, который написал руководство по выявлению и лечению ведьм в 1486 году. Существовали различные признаки того, что человек был ведьмой, и несколько методов, используемых для получения признания от обвиняемого.
Суды над ведьмами в Вале
Приготовления к казни в 1544 году гравюра Яна Люйкена, XVII век. \ Фото: bing.com.
В 1428 году в Вале, Швейцария, началась первая систематическая европейская охота на ведьм, которая длилась восемь лет и привела к гибели трёхсот шестидесяти семи человек. Большинство обвиняемых на процессах над ведьмами в Вале были крестьянами мужского пола. Эти люди были подвергнуты пыткам, в ходе которых были получены признания о встречах с Дьяволом, который якобы убеждал обвиняемых избегать мессы и исповеди в обмен на вознаграждение в виде способности летать. Другие признавались, что обладают способностью убивать своих соседей или превращаться в оборотней.Осужденные в основном были сожжены заживо, а некоторые были обезглавлены. Жертвы были привязаны к лестнице, которую затолкали в погребальный костер. В качестве последнего милосердия власти привязали мешки с порохом к шеям ведьм, чтобы ускорить их смерть в огне.
Жанна д'Арк
Слева направо: Видение Жанны дАрк, Жюль Бастьен-Лепаж, 1879 год. \ Жанна дАрк, миниатюра второй половины XIX-XX веков.
Возможно, самой известной жертвой сожжения на костре за колдовство и ересь была Жанна д'Арк. Однако Жанна не была убита в период увлечения охотой на ведьм, скорее всего она стала жертвой политики. Колдовство было просто удобным способом избавиться от неё. Похитители-англичане подвергли Жанну многочисленным допросам, как публичным, так и частным, прежде чем она предстала перед церковным судом, который признал её виновной в ереси. В переводе протоколов её судебного разбирательства говорилось, что «яд ереси» оказал преобразующее действие, превратив её в «одного из посланников и приверженцев Сатаны». Было установлено, что Жанна была богохульницей против Бога, и поэтому её сожгли на костре в 1431 году в Руане. По словам некоторых экспертов, Дева Орлеанская умерла от вдыхания дыма до того, как её поглотило пламя.
Процессы над ведьмами в Бамберге
Процессы над ведьмами в Бамберге. \ Фото: wordpress.com.
Одна из крупнейших европейских охот на ведьм проходила в Бамберге, Германия, с 1626 по 1631 год. Из тысячи осужденных девятьсот человек были сожжены на костре, некоторым из которых посчастливилось быть обезглавленными. Это была единственная охота на ведьм, в которой не было дискриминации: люди всех возрастов, полов и классов были убиты во время процессов над ведьмами в Бамберге. Все началось в 1626 году, когда люди обратились с петицией к местным властям, спрашивая, почему ведьмы и колдуны послали морозы, чтобы уничтожить их посевы. Принц-епископ Иоганн Георг Фукс фон Дорнхайм начал расследование, и вскоре одна женщина была арестована и призналась в том, что вызвала мороз.
Слева направо: Принц-епископ Иоганн Георг Фукс фон Дорнхайм, гравюра Иоганна Сальвера. \ Шабаш ведьм, Франсиско Гойя, 1797-8 годы.
Это была одна из тех охот на ведьм, где пытки могли применяться без ограничений, что приводило не только к признаниям, но и к извлечению новых имён. Под пытками обвиняемый признался в участии в Шабаше ведьм, злонамеренной магии и сношениях с сатаной, а также с его приспешниками. Жертв этой охоты на ведьм было так много, что в 1627 году было построено специальное здание - «Дом ведьм». Методы пыток, применявшиеся в то время для получения признаний и обвинений от жертв, включали использование винтов для больших пальцев, тисков для ног и ремешков.
Слева направо: Доротея Флок. \ Друденхаус — специальная тюрьма для людей, обвиняемых в колдовстве в немецком городе Бамберге.
Наконец, муж обвиняемой женщины по имени Доротея Флок сумел сбежать в соседний Нюрнберг и подал жалобу императору, который вмешался. Принц-епископ, возглавлявший процессы над ведьмами в Бамберге, был отстранён от власти, но только после того, как он получил очень солидную прибыль, захватив земли тех, кого он стремился уничтожить.
Иоганн Георг Фукс фон Дорнхайм был заменен на посту принца-епископа в 1631 году, что положило конец бамбергским процессам над ведьмами. И всё же европейское увлечение охотой на ведьм ещё не закончилось. Это продолжалось ещё двадцать лет, и последняя казнь за колдовство в Европе состоялась только в 1782 году.
Наибольшее количество казней за преступление колдовства произошло в Германии во время европейского увлечения охотой на ведьм раннего нового времени, при этом, по современным данным, там проходило сорок два процента судебных процессов по делам о колдовстве, закончившихся смертью. Сожжение было наиболее распространённым способом казни ведьм в Европе, а в Англии и Северной Америке повешение было в порядке вещей.
Признаки и методы выявления ведьм
Слева направо: Титульная страница памфлета «Пересказ всех жёстких и правдивых сообщений о чудовищных и ужасных поступках, совершённых Элизабет Стил». \ Предостережение обвинителям — книга известного противника «охоты на ведьм» Фридриха Шпее.
По мнению охотников на ведьм той эпохи, существовало несколько способов идентифицировать ведьму. Одним из таких признаков того, что человек был ведьмой, была любая отметина на коже, такая как родинка, пигментное или родимое пятно. Они рассматривались как знак дьявола, и тот, который ведьма использовала, чтобы кормить грудью своего фамильяра — демона, помогающего ведьмам в их злодеяниях, замаскированного под домашнее животное, такое как кошка или собака. Учитывая, что у большинства людей есть какое-то пятно на коже, охотники на ведьм были уверены, что с помощью этого метода они обнаружат ведьму.
Слева направо: Испытание водой, иллюстрация из книги Германа Нойвальта. \ Приготовление к шабашу, из трактата Франческо Мария Гуаццо, 1608 год.
Другой способ раскрыть истинную личность ведьмы состоял в том, чтобы уколоть их булавками. Если они не истекали кровью, то это был верный признак того, что они находились под контролем дьявола. Некоторые недобросовестные охотники на ведьм использовали выдвижную булавку, так что у обвиняемого снова не было надежды пройти это испытание. В начале европейской охоты на ведьм одинокие или пожилые женщины были уязвимы для подозрений. Историки объясняют это патриархальными установками; одиноким женщинам и вдовам не хватало мужской защиты. Точно так же женщина с плохим характером или болтливостью считалась крайне подозрительной. Мужчины и женщины, которые обладали целебными способностями с помощью фитотерапии, также подвергались нападениям.
«Плавание ведьм» было ещё одним методом идентификации ведьмы во время европейской охоты на ведьм. Обвиняемого раздевали и бросали в водоём, обвязав вокруг талии верёвкой. Считалось, что воды отвергнут тех, кто отмечен дьяволом, поэтому, если человек плыл, его объявляли ведьмой. Если бы они утонули, то их вытащили бы из воды с помощью веревки вокруг талии. К сожалению, многие люди утонули таким образом. В то время как этот метод использовался в Западной Европе, он был более распространён в Восточной Европе; водные испытания, используемые славянскими общинами, как правило, использовали их в качестве противоядия от периодов засухи.
Суд над ведьмой в Дорухуве
Ведьма доит рукоятку топора, дата неизвестна. \ Фото: iiif.wellcomecollection.org.
Последний официальный суд над ведьмами, возможно, состоялся в Польше в 1775 году (хотя об этом имеются противоречивые записи). Суд над ведьмой в Дорухуве предположительно начался после того, как члены общины обратились к соседней деревне с просьбой расследовать доказательства колдовства. Было сказано, что четырнадцать женщин были арестованы после того, как их обвинили в использовании магии для причинения вреда жене местного дворянина. Три из этих женщин умерли после пыток, а остальные были сожжены на костре. Некоторые историки считают, что этот суд над ведьмами положил начало введённому польским правительством в 1776 году запрету на пытки и суды над ведьмами.
Конец европейской охоты на ведьм
Слева направо: Страница из гербария Апулея Барбаруса, 1483 год. \ Гравюра на дереве, изображающая ведьму и дьявола, 1720 год.
Существует несколько теорий относительно того, почему произошло повальное увлечение охотой на ведьм в Европе, например, католицизм и протестантизм, соперничающие за господство, и Малый ледниковый период, который привёл к массовой потере урожая и скота, что привело к болезням и голоду. Эта охота на ведьм ещё больше подпитывалась жадными и недобросовестными охотниками на ведьм, которые могли получить значительную финансовую выгоду от поиска и казни так называемых ведьм в больших количествах.
Различные политические факторы, которые историки определили как способствующие европейскому увлечению охотой на ведьм, такие как Тридцатилетняя война, в конечном итоге подошли к завершению, положив конец периоду политической нестабильности. Интеллектуальные факторы также помогли положить конец европейской охоте на ведьм, а Просвещение побудило людей более рационально подходить к концепции колдовства и отвергать суеверия. Достижения науки означали, что родинки и родимые пятна можно было объяснить как нормальную часть человеческой физиологии. К счастью, многие европейские страны начали издавать законы, отменяющие охоту на ведьм. По сути, когда существовало стабильное правительство и экономическая безопасность, паранойя, связанная с колдовством, уменьшилась.
Слева направо: Церковь в Дорухуве. \ Ведьма, держащая растение в одной руке и веер в другой, около 1700 года.
Европейская охота на ведьм была хорошим примером злоупотребления локальной властью. В Европе было много случаев судебных процессов над ведьмами, которые происходили под юрисдикцией деревенских властей, где правосудие вершили местные судьи и священники. В Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах наблюдалось наибольшее количество судебных преследований за колдовство; в католических странах Италии, Испании и Португалии было меньше судебных преследований и гораздо меньше казней ведьм (и эти страны были больше заинтересованы в преследовании ересей, не связанных с колдовством).
Суд над Анной Гельди. \ Фото: wikipedia.org.
Последним человеком, казнённым за колдовство в Европе, была женщина по имени Анна Гёльди. Она умерла в Швейцарии в 1782 году в возрасте 48 лет. Анна родилась в бедной семье. У неё был незаконнорожденный ребёнок от наёмника, и этот ребёнок умер в младенчестве. Женщину обвинили в убийстве её ребёнка, поэтому она сбежала в другой кантон. Там она нашла работу, обслуживая богатую семью. Но в скором времени Анна потеряла эту работу после того, как дочери её работодателя обвинили женщину в колдовстве. Одна утверждала, что нашла иглы в своём молоке, а другая утверждала, что её вырвало металлическими предметами. Анна ушла со службы в семье, и после этого её работодатель обвинил её в колдовстве.
Текст объявления о поимке Анны Гёльди в «Нойе Цюрхер Цайтунг» от 9 февраля 1782 года. \ Фото: google.com.
Под пытками Анна призналась, её признали виновной и обезглавили. Гораздо позже выяснилось, что у Анны был роман со своим работодателем, и когда она пригрозила раскрыть это, он удобно позаботился о том, чтобы обвинить женщину в колдовстве. Анна являла собой пример наиболее представительной демографической группы, убитой во время европейской охоты на ведьм, в которую входили одинокие женщины старше сорока лет, а также бедные и обделённые.
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