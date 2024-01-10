Почему не стоит выливать остатки кефира, или Элементарная закуска, от которой невозможно отказаться

И попробуй только не попросить добавки.
В холодильнике большой семьи всегда найдутся небольшие остатки продуктов, которые уже и есть не охота, и выкинуть жалко. Но не зря говорят, что остатки сладки. Если дома есть немного кефира и сметаны, их можно превратить в нечто действительно аппетитное. Осторожно: пальчики в этом случае не просто оближешь, но сгрызёшь до костяшек!
Сыр «Филадельфия» любят во всём мире. Но и дома можно сделать не хуже.
Мягкий сыр Philadelphia пользуется огромной популярностью во всем мире. Хоть на бутерброд мажь, хоть в суши заворачивай. Но мало кто догадывается, что не менее вкусную закуску можно приготовить дома самостоятельно. И выйдет раз в десять дешевле.
Чтобы приготовить домашний мягкий сыр, вам понадобятся:
1. Кефир (пол-литра);
2. Сметана (пол-литра);
3. Соль (чайная ложка);
4. Укроп;
5. Марля
Смешайте кефир и сметану и заверните в марлю.
Марлей застелите дуршлаг или сито в 5-6 слоев. На марлю выкладывайте сметану и заливайте кефиром. Хорошенько смешайте оба ингредиента, заверните и поставьте под небольшой груз в холодильник на двое суток.
С зеленью вкуснее.
Через два дня берите укроп и мелко его порежьте. Достаньте заготовку из холодильника и скатайте её на манер рулета или «батона». Теперь хорошенько «вываляйте» её в зелени и можете подавать к столу.
Устоять невозможно!
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