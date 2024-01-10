С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    На доработанной карте Птоломея центр перемещён в Иерусалим, евреи и арабы были мореплавателями и путешественниками?Какой видели Земл...
  • Владимир Акулов
    У любого крикливого деревенского петушка тоже много жен - много симпатичных курочек... Интересно , что...Царицы половины А...
  • ирина Гущина
    Блин, БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!!!! Чушь полная!!! Автор или дурак, или за печеньки работает...10 гласных и негл...

Почему не стоит выливать остатки кефира, или Элементарная закуска, от которой невозможно отказаться


И попробуй только не попросить добавки.

И попробуй только не попросить добавки.

 

В холодильнике большой семьи всегда найдутся небольшие остатки продуктов, которые уже и есть не охота, и выкинуть жалко. Но не зря говорят, что остатки сладки. Если дома есть немного кефира и сметаны, их можно превратить в нечто действительно аппетитное. Осторожно: пальчики в этом случае не просто оближешь, но сгрызёшь до костяшек!

Сыр «Филадельфия» любят во всём мире. Но и дома можно сделать не хуже.

Сыр «Филадельфия» любят во всём мире. Но и дома можно сделать не хуже.

 

Мягкий сыр Philadelphia пользуется огромной популярностью во всем мире. Хоть на бутерброд мажь, хоть в суши заворачивай. Но мало кто догадывается, что не менее вкусную закуску можно приготовить дома самостоятельно. И выйдет раз в десять дешевле.

Чтобы приготовить домашний мягкий сыр, вам понадобятся:

1. Кефир (пол-литра);

2. Сметана (пол-литра);
3. Соль (чайная ложка);
4. Укроп;
5. Марля
Смешайте кефир и сметану и заверните в марлю.

Смешайте кефир и сметану и заверните в марлю.

 

Марлей застелите дуршлаг или сито в 5-6 слоев. На марлю выкладывайте сметану и заливайте кефиром. Хорошенько смешайте оба ингредиента, заверните и поставьте под небольшой груз в холодильник на двое суток.
С зеленью вкуснее.

С зеленью вкуснее.

 

Через два дня берите укроп и мелко его порежьте. Достаньте заготовку из холодильника и скатайте её на манер рулета или «батона». Теперь хорошенько «вываляйте» её в зелени и можете подавать к столу.
Устоять невозможно!

Устоять невозможно!

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх