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Мир таинственных лабиринтов на картинах сюрреалиста Альберто Панкорбо


Мир таинственных лабиринтов на картинах сюрреалиста Альберто Панкорбо


Войдя в лабиринты фантазии и воображения Альберто Панкорбо, зритель сразу же попадает в удивительный мир символов, как древних, так и современных, которые встречаются в каждой картине художника. Он будто окунает нас в хитросплетение сюрреализма с реальностью, в которых ярко проявляются традиционные, вечные ценности, позабытые современным человеком в хаосе городской жизни. По-видимому, таким образом, художник пытается путем преображения воображаемой реальности и приемов сюрреализма достучаться до своих современников и напомнить об истинных чувствах.

Немного о художнике


Альберто Панкорбо - современный испанский художник-сюрреалист.

Альберто Панкорбо - современный испанский художник-сюрреалист.


Альберто Панкорбо (Alberto Pancorbo) (1956 г.р) - современный испанский художник-сюрреалист, родом из города Сория (Испания). Рисовать Альберто начал с раннего детства и с возрастом еще больше увлекся творчеством, а в 18 лет окончательно решил стать художником. Он переезжает в Барселону, где получает художественное образование и в дальнейшем посвящает себя исключительно живописи.
Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

 

И уже в 1980 году молодой 24-летний художник организовывает первую свою выставку, за которой последовало множество других, как на родине, так и за рубежом. Труд художника был оценен по достоинству - с многих выставок, художественных форумов и конкурсов он привозил награды, премии, призы.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

 

А через шесть лет художник, почти крепко ставший на ноги, переезжает в Америку и поселяется в своей новой резиденции в Боготе, штат Колумбия, где также активно занимается выставочной деятельностью и становится лауреатом многочисленных наград и премий.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

 

С большим успехом проходят выставки живописца-сюрреалиста в США, Мексике и других странах Южной Америки. К тому же начинает выставлять свои произведения на престижные аукционы, в том числе всемирно известный Сотбис, в Нью-Йорке. Благодаря чему, картины Альберто разошлись по всему миру и хранятся в ведущих галереях многих стран и в частных коллекциях.
Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

 

В 1998 Панкорбо меняет место жительства и переезжает в Майами, где живет до сих пор и пишет свои удивительные сюрреалистические картины.

Сюрреалистические лабиринты Альберто Панкорбо


Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

 

Еще в начале творческой карьеры художнику-сюрреалисту, получившему прекрасное образование, не составило особого труда достаточно быстро создать свой собственный оригинальный и узнаваемый стиль, в котором органично объединились академическая школа реализма и техника сюрреализма. В итоге, как видим, был получен очень яркий результат. Такое совмещение, казалось бы, несовместимых стилей, стало для Альберто авторским почерком.
Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.

 

Умелое сочетание фантастики и реалий жизни, а также техническое мастерство позволяет автору создавать весьма правдоподобные и вместе с этим невероятные видения. Погружаясь в лабиринты фантазий Альберто Панкорбо, зритель почти сразу начинает ощущать невидимую связь межу прошлым и настоящим. Наполненные символами и аллегориями сюжеты придают полотнам загадочность и таинственность, и своими работами художник как бы пытается предложить зрителю разгадать их.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

 

А еще в произведениях ярко прослеживается одиночество человеческого существования. Погружая человека в аллегорические лабиринты, а именно в хаос городской жизни, мастер показывает как традиционные ценности перестают быть нормой современного бытия и теряют свой истинный смысл.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

 
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

Сюрреализм от Альберто Панкорбо.

 

Бонус.
Обворожительные женщины и чувственные картины Альберто Панкорбо


Немалую долю творческих работ живописец посвятил женщинам - чувственным, нежным и прекрасным, проникнутым самой сущностью женской красоты.
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

 

Удивительные фантазии Альберто Панкорбо, похожие на сон или романтическую мечту, трогают зрителя до глубины души и вовлекают в изумительный мир красоты и гармонии, в мир наполненный символами и аллегориями, полунамёками и мощным посылом.
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

 
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

 
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

 
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.

 

Есть у художника и серия чувственных картин в стиле «эмоционального реализма», с вкрапленными нотками сюра и приправленные тонким романтическим лиризмом. Это удивительные работы, вызывающие у зрителя чувство восхищения и эмоционального наслаждения.
Чувственные картины от Альберто Панкорбо.

Чувственные картины от Альберто Панкорбо.

 
Чувственные картины от Альберто Панкорбо.

Чувственные картины от Альберто Панкорбо.

 

В этом видео вы в большей степени сможете увидеть и оценить искусство испанского живописца, который создал свой особенный сюрреализм, построенный на символах, запутанных лабиринтах, образах женщин и мужчин, их отношениях.

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Мир таинственных лабиринтов на картинах сюрреалиста Альберто Панкорбо

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Мир таинственных лабиринтов на картинах сюрреалиста Альберто ПанкорбоПодписаться на мой Instagram
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