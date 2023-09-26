Мир таинственных лабиринтов на картинах сюрреалиста Альберто Панкорбо

Войдя в лабиринты фантазии и воображения Альберто Панкорбо, зритель сразу же попадает в удивительный мир символов, как древних, так и современных, которые встречаются в каждой картине художника. Он будто окунает нас в хитросплетение сюрреализма с реальностью, в которых ярко проявляются традиционные, вечные ценности, позабытые современным человеком в хаосе городской жизни. По-видимому, таким образом, художник пытается путем преображения воображаемой реальности и приемов сюрреализма достучаться до своих современников и напомнить об истинных чувствах.
Немного о художнике
Альберто Панкорбо - современный испанский художник-сюрреалист.
Альберто Панкорбо (Alberto Pancorbo) (1956 г.р) - современный испанский художник-сюрреалист, родом из города Сория (Испания). Рисовать Альберто начал с раннего детства и с возрастом еще больше увлекся творчеством, а в 18 лет окончательно решил стать художником. Он переезжает в Барселону, где получает художественное образование и в дальнейшем посвящает себя исключительно живописи.
Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.
И уже в 1980 году молодой 24-летний художник организовывает первую свою выставку, за которой последовало множество других, как на родине, так и за рубежом. Труд художника был оценен по достоинству - с многих выставок, художественных форумов и конкурсов он привозил награды, премии, призы.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.
А через шесть лет художник, почти крепко ставший на ноги, переезжает в Америку и поселяется в своей новой резиденции в Боготе, штат Колумбия, где также активно занимается выставочной деятельностью и становится лауреатом многочисленных наград и премий.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.
С большим успехом проходят выставки живописца-сюрреалиста в США, Мексике и других странах Южной Америки. К тому же начинает выставлять свои произведения на престижные аукционы, в том числе всемирно известный Сотбис, в Нью-Йорке. Благодаря чему, картины Альберто разошлись по всему миру и хранятся в ведущих галереях многих стран и в частных коллекциях.
Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.
В 1998 Панкорбо меняет место жительства и переезжает в Майами, где живет до сих пор и пишет свои удивительные сюрреалистические картины.
Сюрреалистические лабиринты Альберто Панкорбо
Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.
Еще в начале творческой карьеры художнику-сюрреалисту, получившему прекрасное образование, не составило особого труда достаточно быстро создать свой собственный оригинальный и узнаваемый стиль, в котором органично объединились академическая школа реализма и техника сюрреализма. В итоге, как видим, был получен очень яркий результат. Такое совмещение, казалось бы, несовместимых стилей, стало для Альберто авторским почерком.
Запутанные лабиринты Альберто Панкорбо.
Умелое сочетание фантастики и реалий жизни, а также техническое мастерство позволяет автору создавать весьма правдоподобные и вместе с этим невероятные видения. Погружаясь в лабиринты фантазий Альберто Панкорбо, зритель почти сразу начинает ощущать невидимую связь межу прошлым и настоящим. Наполненные символами и аллегориями сюжеты придают полотнам загадочность и таинственность, и своими работами художник как бы пытается предложить зрителю разгадать их.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.
А еще в произведениях ярко прослеживается одиночество человеческого существования. Погружая человека в аллегорические лабиринты, а именно в хаос городской жизни, мастер показывает как традиционные ценности перестают быть нормой современного бытия и теряют свой истинный смысл.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.
Сюрреализм от Альберто Панкорбо.
Бонус.
Обворожительные женщины и чувственные картины Альберто Панкорбо
Немалую долю творческих работ живописец посвятил женщинам - чувственным, нежным и прекрасным, проникнутым самой сущностью женской красоты.
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.
Удивительные фантазии Альберто Панкорбо, похожие на сон или романтическую мечту, трогают зрителя до глубины души и вовлекают в изумительный мир красоты и гармонии, в мир наполненный символами и аллегориями, полунамёками и мощным посылом.
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.
Обворожительные женщины Альберто Панкорбо.
Есть у художника и серия чувственных картин в стиле «эмоционального реализма», с вкрапленными нотками сюра и приправленные тонким романтическим лиризмом. Это удивительные работы, вызывающие у зрителя чувство восхищения и эмоционального наслаждения.
Чувственные картины от Альберто Панкорбо.
Чувственные картины от Альберто Панкорбо.
В этом видео вы в большей степени сможете увидеть и оценить искусство испанского живописца, который создал свой особенный сюрреализм, построенный на символах, запутанных лабиринтах, образах женщин и мужчин, их отношениях.
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