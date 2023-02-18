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Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

В начале XX века бродячие цирки были большой редкостью и чуть ли не единственным развлечением в маленьких городах Северной Ирландии, и их приезд был крайне любопытным и долгожданным событием для местных жителей. Ирландский фотограф Х.Ф. Купер смог задокументировать прибытие четырех бродячих цирков в период 1910-1911 годов в его родной городок

Страбан — Канадский цирк Ханнефорда, цирк Скотта, цирк Даффи и американское шоу Буффало Билла.

Купер сфотографировал артистов не в парадных костюмах и с профессиональными улыбками, а во время репетиций, которые проходили на улице на глазах у изумленной публики.

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года


Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года
Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

Странные костюмы, акробаты и жутковатые клоуны — фотографии бродячего цирка 1910 года

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