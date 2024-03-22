Заповедник А-Ши-Сле-Па — место, похожее на марсианский пейзаж больше, чем на земной

А-Ши-Сле-Па (в другом варианте Ах-Ши-Сле-Пах) — это огромная пустошь, где нет ни животных, ни воды, ни растений, ни сотовой связи, и уж точно на много километров вокруг нет поселений людей. Зато там есть совершенно потрясающие пейзажи из конических и грибовидных скальных образований, пирамид из камней, окаменелостей различных моллюсков и насекомых, а также костей динозавров.
Пустошь в Нью-Мексико.
Худу в пустыне.
Находится этот заколдованный каменный лес на северо-западе штата Нью-Мексико, туда можно добраться на автомобиле, что правда, лучше это делать в хорошую погоду. Вся местность покрыта меловыми и глинистыми почвами, из-за чего в дождь путник рискует если не подскользнуться на спусках одной из скал, так уж точно таскать на каждой ноге по паре килограмм прилипшей грязи.
Удивительный пейзаж. Фото: squirella.
Окаменелое дерево. Фото: squirella.
Но именно эти известняковые отложения, которые так замечательно прилипают к обуви, и являются причиной уникальности этого места. В этих отложениях можно найти прекрасно сохранившиеся остатки доисторических животных и растений. Мелкие находки, вроде окаменелостей моллюсков, даже разрешается («в разумных количествах») взять себе на сувенир домой, а вот любые кости крупных животных категорически не разрешается трогать.
Пейзаж А-Ши-СЛе-Па. Фото: squirella.
Окаменелости. Фото: squirella.
В пустоши можно увидеть сочетание сразу нескольких контрастных оттенков пород. Белые краски — это глина, черные — это вулканический пепел, коричневые и красноватые вкрапления — это щепки доисторических окаменелых деревьев. Иногда здесь можно встретить целые ветки растений, которые здесь росли во времена доисторических ящеров, рыб и птиц.
Разноцветные породы пустыни. Фото: squirella.
Палитра А-Ши-Сле-Па. Фото: squirella.
Вся долина А-Ши-Сле-Па простирается на 26 квадратных километров, но самая знаменитая ее часть — с худу, находится у самого края. Худу (англ. hoodoo) — это высокие остроконечные образования из мягких геологических пород, которых за долгие годы «истончили» вода и ветер. При этом на вершине этих пород находится другая, более прочная порода, которую эрозия затронула меньше и которая в итоге и создает видимость «шапочки гриба» у скалы. Такие образования, как правило, образуются в жарких и безводных областях, и А-Ши-Сле-Па идеальное для этого место.
Необычные формы пейзажа обусловлены мягкими породами и эрозией. Фото: squirella.
Меловая пустошь. Фото: squirella.
Заповедник. Фото: squirella.
Ночь в пустыне.
Многослойные породы.
Худу.
А-Ши-Сле-Па.
Скалы.
В Пустыне можно найти окаменелости. Фото: Alex Mironyuk.
Окаменелое дерево. Фото: Alex Mironyuk.
С высоты. Фото: Alex Mironyuk.
Пустыня днем. Фото: Alex Mironyuk.
Пустыня вечером. Фото: Alex Mironyuk.
Худу в А-Ши-Сле-Па.
Пустошь в Нью-Мексико. Фото: Alex Mironyuk.
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