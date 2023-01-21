Пиковый туз на каске: как игральная карта стала «секретным оружием» американских солдат

На войне почти все становятся суеверными, надеясь привлечь к себе лишний кусочек удачи. Некоторые обращаются к вере, кто-то - к приметам. А вот американские солдаты пошли дальше: их талисманом оказалась игральная карта - пиковый туз. Причём это суеверие оказалось настолько популярным, что кусочек картона из колоды стали крепить на каски и называть не иначе как «секретное оружие».
Талисман, история которого насчитывает уже больше столетия. /Фото: blog.kakao.net
История этого необычного символа везения ведёт своё начало ещё с начала ХХ века, периода Первой мировой войны. Именно тогда американские солдаты и офицеры стали массово распространять легенду об особой силе пиковой масти — мол, она приносит удачу и везение. Очень скоро этот символ появился на касках, на военной технике, на оружии и обмундировании. Впрочем такая популярность суеверия неудивительная: война неизбежно заставляет человека обратиться к вере в то, что есть какие-то вещи или приметы, способные дать ему дополнительную защиту.
Первая мировая война стала плацдармом для рождения легенды о силе пиковой масти. /Фото: fishki.net
Двадцать лет спустя, во Второй мировой войне боролось с гитлеровской коалицией уже другое поколение. Но суеверие о пиковом тузе не утратило свою популярность. Но время повлияло на практику ношения этого талисмана: теперь его не рисовали на технике, а закрепляли карту прямо на каску или фуражку, ожидая от него защиты и одновременно с этим - демонстрируя свое бесстрашие. В бою туз играл ещё и практическую роль: с его помощью американские бойцы различали своих и противников.
Карта на каске - яркий отличительный знак. /Фото: pictolic.com
Интересный факт: солдаты армии США были не единственными, кто верил в силу пиковой масти. Так, сохранившиеся источники наглядно демонстрируют, что подобным талисманом пользовались и англичане, и итальянцы. А немцы и вовсе сделали его эмблемой одного из элитных подразделений люфтваффе - он частенько изображался на их самолетах-истребителях.
Например, пиковая масть изображалась на самолётах 53-й истребительной эскадры люфтваффе. /Фото: bigpicture.ru
Традиция применять пиковый туз или любую другую карту аналогичной масти не прекратилась с окончанием Второй мировой войны. В ряде локальных вооруженных конфликтов он продолжал выполнять свои функции. Более того, поддержкой этого суеверия всячески занималось даже американское командование: они понимали, что если пиковые тузы придавали солдатам уверенность и отвагу, поэтому возвели его в ранг разновидности психологического оружия. Поэтому именно эту карту стали массово производить и отправлять в зону боевых действий целыми коробками. Иногда на упаковке размещали говорящую подпись «Секретное оружие».
Карты-талисмани для своих солдат стало создавать американское правительство. /Фото: livejournal.com
Со временем к обычному рисунку пикового туза стали прибавлять изображения черепа и костей или мотивирующими лозунгами. Особую популярность тренду прибавило мнение, что вьетнамцы, с которыми, в частности, воевали солдаты армии США, очень боятся этой карты как символа смерти. На практике это практически не подтвердилось, но американцы всё равно нередко разбрасывали их по округе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии