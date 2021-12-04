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Лайфхак для самых ленивых: Как завязать шнурки без помощи рук


Ву-а-ля и всё получилось.

Ву-а-ля и всё получилось.

Появление новых технологий приводит к тому, люди с каждым годом становятся все более ленивыми. И даже такие примитивные задачи, как, например, завязывание шнурков становятся трудновыполнимыми. И для таких случаев существуют лайфхаки, которые призваны упростить жизнь. Есть даже вариант того, как завязать шнурки быстро, не используя при этом руки.

Завязываем шнурки без помощи рук.

Завязываем шнурки без помощи рук.

Назвать это прямым руководством к действию, конечно, сложно. Скорее, это способ позабавиться самому или удивить ловкостью рук своих друзей или коллег. Продемонстрируйте любопытным зевакам волшебство самозавязывающихся шнурков! Тем более, что делается все это довольно просто, а выглядит действительно очень интересно. Подробная инструкция отчетливо демонстрируется на видео.

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Лайфхак для самых ленивых: Как завязать шнурки без помощи рук

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Лайфхак для самых ленивых: Как завязать шнурки без помощи рукПодписаться на мой Instagram
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