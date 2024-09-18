Что известно про медицину в Древнем Египте, или Как несколько тысяч лет назад людей лечили

В древнем мире египтяне были хорошо известны своей медициной: Гомер говорит об этом в «Одиссее». Геродот добавляет, что и у Кира, и у Дария, правителей Персидской империи, были египетские врачи. Их репутация не была незаслуженной. Знания о медицине Древнего Египта датируются по меньшей мере 3500 годами из трёх первичных папирусов: Эберса, Эдвина Смита и гинекологических папирусов Кахуна.
Диагностика
Папирус Эдвина Смита — один из самых значимых медицинских папирусов.
Георг Эберс, профессор египтологии Лейпцигского университета, получил в своё распоряжение уникальный документ в 1862 году. Переводя его, он обнаружил, что он был написан около 1500 года до нашей эры, но, по-видимому, был переписан с оригинала на тысячу лет старше. Написанный как справочник для практикующих врачей, он устанавливает ряд процедур ухода за пациентами. Во-первых, врачу было поручено расспросить пациента о том, что его беспокоит. Во-вторых, врач обязан был провести медицинский осмотр, проверяя пульс и сердцебиение. В-третьих, необходимо было исследовать мочу, кал и слюну, процесс, который отражает цель современного лабораторного анализа. Исходя из всего этого следует прогноз, состоящий из трёх вариантов. Врач решает, поддаётся ли это лечению, болезнь, с которой можно бороться, или болезнь, с которой ничего нельзя сделать. Остальная часть папируса Эберса содержит более семисот лекарств и заклинаний. Многие из растительных ингредиентов до сих пор неизвестны из-за трудностей с переводом, но переведённый материал требует уважения к глубине знаний, заложенных в 3500-летней медицине.
Специализация
Призвание Имхотепа, бога врачевания, Эрнест Борд, 1877—1934 годы. \ Фото: wikipedia.org.
Многие врачи-специалисты в разных сферах существовали на протяжении всей египетской истории, от Древнего царства до Птолемеев. Как отмечает Геродот, надписи на гробницах и медицинские папирусы показывают, что в Египте практиковали неврологи, офтальмологи, стоматологи, гастроэнтерологи, проктологи и специалисты по внутренним болезням. Некоторые врачи имели более одной специальности. Одним из высококвалифицированных врачей был Ir-en-akhy. На его могиле написано, что он был окулистом, гастроэнтерологом и проктологом.
Слева направо: Лечение мигрени путем привязывания к голове пациента глиняного крокодила. \ Изображение хирургических инструментов в Храме Ком-Омбо.
Существовало также несколько типов других практикующих. В папирусе Эберса упоминается титул светского врача «snwn», а также «sau», который был магом, и «wab», который был священником-целителем. Оплачиваемые фараоном, врачи могли лечить пациентов бесплатно. Большинство целителей принадлежали к среднему классу, и им платили различными злаками и пивом, но несколько придворных врачей считались частью высшего класса. На сегодняшний день Qa’ar - самая старая найденная мумия, которая была врачом. Он жил во времена Пятой династии, около 2500 года до нашей эры. Это соответствует приблизительной дате первоначальной версии папируса Эберса: таким образом, Qa’ar, вероятно, работал в рамках устоявшихся медицинских традиций даже в то раннее время.
Стоит также упомянуть и про Имхотепа, архитектора пирамиды царя Джосера, которого боготворили, и с течением веков он превратился в идеального врача. В настоящее время существует мало свидетельств того, что он на самом деле был врачом. Несмотря на время, прошедшее между его жизнью и созданием его культа, личность Имхотепа как врача прочно укоренилась.
Обработка ран
Фармацевтический сосуд из Древнего Египта, 570-526 гг. до н.э.
Как и современные подразделения MASH, врачи путешествовали вместе с военными в военных кампаниях, чтобы лечить раненых. На самом деле самые старые из существовавших медицинских учебников были посвящены уходу за ранами. Считается, что папирус Эдвина Смита, написанный около 1500 года до н.э., как и папирус Эберса, был переписан с гораздо более древних текстов Древнего Царства (около 2500 года до н.э.). Простые раны обрабатывали и лечили наложением свежего мяса, запечатанного смесью масла и мёда, и обёрнутого льняной повязкой. В качестве древней повязки для ран мёд был идеальным средством, поскольку в нём не размножались бактерии. Он широко использовался в лекарствах, содержащихся в папирусе Эберса. Более серьёзные раны, которые зияли, но не были инфицированы, были зашиты. Наконец, если рана локально воспалялась, для её очищения и высушивания применялись осушающие растворы. Если у пациента поднималась температура, то есть начинался сепсис, рану прижигали, эффективно удаляя поврежденную ткань, чтобы обеспечить заживление. Таким образом, по крайней мере к 1600 году до нашей эры, а возможно, и намного раньше, древние египтяне были полностью знакомы с различными стадиями и тяжестью ран и умело ухаживали за ними с помощью доступных инструментов. Ожоги лечили не менее эффективно.
Фармацевтические препараты
Фенхель. \ Фото: blog.com.
В папирусе Эберса говорится, что «дрожжи сладкого пива» также были средством от ран.В настоящее время это первое документально подтверждённое упоминание о дрожжах, используемых в качестве антибиотика, показывающее, насколько прогрессивной была медицина Древнего Египта. Кроме того, заплесневелый хлеб был одним из множества средств, используемых для лечения инфекций в Древнем Египте. В то время как заплесневелый хлеб был рискованной процедурой и не создал пенициллин рода, используемый в настоящее время в качестве антибиотика, на нём мог вырасти вид грибка из семейства пенициллиновых, в зависимости от типа хлеба, на котором он вырос.
Клещевина обыкновенная (Ricinus communis) — масличное, лекарственное и декоративное садовое растение. \ Фото: wikipedia.org.
Медицина Древнего Египта изготавливалась из огромного количества растений и других материалов, которые в настоящее время признаны обладающими фармацевтическими свойствами. Например, сырой чеснок широко использовался из-за содержания в нём аллицина. Лишь одним из его многочисленных применений было держать астму под контролем. Смесь ивы и мирты использовалась для облегчения воспаления и болей в суставах, что было чрезвычайно ранним предшественником использования салицина, поскольку он применяется сегодня в аспирине. Другие используемые растения и минералы включают нут, клевер, коноплю, эндивий, ирис, горчицу, розу, розмарин, чертополох, спаржу, яйца, печень, волосы, воск, тмин, фенхель, алоэ, касторовое масло и фекалии.
Клевер. \ Фото: thespelmanreport.com.
Пациенту с обычной простудой или другими симптомами, вызванными вирусом, давали молоко женщины, родившей мальчика. На самом деле пол ребёнка не имел значения, кроме как с точки зрения плацебо, но грудное молоко в целом содержит такие компоненты, как природные антитела sIgA, которые повышают иммунитет.
Лечение заболеваний и протезирование
Бронзовые ножи, используемые в процессе бальзамирования тела, 600-200 гг. до н. э. \ Фото: i.pinimg.com.
Различные заболевания глаз были эндемичными для этого района, включая слепоту от трахомы, вызванной бактерией Chlamydia trachomatis. Одним из способов сдерживания глазных инфекций было использование косметики. Подводка для глаз была сделана из сурьмы, которая изучается на предмет её антибактериального действия. Точно так же зелёные тени для век, любимые древними египтянами, были сделаны из малахита, который получил свой зелёный цвет из меди, также являющейся мощным антибактериальным средством.
Стоматология Древнего Египта. \ Фото: i.pinimg.com.
Шистосомоз — это паразит, который был таким же эндемичным для Египта тогда, как и сейчас. Чтобы вылечить его, врач смешивал сурьму с мёдом. Неудивительно, что соединения сурьмы всё ещё используются для лечения той же паразитарной инфекции и сегодня. Наконец, морского червя, не очень очаровательное животное, извлекают из тела тем же способом в Древнем Египте, что и сегодня, наматывая его на палку, когда он высовывает голову из кожи. Интересно, что знаменитый символ медицины, Жезл Асклепия, может восходить к этой практике древних египтян.
Протез большого пальца из дерева и кожаное крепление; вероятно, использовался для облегчения ходьбы. \ Фото: asoan.com.
Самым ранним физическим свидетельством искусственного придатка является большой палец ноги девушки в гробнице священника около 1500 года до нашей эры. Священник заменил палец ноги своей дочери факсимиле из дерева и кожи, создав эстетический и функциональный эквивалент.
Репродукция и контрацепция
Погребальная стела с изображением Ра-Хорахты, бога солнца,
Контроль над рождаемостью был социально и религиозно приемлемым и преподавался акушерками. В гинекологическом папирусе Кахуна перечислены несколько рецептов внутривенных контрацептивов, датируемых 1800 годом до нашей эры. Инструкции содержали такие ингредиенты, как натрон, который был разновидностью соли, найденной в различных египетских озерах, камедь акации, кислое молоко и крокодилий помёт. Все они обладали спермицидными свойствами. Кислое молоко содержало молочную кислоту, а камедь акации содержала тритерпеновые сапонины. Даже крокодилий помёт, который, по мнению некоторых современных исследователей, лучше всего действовал в качестве средства контрацепции, был в какой-то степени щелочным. Более высокая щелочность является компонентом современных спермицидов.
Древнеегипетское изображение появления ребёнка на свет. \ Фото: aleph-lam.com.
Папирус Эберса содержал несколько рецептов лечения импотенции, и некоторые из смесей неплохо помогали. Например, рожковое дерево является распространённым ингредиентом и содержит высокий уровень гистамина. У мышей с низким уровнем гистамина наблюдалось снижение спаривания.
Сердечно-сосудистая система
Древние египтяне частенько сталкивались с различного рода заболеваниями. \ Фото:
Древние египтяне помещали сердце в центр сети сосудов, «mtw», которые доставляли жидкости к различным частям тела. Функционируя как транспортная система, mtw транспортирует воздух из лёгких и питательные вещества из желудочно-кишечного тракта через остальную часть тела. Эта сеть была неотъемлемой частью здоровья организма и имела много общего с современным пониманием сердечно-сосудистой системы.
Пульс был особенно важен, потому что он нёс информацию о состоянии сердца. Обученные нащупывать пульс пальцами, студенты-врачи измеряли работу сердца, поскольку от него исходили как эмоции, так и мысли. За прошедшие столетия человечество определило, что мысль зарождается в мозгу, но современный язык по-прежнему приписывает эмоции сердцу.
Заключение
Слева направо: Хесира - один из великих стоматологов», что делает его древнейшим из известных дантистов. \ Имхотеп, архитектор пирамиды царя Джосера, которого боготворили, и с течением веков он превратился в идеального врача.
В папирусе Эберса недвусмысленно говорится: «Сильна магия в сочетании с лекарством, сильна медицина в сочетании с магией». И врач, и пациент полностью поверили бы в силу заклинаний, имитируя сегодняшние двойные слепые эксперименты с плацебо, в которых ни одна из заинтересованных сторон не знает, кто его получает.
Современные эксперименты не оставляют сомнений в эффективности плацебо. Несмотря на понимание вен и артерий, древние египтяне не понимали всей взаимосвязанности системы кровообращения. Они не знали функции нескольких внутренних органов, даже мозга. Многие из их лекарств кажутся совершенно неправильными, поскольку они часто основывались на мифологических связях или симпатической магии. Тем не менее, благодаря эмпирическому процессу рассуждений и детальной диагностической процедуре врачи разработали множество эффективных лекарств от болезней, которые мучили людей. В целом, их медицинские достижения являются экстраординарными, но от того не менее эффективными по тем временам.
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