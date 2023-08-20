Почему полезно посидеть на дорожку, и другие народные приметы, которые не лишены логики

Даже те, кто верят в приметы, не всегда задумываются, сколько в их основе логики и здравого смысла. /Фото: topkin.ru

Наши предки были наблюдательны и многое подмечали, просто не всё могли объяснить с точки зрения науки.

Низко летающие ласточки - чистая наука. /Фото: fb.ru

Чёрную кошку уже давно пояснили логически. /Фото: maximonline.ru

Стук птицы в окно - популярная дурная примета. /Фото: deti-mama22.ru

Голубиная почта вполне могла стать источником приметы. /Фото: escolaeducacao.com.br

Паучков запрещали убивать по причине их полезности. /Фото: pro-dachnikov.com

Секрет приметы о просыпанной соли историки раскрыли давно. /Фото: on-woman.com

У суеверия про зонтик вообще древняя история оказалась. /Фото: persian.outdoorparasolumbrella.com

И без суеверий очевидно, что выносить мусор при свете дня - лучшая идея. /Фото: moja-ostroleka.pl

Шитьё для беременных действительно вредно, но опосредованно. /Фото: mimiledi.ru

Не свистят в помещениях не просто так. /Фото: zhuanlan.zhihu.com

Вот кто бы мог подумать, что примета про пустые бутылки появилась благодаря казакам. /Фото: 9111.ru, russiancossacks.getbb.ru

Банник, по сути, придуман, чтобы объяснить простую физику. /Фото: expresstorussia.com

Присесть на дорожку - полезное действие даже не для суеверных. /Фото: podrobnosti.ua