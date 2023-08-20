Почему полезно посидеть на дорожку, и другие народные приметы, которые не лишены логики

Пожалуй, каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с народными приметами. И касается это, в том числе, абсолютно несуеверных людей, которые не перестают убеждать остальных в том, что верить в подобные вещи - это, как минимум, странно. И частично они правы, ведь целый ряд примет либо сами по себе уж слишком неправдоподобные, либо морально устарели. Впрочем, есть и немало таких суеверий, к которым всё-таки стоит прислушаться, а всё потому, что в их основе лежат не столько сверхъестественные убеждения, сколько результат логики, научных фактов и многолетних наблюдений наших предков.
Даже те, кто верят в приметы, не всегда задумываются, сколько в их основе логики и здравого смысла. /Фото: topkin.ru
В первую очередь, стоит обратиться к происхождению самого термина «примета», ведь он не напрасно берёт свои истоки от слова «примечать». А всё потому, что наши предки десятилетиями и столетиями замечали определённые особенности в окружающем мире, поведения животных и других людей. Просто в те далёкие времена научно-технический прогресс не давал возможности доподлинно ответить, по какой причине что-то происходит именно так, поэтому в ход шли мистические объяснения. А в реальности в основе многих их народных примет лежит исключительно наука и логика.
Наши предки были наблюдательны и многое подмечали, просто не всё могли объяснить с точки зрения науки.
Одним из самых ярких образцов в этом отношении, бесспорно, становятся суеверия, которые связаны с погодой. Всем ведь, к примеру, известно, что если ласточки низко летают — то скоро пойдёт дождь, аналогичное изменение погоды предсказывает резко упавший клёв рыбы, а вот если кузнечики громко стрекочут, то они наоборот, «предсказывают» ясный день. Да только в реальности подобное поведение животных связывается не с мистикой, а со столь понятным современному человеку научным понятием как атмосферное давление.
Низко летающие ласточки - чистая наука. /Фото: fb.ru
Всё дело в том, что любым осадкам всегда будет предшествовать снижение атмосферного давления при одновременном повышении влажности воздуха. По этой причине мошкара, которой питается множество птиц, вынуждена лететь довольно низко, практически над землей - вот вслед за ними резко опускают вниз свой полёт и ласточки. Аналогичным образом на дно перемещается и рыба, поэтому она и перестаёт клевать.
Чёрную кошку уже давно пояснили логически. /Фото: maximonline.ru
Чуть сложнее с объяснением примет, где животные расцениваются как предвестники беды или и вовсе смерти. Впрочем, пресловутую черную кошку, перебежавшую дорогу, можно логично обосновать тем, что ее мог кто-то спугнуть, поджидая человека за углом или в кустах, чтобы навредить. А вот примета, где птица, постучавшаяся в окно, сулит беду или плохую вести и вовсе имеет несколько объяснений, причём не магических, а чисто логических.
Стук птицы в окно - популярная дурная примета. /Фото: deti-mama22.ru
Так, сам факт внезапного стука в окно представляет собой микростресс. Другая же причина с историческим подтекстом: в эпоху существования голубиной почты её явно не использовали для чего-то малозначительного. А вот сообщить о чьей-то смерти, болезни или другом важном событии вполне могли. В результате негативный шлейф этих известий и мог превратиться в примету.
Интересный факт: а ведь далеко не во всех уголках планеты стук птицы в окно является знаком дурных известий. Во многих регионах это событие, наоборот, трактуется как предвестник скорого рождения ребенка.
Голубиная почта вполне могла стать источником приметы. /Фото: escolaeducacao.com.br
Ещё одной, довольной распространённой приметой является запрет на ликвидацию пауков, которые живут в тёмных углах домов и квартир. Согласно поверью, если намеренно убить арахнида, то в дом придут проблемы и болезни. А у научного сообщества давно есть объяснение этого якобы мистического явления, и оно довольно простое. Всё дело в том, что паучки защищают наши жилища от комаров, мух и других летающих гадов, которые частенько являются переносчиками различных заболеваний. И если сегодня они проблемой не являются, то во времена, когда из лекарств был один только подорожник, любая инфекция, занесённая мухой, могла стать началом тяжёлой болезни и даже смерти.
Паучков запрещали убивать по причине их полезности. /Фото: pro-dachnikov.com
Не меньше придумано народных примет, которые связаны с домом, но и у множества из них тоже есть логичное объяснение. К примеру, если взять, пожалуй, самый известный пример такого суеверия — нельзя рассыпать соль, потому что это приведёт к ссоре, то в отношении него историки и культурологи давно нашли причину. В былые времена соль стоила просто баснословных денег, а многие вообще её могли и не иметь возможности купить, оттого бессмысленная растрата даже щепотки вполне могла стать причиной грандиозной ссоры.
Секрет приметы о просыпанной соли историки раскрыли давно. /Фото: on-woman.com
Есть ещё примета про зонтик, который якобы нельзя открывать в доме, так как это сулит неудачу. К слову, многие считают её довольно молодой, и напрасно: она идёт ещё от древних египтян, которые пользовались зонтиками для защиты от палящего солнца, но никогда не открывали их в помещении, чтобы не оскорбить их главного бога солнца Ра. Впрочем, вторая теория, связанная с этим суеверием, действительно намного более молодая, беря начало в Англии XVIII столетия: оказывается, конструкция тех зонтов делала их попросту небезопасными, если открывать их на близком расстоянии от другого человека, поэтому в помещениях их старались не открывать вовсе.
У суеверия про зонтик вообще древняя история оказалась. /Фото: persian.outdoorparasolumbrella.com
Логикой можно объяснить и примету, которая гласит, что нельзя выбрасывать мусор вечером. И если мистическое толкование этого суеверия восходит к домовым, то логическое - к проблемам, которые может принести обыкновенная темнота. Действительно, если выносить мусор в потёмках, то немудрено получить какие-нибудь повреждения, попросту споткнувшись либо напоровшись на незамеченное препятствие. А есть и другая причина - вынос мусора впотьмах мог привлечь к человеку внимание вплоть до подозрений, что таким образом он что-то скрывает нехорошее или пытается от чего-то избавиться.
И без суеверий очевидно, что выносить мусор при свете дня - лучшая идея. /Фото: moja-ostroleka.pl
Очень много примет связаны с беременностью. Однако и здесь вполне реально найти научное объяснение, например, суеверию, что беременным женщинам нельзя шить - мол, так они «зашьют» ребёнка. И ведь по словам современные медиков, опасение, связанное с шитьём, не лишено смысла. Впрочем, они совсем не имеют ввиду мистическое толкование этой приметы, а ход самого процесса: поскольку беременным и ребёнку в утробе действительно вредно длительное нахождение в одной и той же позе, равно как и статические нагрузки. Технически к этой примете можно привязать все занятия подобного рода, однако в былые времена именно шитьё и вышивка были самыми распространёнными - видимо, поэтому они и стали объектом суеверия.
Шитьё для беременных действительно вредно, но опосредованно. /Фото: mimiledi.ru
Странной на первый взгляд кажется примета, что насвистывать в помещении нельзя, потому что денег в доме не будет. Но в реальности, и она выглядит довольно логичной. Такой звук обычно связывается с моментом, когда человеку делать нечего, а если он ничем полезным не занимается, то и деньгам взяться не откуда будет. Кроме того, свист в помещении банально раздражает. Ещё более логично можно раскрыть запрет свистеть в театре либо на борту корабля. Всё дело в том, что в прошлом именно свистом подавали друг другу сигналы работники в обеих сферах, поэтому засвистевший невпопад человек мог значительно нарушить рабочий процесс, за что его по голове точно бы не погладили.
Не свистят в помещениях не просто так. /Фото: zhuanlan.zhihu.com
Несколько народных примет связаны с особенностями проведения застолий. Например, согласно одной из них нельзя оставлять на столе пустые бутылки, потому что это сулит беды. Но мало кто знает, что у этого суеверия есть чисто историческая версия происхождения: так, по информации редакции Novate.ru, появилась она приблизительно в первой четверти XIX столетия, когда после похода во Францию казаки не упускали возможность отдохнуть в местных питейных заведениях. А так как в те времена счёт за выпитое приносился исходя из количества пустых бутылок, оставшихся на столе, смекалистые вояки сразу придумали их прятать, чтобы сэкономить деньги.
Вот кто бы мог подумать, что примета про пустые бутылки появилась благодаря казакам. /Фото: 9111.ru, russiancossacks.getbb.ru
К слову, может показаться, что в перечне суеверий те, которые связаны с мистическими существами на Руси, частенько сулившие человеку неприятности, объяснить наукой или логикой нельзя. А вот в реальности это не совсем так - вот, например, если взять банника - одного из самых вредных духов у славянских народов, то считалось, что во время мытья в бане, в неё нельзя заходить в третий пар, мол, именно в это время там моется сам банник, способный окатить невежу кипятком. В реальности это связано с тем, что к третьему пару баня зачастую прогревалась до опасно высоких температур, а также становилась местом скопления угарного газа. Поэтому людей и предостерегали от вхождения туда в этот момент, просто придумав в качестве объяснения мистическое пакостное существо.
Банник, по сути, придуман, чтобы объяснить простую физику. /Фото: expresstorussia.com
Популярная примета, которая предостерегает здороваться или передавать какие-либо вещи через порог, зачастую учёными объясняется с имевшимися у славянских народов верованиями: так, они считали, что порог представлял собой своеобразную границу между миром живых и миром мертвых - именно поэтому под ним хоронили некрещёных детей. Есть и логическое пояснение - ведение разговора через порог вполне может быть расценено как неуважение, что, соответственно, нередко действительно могло окончиться ссорами и разногласиями.
Присесть на дорожку - полезное действие даже не для суеверных. /Фото: podrobnosti.ua
А вот о том, что обязательно необходимо присесть на дорожку, знают и соблюдают часто даже несуеверные люди. Ведь это в системе народных примет это поверье связывается с мифическим существом — домовым: мол, если не посидеть перед дорогой, дух дома может подумать, что его бросают, и разозлится. А логики и скептики, которые также могут пользоваться этим ритуалом, видят под ним совершенно логичный фундамент. Если присесть перед дорогой, то можно ещё разок подумать, всё ли успел сделать и не забыл ли чего, а лишним это точно не будет.
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