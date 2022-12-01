Любопытное о растительности на нашем теле

В чем повезло русоволосым, почему мы похожи на шимпанзе больше, чем думаем, и что в нашей растительности можно считать атавизмом, а что — нет.







И шевелюра на голове, и пушок на теле — это то, что досталось нам от приматов. Впрочем, такое утверждение не совсем корректно, ведь человек и есть примат — рода Homo. И волос на нашем теле примерно столько же, сколько у ближайшего родственника — шимпанзе. Только у них они темные, толстые и длинные, а у нас — светлые, тонкие и короткие, но так же расположены практически по всей поверхности кожи, исключая ладони, стопы и частично пальцы. Еще одно отличие — волосы на голове шимпанзе вырастают лишь до определенной длины, а у нас растут всю жизнь. Причем и у мужчин, и у женщин с одинаковой скоростью — около 1 см в месяц. То есть теоретически 85-летняя дама вполне может быть обладательницей десятиметровой косы. Но!







Скорость роста волос зависит и от возраста, и, как ни странно, от времен года. Самый быстрый рост отмечается в возрасте 16 до 24 лет, зимой и летом, а еще тогда, когда вы спите. При этом волосы постоянно выпадают, и особенно интенсивно осенью — 60 штук в день, весной — 45 штук, а зимой и летом — 20 и 25 соответственно.



И да, количество волос на голове тоже у всех разное.

Это как раз понятно. Но вот что интересно: рекорд среднего их числа принадлежит русоволосым — 200 000, на второй строчке блондины — 150 000, на третьей шатены — 110 000, брюнеты на четвертой — 100 000, а вот рыжие, несмотря на красотку Рапунцель, обычно шевелюрой обделены — у них всего 90 000.Зачем нужны волосы на голове? Понятное дело — для красоты. И это ответ неверный. Человечество, как известно, зародилось в жаркой Африке, поэтому антропологи считают, что изначальное назначение копны волос — банальная защита от солнца, чтобы не перегревалось наше человеческое все — мозг. По этой же причине негроиды — счастливые обладатели густых и волнистых черных волос.Длинная шевелюра стала расти на голове наших предков в далекие времена их перехода к прямохождению и выхода из густых тропических лесов в саванну (6–7 млн лет назад). В тень здесь спрятаться уже сложно, поэтому защитной «кроной дерева» стала собственная «прическа». А вот на теле у прямоходящего предка волосы стали тоньше и короче, чтобы не перегревалось само тело.Ту же защитную функцию выполняли (и выполняют сегодня ) волосы возле глаз. Брови препятствуют попаданию в глаза пота, дождя и даже сильного ветра (а еще служат прекрасным средством коммуникации, что было особенно важно в те времена, когда человек не умел разговаривать). Ресницы, волосы в носу и ушах защищают нашу слизистую от пыли и грязи. Кстати, скрупулезные статисты уже успели подсчитать сколько волосков содержат наши брови и ресницы. Среднее число первых у обоих полов — 600, вторых — 400.Но как же быть с ненавистным оволосением в паху и подмышках? Оно осталось. И долгое время приносило нам пользу: концентрация волос в подобных местах помогала увеличить выделение пота и размножение бактерий, а значит, усилить и соответствующий запах. По нему наши прадеды и прабабки и находили друг друга . Запах важен для нас и сегодня, разве что отныне мы предпочитаем пахнуть розой или мускусом, но суть от этого не меняется. Что касается «брить или не брить»: женщинам — однозначно, брить, мужчинам — неоднозначно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)