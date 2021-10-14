Трогательные снимки детей и животных от фотографов со всего мира.
Пожалуй, дети и животные – одна из любимых тем для фотографов, которые стараются запечатлеть самые яркие и трогательные моменты из жизни детишек и зверушек. Искрение улыбки, неподдельные эмоции, первые переживания, интерес, любопытство, и, конечно же, дружба искренняя и настоящая, от которой горят глаза и светятся лица – вот самое главное в снимках, созданных фотографами со всего мира, где маленькие герои и их четвероногие друзья приковывая к себе взгляды, вызывают умиление, заряжая позитивом на целый день.
Лисицы-сестрицы.
Утёнок.
Знакомство.
Зимняя сказка.
Мой четвероногий друг.
Белый кролик.
Когда-то мы оба были маленькими.
Никому тебя не отдам.
Привет, мой нежданный гость.
Сказки севера.
Однажды, в студёную зимнюю пору.
Солнечный день.
Котёнок.
Утята.
Хаски.
Маленький комочек счастья.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии