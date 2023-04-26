Почему мыть сырое мясо перед готовкой опасно для здоровья

Желание ополоснуть куриную грудку или антрекот перед тем, как начать его резать, вполне естественно. Сырое мясо на ощупь может быть неприятным, холодным мягким и мокрым, иногда на курице может быть даже небольшая слизь. Однако мытьё может привести к так называемому «перекрёстному» загрязнению. Микробы с мяса струей воды перенесутся на раковину, посуду, если она стояла там, и на рабочую плоскость стола. Отмыть их может быть сложновато, иногда они довольно прочно усаживаются и сразу начинают размножаться.
Когда мясо перед готовкой не моется, бактерии погибают в ходе нагревания. Большинство из них не выдерживает температуры в 62 градуса по Цельсию. Мясо готовится при более высоких температурах, оно варится в кипятке, жарится на сковороде или запекается в духовке. Сырое мясо никто не ест, а вот яблоко можно случайно положить на столешницу, куда ранее попали брызги воды с «мясными» микробами. Или же вы протрёте общей тряпкой это место, а потом — и обеденный стол, разнеся их чуть не по всей кухне. В качестве мер предосторожности от перекрёстного загрязнения следует принять во внимание несколько правил:
- используйте разные доски для резки сырого мяса, птицы или рыбы и всего остального;
- тщательно мойте руки с мылом после того, как поработали с сырым мясом;
- упаковка от мяса — только на выброс;
- периодически устраивайте своей кухне санитарный день, и специальным антибактериальным моющим средством мойте рабочую столешницу и раковину, включая рукоять крана.
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