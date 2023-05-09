Страны, где полным людям официально не рады: От штрафа до депортации

В последние годы количество людей, страдающих от лишнего веса, неуклонно растёт. Как правило, это является только их личной проблемой, но есть страны, в которых борьба с этим явлением выведена на государственный уровень. Здесь делают всё для того, чтобы для полных людей нахождение в стране было, как минимум, некомфортным. В одном же из государств готовы даже не пускать в страну тех, чей индекс массы тела превышает показатель 35.
Объединенные Арабские Эмираты
В ОАЭ худеть выгодно. / Фото: www.arrivalguides.com
Кажется, эта сказочная страна даже для борьбы с полнотой выбрала самый приятный способ. Для того, чтобы стимулировать своих граждан к избавлению от личных килограммов, в ОАЭ придумали самый приятный и крайне действенный способ. Дело в том, что власти страны предлагают людям с лишним весом принять участие в конкурсе. Участники могут получить весьма приличный приз: два грамма золота за каждый сброшенный килограмм. Бывали случаи, когда участники делили между собой свыше 16 килограммов чистого золота. А ещё в ОАЭ, в рамках государственных игр Gov Games, успешно похудевшие женщины делили между собой два миллиона дирхамов, то есть больше 36 миллионов рублей.
Новая Зеландия
Каждый четвёртый житель Новой Зеландии страдает от лишнего веса. / Фото: www.turbina.ru
В этой стране правительство куда менее лояльно к людям с избыточным весом. Вся беда в том, что от лишнего веса страдает каждый четвёртый взрослый гражданин Новой Зеландии. Соответственно, тучные люди больше болеют, а здравоохранение вынуждено закладывать в бюджет всё большие суммы. Правда, с коренными жителями власти сделать уже ничего не могут, кроме как пропагандировать здоровый образ жизни и призывать к похудению. Зато люди, индекс массы тела которых превышает показатель 35, никогда не смогут стать гражданами Новой Зеландии.
Потенциальные иммигранты проходят специальное обследование и по его результатам уже знают, могут они рассчитывать на переезд в страну или нет. И это – не пустые слова, уже известны случаи отказов тучным людям. Альберту Бюйтенгусу, повару из ЮАР, не продлили рабочую визу, так как вес его составлял 130 кг. Британскому регбисту Ричи Тризайзу и его супруге пришлось худеть, причём, когда сам Ричи уже въехал в страну, его жене пришлось какое-то время провести вдали от мужа, так как она не смогла быстро вернуться в нужную форму. К счастью, на туристов эти правила не распространяются.
Мексика
В Мексике очень много тучных людей. / Фото: www.doosar.com
Власти Мексики буквально заставляют своих граждан придерживаться принципов правильного питания. К примеру, в школах и любых других детских учреждениях категорически запрещено продавать неполезную еду. Впрочем, взрослым за желание съесть что-то вредное придётся доплачивать. К примеру, чипсы, бургеры, пицца стоят значительно дороже, чем набор еды, не способствующей набору веса: салат из свежих овощей, фруктовая нарезка и злаковый батончик. Кроме того, мексиканцы, страдающие от лишнего веса, обязаны посещать диетолога и заниматься физкультурой. А за определённое количество приседаний все желающие могут получить бесплатный билет на какой-нибудь аттракцион.
Япония
В Японии есть свой метод борьбы с лишним весом. / Фото: www.krasunia.ru
В Стране восходящего солнца в 2008 году принят Закон Метабо, регламентирующий максимальный объём талии. Для мужчин он составляет 90 см, для женщин – 80. Согласно закону, каждый житель Японии в возрасте от 40 до 75 лет обязан ежегодно измерять талию. В том случае, если объём её больше установленных норм, мужчина или женщина обязаны отправиться на консультацию к диетологу, который составит план для похудения. За этим процессом строго следят. В качестве ещё одной меры, стимулирующей граждан не набирать лишний вес, является штраф на полного человека. К счастью, прецедентов пока не было, видимо, японцы очень быстро приходят в форму благодаря консультации диетолога.
Положительный опыт: Финляндия
Скандинавская ходьба стала популярна во всём мире. / Фото: www.helsinkikuvia.fi
Эта страна не предпринимает радикальных мер в отношении людей, страдающих от лишнего веса, просто в Финляндии борьба за здоровый образ жизни ведётся системно на государственном уровне. Для продуктов разработана специальная маркировка, обозначающая еду, которая не вредит здоровью: с оптимальным содержанием жира, обезжиренные продукты и способствующие нормализации давления. Кстати, государство поддерживает фермеров, выращивающих экологически чистые продукты, их обучают на специальных бесплатных семинарах и безвозмездно дают рассаду и семена. В столовых непременно есть овощи, которые можно взять бесплатно в качестве добавки к основному блюду.
А ещё появилось такое понятие, как скандинавская ходьба. При поддержке государства была проведена активная рекламная компания, и этот вид ходьбы с палками, изобретёнными в компании Exel, стал вскоре самым популярным. Учёные доказали: при скандинавской ходьбе задействованы все мышцы рук, спины и пресса, и тратится больше калорий, чем во время прогулки. При этом не страдают суставы, и укрепляется сердечная мышца. В финских городах также появились точки, где можно взять на прокат велосипед совершенно бесплатно.
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