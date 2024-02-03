Знаменитости, которые не транжирят заработанное

Мы привыкли к тому, что знаменитости едят в дорогих ресторанах, ездят на люксовых автомобилях, а одежду выбирают исключительно от именитых дизайнеров. Но не все звезды такие. Некоторые знаменитости очень экономно и скромно живут, а свои баснословные гонорары тратят на благотворительность или интересные проекты. Мы вспомнили 15 звезд, которых совсем не прельщает красивая жизнь.
Дженнифер Лоуренс
Популярная голливудская актриса, звезда «Голодных игр» тратит деньги разумно. Она ездит на скромной машине марки Volkswagen Eos, покупает одежду на распродажах и любит скидки. В интервью Дженнифер признается, что любит простые развлечения: купить вкусной еды и посмотреть телевизор. Звездная болезнь — это точно не про нее. Свои гонорары оскароносная актриса жертвует на благотворительность. Так, в родном городе звезды есть кардиологическое отделение больницы, которому она пожертвовала 2 миллиона долларов.
Киану Ривз
Актеру не очень нравятся богатые особняки и частные самолеты. Даже когда он стал знаменитым, он не купил собственное жилье, а остался жить в съемном. У него мало вещей, нет охраны, а вместо машины Киану ездит на общественном транспорте. 90% своего гонорара от фильма «Матрица» (а это 80 миллионов долларов) актер отдал гримерам, специалистам по спецэффектам и другим коллегам, чьи зарплаты были намного меньше, чем у актеров. Кроме этого, он еще подарил 12 мотоциклов каскадерам.
Киану Ривз является основателем фонда по борьбе с раковыми заболеваниями. Актера побудила к этому личная трагедия — его сестра страдает от лейкемии. Тщеславие чуждо Киану — он отказался называть организацию своим именем. Кроме этого, он поддерживает всевозможные экологические инициативы и борется за права животных.
Сара Джессика Паркер
Актриса живет в скромной квартире в Нью-Йорке и бережно относится к деньгам. Она приучает к экономии и своих детей. Сара сама шьет одежду детям, любит секонд-хенды, а в магазинах покупает только хорошую обувь. Актриса продала на аукционе туфли Кэрри Брэдшоу (самая известная ее роль), а все деньги с этого аукциона пожертвовала средней школе музыки и искусства. Паркер является послом доброй воли ЮНИСЕФ и членом Голливудского женского политического комитета.
Кейт Миддлтон
Герцогиня любит бюджетные бренды и не тратит королевское состояние на одежду от-кутюр. В повседневной жизни она предпочитает масс-маркет: Zara, Hobbs, H&M. Свои сбережения Кейт тратит на благотворительность. Ее последняя благотворительная программа посвящена проблемам психического здоровья молодежи, ветеранов, бездомных и других групп людей, которые входят в зону риска. Кейт активно участвует в различных благотворительных инициативах вместе с мужем: пробежки с бездомными, волонтерские вечеринки, выступления в прессе. Герцогиню можно назвать образцом для подражания!
Кристиан Бейл
Актер, прославившийся ролью в «Бэтмене», не любит роскошь. Даже после того, как к нему пришла слава, он не спешил покупать роскошные особняки. Бейл долгое время жил в однокомнатной квартире вместе со своей семьей, не пользовался мобильным телефоном и не нанимал телохранителя.
«Богатство для меня ничего не значит. Если бы грабитель ворвался в мой дом, он бы расплакался», — сказал актер в одном из интервью. Свои гонорары он активно жертвует на благотворительные цели. Так, всю выручку от проката фильма «Обещание» он отдал различным волонтерским организациям, работающим с проблемой геноцида в современном мире.
Бейл — герой не только на экране. Недавно он исполнил мечту 4-летнего малыша, больного лейкемией, — навестил мальчика в костюме Бэтмена.
Леонардо Ди Каприо
В свое время, уже будучи хорошо оплачиваемым актером, Лео ездил на машине обычного класса Toyota Prius и предпочитал коммерческие полеты частным самолетам. Ди Каприо рано понял, что накопленные богатства не делают человека счастливым. Уже в 1998 году он создал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation и перевел на счета 30 различных благотворительных организаций 15 миллионов долларов.
Сейчас актер активный эколог — недавно он был назначен послом ООН и даже снял собственный документальный фильм об изменении климата. Ди Каприо провел впечатляющее расследование, которое должно убедить политиков в необходимости пересмотреть отношение к экологии. «Разрушение нашей планеты продолжается, и мы не можем позволить себе это игнорировать. Мы ответственны за наше будущее и жизнь нашей планеты. Я горжусь тем, что могу поддержать организации, которые работают над решением этих вопросов», — заявил актер.
Кира Найтли
Актрису нельзя назвать транжирой. Кира установила ежемесячный лимит: если ей хочется купить что-то сверх установленной нормы, то она задумывается, насколько ей это необходимо в действительности. Найтли утверждает, что поддерживать образ жизни в стиле люкс ей не нравится — вы не можете по-настоящему общаться с обычными людьми, которые живут по-другому. Именно поэтому актриса не кичится своими гонорарами, а предпочитает заниматься благотворительностью. Например, платья, в которых она появлялась на различных мероприятиях, она продает на аукционах и передает деньги на благотворительность.
Квентин Тарантино
Тарантино не любит шикарные машины и бриллианты. У скандального режиссера есть единственная страсть — он коллекционирует киношный реквизит. Так, красный Chevrolet Malibu (который водил Траволта в фильме «Криминальное чтиво») принадлежал ему, но Квентина он не интересовал, и актер хотел от него избавиться. Он говорил: «Да нет же, мне он просто не нужен. Мне куда больше нравится Geo Metro». Тарантино регулярно помогает пострадавшим в различных стихийных бедствиях.
Джессика Альба
Звезда «Города грехов» — экономная мама, основательница компании экологичных подгузников. Она не выбрасывает вещи, которые уже не носят ее дети. Когда из одежды вырастает старшая дочь, она передает их младшей. Актриса не стесняется носить масс-маркет и ездить на общественном транспорте. Джессика, кстати, входит в рейтинг богатейших женщин США по версии Forbes. Свое состояние звезда сколотила самостоятельно. Альба ведет обширную благотворительную деятельность — на счету актрисы участие в организации помощи детям Африки, борьбе со СПИДом, поисках пропавших детей.
Риз Уизерспун
Риз тратит деньги осторожно и привыкла откладывать сбережения. Актриса убеждена, что траты на роскошь необоснованны. Она не балует своих детей, а приучает их к финансовой грамотности. Вместо дорогих игрушек актриса покупает только самое необходимое. Уизерспун принимает активное участие в кампании по сбору вещей для обездоленных детей в США и Канаде. Вместе с Мэттью Макконахи они представили показ мультфильма «Зверопой», где собрали 100 тысяч долларов для благотворительных фондов. Риз Уизерспун — почетный председатель благотворительного фонда Avon и давно поддерживает все инициативы компании. Она активно выступает за профилактику рака груди.
Рассел Кроу
Что ни говори, а Рассел Кроу уж точно мог позволить себе роскошную жизнь. Вместо этого он решил быть ближе к природе: оскароносный актер переехал в Австралию, где купил маленькое ранчо и старый джип. Кроу утверждает, что нашел именно то, что давно искал, — тишину и природу. Он регулярно отчисляет крупные суммы различным фондам. Например, пожертвовал деньги на восстановление еврейской школы в Монреале, пострадавшей от теракта в 2004 году. Он регулярно помогает своим фанатам: дарит деньги и технику нуждающимся.
Хейден Кристенсен
Милый парень, исполнитель роли Энакина из «Звездных войн», устал от голливудской ярмарки тщеславия. Актер решил перебраться на ферму, где сам возделывает землю и ездит на собственном тракторе. Ферма не простая, а экологичная. Работает на солнечной энергии. Сейчас ферма, выращивающая органические овощи и фрукты, приносит неплохой доход.
Сандра Баллок
Звездная актриса не очень любит Голливуд. Она живет за пределами Лос-Анджелеса, в Новом Орлеане. Она активно занимается благотворительностью: четыре раза пожертвовала 1 млн долларов Красному Кресту. А еще Баллок воспитывает двоих приемных детей.
Дженнифер Гарнер
Гарнер совмещает статус голливудской звезды и роль обычной домохозяйки. Актриса часто ходит за продуктами на обычный рынок, а не покупает еду в люксовых супермаркетах. Так же и с одеждой. Дженнифер сотрудничает с фондом Save the Chidren, который занимается правами детей и детским образованием. Организация специализируется на помощи детям в развивающихся странах уже больше 10 лет.
Анджелина Джоли
Интерес актрисы к благотворительности проснулся в 2001 году, во время съемок фильма «Лара Крофт — расхитительница гробниц» в Камбодже. Там Энджи своими глазами убедилась в бедственном положении жителей этой страны и отправилась в гуманитарное путешествие по странам третьего мира. Деятельность Джоли позволила ей стать послом доброй воли по делам беженцев в ООН в 2001 году. Актриса создала несколько благотворительных фондов, занимающихся помощью детям в Камбодже и тем, кто пострадал от техногенных катастроф. В 2013 году за свои заслуги знаменитость получила гуманитарный «Оскар».
Константин Хабенский
1 декабря 2008 года актер Константин Хабенский потерял жену, которая стала жертвой рака: Анастасия скончалась от опухоли мозга. Это послужило отправной точкой для Благотворительного фонда Константина Хабенского, который занялся помощью детям с онкологическими заболеваниями головного мозга. В 2013 году фонд помог спасти 130 детских жизней. Тогда же актер прокомментировал создание фонда:
— Я просто помню эти глаза. Не глаза ребенка, потому что он смерти еще не боится — еще ничего не нажил, чтобы бояться это потерять. Помню глаза мам, особенно когда произошел полный переход от отрицательного к положительному. В такие моменты в тебе и в твоих коллегах что-то оседает. Появляется что-то настолько важное, что остается с тобой навсегда.
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