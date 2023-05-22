Чем прославились 9 легендарных музыкантов, которые исполнили завет «жить быстро и уйти молодым»

1. Роберт Джонсон (1911-1938)

Роберт Джонсон.

2. Брайан Джонс (1942-1969)

Брайан Джонс.

The Rolling Stones, 1963 год.

Наркотики уничтожили музыкального гения.

Брайан Джонс и Анита Палленберг.

Анита Палленберг и Кит Ричардс.

3. Алан «Слепая сова» Уилсон (1943-1970)

Алан Уилсон.

Canned Heat.

4. Джими Хендрикс (1942-1970)

Джими Хендрикс.

5. Дженис Джоплин (1943-1970)

Дженис Джоплин.

Тьма в конце концов поглотила её.

6. Джим Моррисон (1943-1971)

Джим Моррисон.

Часто бывало такое, что Джиму было невероятно трудно петь.

The Doors.

7. Рон «Пигпен» МакКернан (1945–1973)

Рон МакКернан.

Grateful Dead.

8. Курт Кобейн (1967–1994)

Курт Кобейн.

9. Эми Уайнхаус (1983-2011)

Эми Уайнхаус.