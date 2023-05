Чем прославились 9 легендарных музыкантов, которые исполнили завет «жить быстро и уйти молодым»

1. Роберт Джонсон (1911-1938)

Роберт Джонсон.

2. Брайан Джонс (1942-1969)

Брайан Джонс.

The Rolling Stones, 1963 год.

Наркотики уничтожили музыкального гения.

Брайан Джонс и Анита Палленберг.

Анита Палленберг и Кит Ричардс.

3. Алан «Слепая сова» Уилсон (1943-1970)

Алан Уилсон.

Canned Heat.

4. Джими Хендрикс (1942-1970)

Джими Хендрикс.

5. Дженис Джоплин (1943-1970)

Дженис Джоплин.

Тьма в конце концов поглотила её.

6. Джим Моррисон (1943-1971)

Джим Моррисон.

Часто бывало такое, что Джиму было невероятно трудно петь.

The Doors.

7. Рон «Пигпен» МакКернан (1945–1973)

Рон МакКернан.

Grateful Dead.

8. Курт Кобейн (1967–1994)

Курт Кобейн.

9. Эми Уайнхаус (1983-2011)

Эми Уайнхаус.

В мире музыкальных идолов бытует миф «Клуб 27». По некому странному трагическому совпадению многие культовые музыканты умерли именно в 27 лет. Мифология этого «клуба» стала бурно развиваться после смерти Курта Кобейна в 1994 году. Музыкант ушёл в том же возрасте, что и культовые рок-исполнители, в числе которых: Джими Хендрикс, Дженис Джоплин и Джим Моррисон. Преждевременная смерть Эми Уайнхаус в возрасте 27 лет в 2011 году снова всколыхнула интерес к теме проклятия возраста. Почему эти музыканты , ставшие уже при жизни легендами, покинули наш мир? Проклятие? Договор с дьяволом?Этот музыкант появился на свет ровно столетие назад в сельской местности штата Миссисипи. Он был блюзовым певцом и гитаристом. Роберт Джонсон не успел привлечь к себе особого внимания при жизни. О нём вспомнили в 1960-х годах. Ведь именно его революционное, новаторское видение музыки оказало столь огромное влияние на многочисленных пионеров рок-н-ролла. Согласно легенде, Джонсон продал свою душу дьяволу в обмен на свой потрясающий талант. Исполнитель написал три десятка песен, которые записал в период с 1936 по 1937 год. Как истинный рок-н-ролльщик, Роберт, был весьма неравнодушен к женщинам и виски. Музыкант был отравлен ревнивым мужем одной из его многочисленных любовниц.Джонс был отцом-основателем Rolling Stones вместе с Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Он был неофициальным лидером группы. Несмотря на то, что по факту его имя не значится на пластинках, все, кто знал Джонса говорят, что он был настоящим музыкальным гением. Он мог играть абсолютно на любом инструменте. Главным же его достоинством, его ключевым свойством, был удивительно логичный, математически точный образ мышления. Его идеи всегда были новаторскими и гениальными. И кто знает, стали бы «роллинги» теми, кем они являются сегодня, не будь с ними тогда Брайана?У Джонса возникла серьёзная проблема со злоупотреблением психоактивными веществами. Уже к середине 1960-х годов это основательно подорвало его здоровье. Музыкант неоднократно оказывался в тюрьме. Его поведение оттолкнуло от него товарищей по группе. Он был вынужден покинуть Rolling Stones в июне 1969 года.В июле того же года Джонс был найден мёртвым на дне своего бассейна. Полиция сообщила, что он утонул, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Только недавно в прессе появились новые подробности, которые свидетельствуют о том, что всё было не так просто и однозначно.Всё началось с того, что ловелас влюбился в женщину по имени Анита Палленберг. Они даже некоторое время жили вместе. Музыкант по ней с ума сходил, в прямом смысле этого слова. Она же предпочла в какой-то момент Ричардса. С этого времени в жизни Брайана и начались проблемы. Может это его морально сломало? Гении ведь так часто бывают слишком ранимыми людьми. В любом случае это было началом конца. Проблемы с наркотиками, с алкоголем, с членами Rolling Stones , да и вообще со всеми окружающими его людьми. После трагической кончины музыканта его дом был варварски разграблен. Все его музыкальные инструменты, записи с новыми материалами — всё было украдено. Пол МакКартни говорил, что Брайан постоянно писал музыку, у него было множество гениальных наработок... Кто знает, не были ли опубликованы под чужими именами эти записи после?...Музыканта прозвали из-за плохого зрения Слепой совой. Он был лидером американской блюз-группы Canned Heat. Они даже выступали на легендарном фестивале в Вудстоке в 1969 году. Алан был автором песен группы, гитаристом. Также он играл на губной гармошке. Уилсон был тем, кто смог заново научить стареющую легенду блюза Son House, играть его собственные песни. Тот десятилетиями жил в безвестности и забвении, хотя оказал существенное влияние на развитие блюза и музыки в целом.Уилсон безуспешно боролся с психическим заболеванием. У него были попытки покончить жизнь самоубийством. В конце концов талантливый музыкант скончался от передозировки наркотиков в сентябре 1970 года.Хендрикс по сей день является одним из величайших гитаристов в истории рок-музыки. Джими произвёл в рок-н-ролле настоящую революцию. Его жизнь была невероятно короткой и яркой. Он появился на музыкальном небосклоне как вспышка сверхновой, чтобы также резко и внезапно исчезнуть. Гениальнейший музыкант, по достоинству занимающий место в зале славы рок-н-ролла, сделал за четыре коротких года своей карьеры больше, чем многие знаменитые музыканты не смогли за целую жизнь...Джими скончался осенью 1970 года в Лондоне. Во сне. Подруга музыканта сказала , что перед этим он принял целую горсть таблеток снотворного, запив красным вином.Родилась будущая легенда рок-сцены в Техасе. Дженис буквально покорила музыкальную сцену Сан-Франциско своим блюзовым вокалом и мощным сценическим мастерством. Сначала она выступала как солистка Big Brother and the Holding Company, а затем продолжила свою карьеру в качестве сольного исполнителя.Некрасивое лицо в обрамлении вечно спутанных волос, фигура не очень, непропорционально большой рот и безвкусные разноцветные боа... Это бросалось в глаза сразу. Только когда Джоплин начинала петь, всё это исчезало без следа. Её необычный, не по-женски жёсткий, скрипучий голос, царапая достигал дна души каждого, кто его слышал. К сожалению, как и многие звёзды сцены Дженис пристрастилась к наркотикам. Героин и алкоголь стали её идолами. Несмотря на многочисленные попытки бросить, она всё больше и больше погружалась в темноту.Певица умерла от передозировки героина в октябре 1970 года. После смерти её друга, Джими Хендрикса, не прошло и трёх недель. Жизнь Дженис Джоплин была невероятно короткой, но безумно яркой, бурной и трагичной. Дженис была не из тех, кто любит очём-то жалеть. Как-то она сказала:Гениальный поэт и истинный философ Джим Моррисон прославился как фронтмен и автор текстов песен культовой группы The Doors. Он сам основал её вместе со своим другом в 1965 году. Очень скоро алкоголизм Моррисона стал огромной проблемой не только для него, но и для коллег. Джим постоянно опаздывал на концерты, часто даже не мог петь.В июле 1971 года в Париже Джим скончался в результате сердечного приступа. Вызван он был передозировкой героина. Как говорят, он принял его за кокаин и вдохнул дозу, ставшую для него смертельной Рон МакКернан был одним из основателей легендарных Grateful Dead. Известен он под прозвищем Пигпен. Рон не был наркоманом, не разделял любви коллег по группе к ЛСД. У него была другая беда — очень уж Рон был не дурак выпить. Алкоголь и сгубил его. У МакКернана развился цирроз печени. Уже в начале 70-х музыкант был вынужден прервать гастроли — здоровье не позволяло. Весной 1973 года Рон скончался.Икона гранж-сцены, Курт Кобейн вместе с другом основал группу Nirvana в 1985 году. Мировой успех коллектива уничтожил Курта . То ли в силу характера, то ли из-за психического заболевания, усугублённого приёмом наркотиков, но Кобейн был этому не рад. Пристальное внимание поклонников и прессы бесконечно раздражало его. В результате всего этого добавились серьёзные проблемы со здоровьем. В итоге Курт проиграл битву со своими демонами. Он покончил жизнь самоубийством в апреле 1994 года. У музыканта остались жена и дочь.Рассказы об Эми обычно начинают словами из её собственной песни, ставшей классикой соула. Там идёт речь о женщине, которая не желает бороться с зависимостью от наркотиков. Она полна разрывающим душу и сердце отчаянием, и является, наверное, самой запоминающейся из творчества певицы. Песня давно стала визитной карточкой Уайнхаус. Этом есть доля истины, полная особенного трагизма. «Rehab» была значимой частью истории реальной борьбы. Борьбы, которая окончилась летом 2011 года. Девушка, которая так не хотела ложиться в клинику, не проснулась после тяжёлого алкогольного отравления. Истощённый булимией, ослабленный наркотиками до невозможности организм, не справился.Талантливейшая английская певица, чей невероятно мощный голос, уникальнейший стиль и гротескный образ покорили мир, скончалась. Эми всегда честно говорила, что все её песни о себе, о собственных чувствах. Она всегда хотела, чтобы людей интересовало только её творчество. В жизни же всё было не так. Таблоиды интересовались больше скандалами, которые окружали певицу. Пресса даже смерть Эми превратила в балаган. Одна из лучших джазовых исполнительниц всех времён написала лучший некролог себе сама — в своих песнях. Их можно бесконечно цитировать и напевать, лучше не вдумываясь, что за ними стоит целая жизнь.