10 самых дорогих артефактов Второй мировой войны - предметы, принадлежавшие Гитлеру и Черчиллю

Вторая Мировая война является крупнейшим и, возможно, последним глобальным конфликтом, с которым когда-либо довелось столкнуться всему человечеству на планете Земля. Тем не менее, это был исторический момент, который помог сформировать современный мир. Миллионы жизней были потеряны, но история свершилась…
Тем не менее, артефакты из такого хаотического времени эволюционировали с коммерческой точки зрения. Многие предметы, которые пережили Вторую Мировую войну, возможно ничего не стоили в то время, но теперь их стоимость буквально зашкаливает, а позволить себе их могут только люди с огромным состоянием. И, похоже, что многие из них хотят любой ценой заполучить часть истории, даже если её прошлое наполнено ужасом, страхом и агонией.
1. Mercedes Benz 770k Гитлера: 10 млн.$
Автомобиль Гитлера: Mercedes Benz 770k.
Это автомобиль, который возил Адольфа Гитлера через орды обожающих немцев и нацистских сторонников до и во время Второй мировой войны. Отслеживание классического автомобиля требовало тщательного исследования и терпения. В итоге, данный Mercedes Benz 770k был окончательно идентифицирован как Гитлеровский после очень долгого изучения исторических снимков, которые связывали немецкого лидера с этим автомобилем.
Вскоре после этого немецкий автодилер Михаэль Фрелих продал Mercedes Benz российскому миллиардеру, сделав его на тот момент единственным обладателем авто, некогда принадлежащим одной из значимых фигур в мировой истории.
2. Медаль Креста Виктории: 555,000$
Медаль креста Виктории. \ Фото: alux.com.
История насчитывает десятки добровольцев, которые ценой собственной жизни достигали победы. Так обстоит дело с рядовым Эдвардом Кенной из Австралийского 2/4-го батальона, который подвергся риску быть убитым только для того, чтобы вывести японскую пулемётную позицию во время битвы под Веваком, Новая Гвинея, в 1945 году. Несмотря на сильный пулемётный огонь, рядовой Кенна убил экипаж пулемётчиков и был награждён орденом Креста Виктории. Но по неизвестным причинам медаль была вскоре продана на аукционе Spink & Son в июле 2011 года за внушительную сумму.
3. Церемониальный медный письменный стол Гитлера: 422,000$
Церемониальный медный письменный стол Гитлера.
Это практически стол, на котором Адольф Гитлер подписал Мюнхенский пакт, соглашение, которое приведёт ко Второй мировой войне. На письменном столе выгравированы инициалы Гитлера и чернильница. Стол также украшен нацистским гербом в виде орла и свастики. 2-й лейтенант Джек Макконн конфисковал стол из мюнхенского офиса Гитлера в 1945 году, и предмет мебели вскоре появился на аукционе Alexander Autographs в декабре 2011 года. (Показанное изображение не является фактическим столом, описанным в этой записи.)
4. Шифровальная машина Enigma: 221,000$
Шифровальная машина Энигма.
Шифровальная машина «Энигма» очень помогла союзникам переломить ход войны против немцев. Эта шпионская машина, заключённая в деревянный ящик, помогала союзникам расшифровывать секретные сообщения немецких военных, которые раскрывали их передвижения войск, приказы, стратегии и другую жизненно важную информацию. А в сентябре 2011 года эта шифровальная машина была продана Christies и, как сообщается, находится в отличном рабочем состоянии.
5. Письма Анны Франк: 166,000$
Письма Анны Франк.
В то время как Анна Франк больше известна своим дневником, который был найден после войны, другие письменные работы, которые она сделала, также собрали много денег. До вторжения в Нидерланды в 1940 году Анна и её сестра переписывались со своими друзьями, жившими в Дэнвилле, штат Айова. Письма сумели пережить годы. Реликвии Анны Франк включают два письма, открытку и две фотографии паспортного размера. Письма были заверены директором Центра Анны Франк в Амстердаме. А в последствии, спустя годы, Swann Galleries завладели этими письмами и выставили их на аукцион за внушительную сумму в размере ста шестидесяти шести тысяч долларов.
6. Пистолет «Люгер» гитлеровской «ночной гвардии»: 161,000$
«Люгер» - пистолет «ночной гвардии» Гитлера.
Известно, что Адольф Гитлер всегда был начеку, особенно когда дело касалось его безопасности. Настолько, что его ночным охранникам выдали редкие пистолеты Люгер, заряженные трассирующими пулями и оснащённые фонариками, чтобы держать его в безопасности ночью. Один из Люгеров выжил и всплыл на поверхность в 2012 году на аукционе Rock Island. Пистолет был продан за колоссальные 161 тысяч долларов.
7. Медаль Муссолини Орден Мужества: 123,000$
Медаль Муссолини Орден Мужества.
Когда Бенито Муссолини был уволен своей администрацией и впоследствии арестован в 1943 году, его имущество также было захвачено, среди изъятых вещей была и его медаль Ордена Мужества. Медаль пережила войну и была продана на аукционе La Galerie Numismatique в марте 2012 года за сто двадцать три тысячи долларов. В итоге, данная продажа указала на растущий интерес коллекционеров Второй мировой войны к предметам, когда-то принадлежавшим итальянскому диктатору.
8. Архив Питера Уайта: 50,000$
Архив Питера Уайта.
Питер Уайт был командиром пехотного взвода, который служил в королевской армии Шотландии. Во время войны он документировал ежедневные события, которые датируются с 1 января 1938 года по 10 августа 1944 года. Он поместил все свои воспоминания о войне в дневник, который также включал рисунки, эскизы и несколько газетных вырезок. Также вместе с рукописью были проданы четыре медали, фотоаппарат Kodak и фотографии, обработанные с плёнки указанного фотоаппарата.
9. Рукопись Черчилля: 37,000$
Рукопись Черчилля.
Этот конкретный пункт представляет собой машинописный текст с подробным сообщением от Черчилля после вторжения на Сицилию и свержения Муссолини. Он также включает в себя несколько исправлений от самого Уинстона. В 2003 году данный отрывок был продан на аукционе Sotheby's почти за тридцать семь тысяч долларов.
10. Табакерка Уинстона Черчилля: 24,000$
Табакерка Уинстона Черчилля.
Табакерка представляет собой небольшой орнаментированный контейнер, который содержит нюхательный табак, или в основном душистый порошковый табак. Черчилль отдал свою серебряную Табакерку привратнику Палаты общин после того, как потерял её во время блицкрига немцев на Лондон. В июле 2006 года эта Табакерка была продана на аукционе Sotheby's за двадцать четыре тысячи долларов.
По материалам сайта financesonline.com
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