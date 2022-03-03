Как повесить ошейник на слона

За последние 40 лет в западной и центральной частях африканских саван количество слонов уменьшилось вдвое. Конфликты с людьми и фермерами, которые продолжают захватывать исконно-слоновьи территории также не добавляют оптимизма.



В национальном парке Амбосели в Кении прошла акция по «оснащению слонов ошейниками слежения». Ошейники оснащены спутниковой навигацией, они позволят точно отслеживать пути следования слонов, что, в теории, должно уменьшить количество конфликтов с людьми. Это является частью программы сохранения наземных гигантов.









Что за конфликты? люди всё больше и больше захватывают исконные территории диких животных. Слонов, в частности. Те, в свою очередь, в период миграции идут напролом по пастбищам и сельхозугодиям фермеров.







Слон — не собака, ошейник просто так не наденешь. Приходится сначала его обездвиживать транквилизаторами с вертолета.







Готово. Уснул.







Надеваем ошейник.







По данным Службы охраны дикой природы Кении, здесь количество слонов увеличилось до 32 000 с 16 000 в 1989 году. Хорошо действуют защитные программы. При том, что в среднем, как уже говорилось, количество слонов в мире уменьшается.







Ученые тут, как тут. Обычная длина хобота африканского слона — около 1.5 м, вес — 135 кг.

Благодаря сложной системе мускулов и сухожилий хобот обладает большой подвижностью и силой. С его помощью слон способен как подобрать мелкий предмет, так и поднять груз весом в 250—275 кг. Хобот слона способен удержать в себе 7.5 литров воды.Слон просыпается, отходим подальше.Всего в рамках этой акции спутниковые ошейники надели на 14 ушастых гигантов.Несколько видов Национального парка Амбосели. Парк находится в 240 километрах к югу-востоку от столицы Найроби и наряду с заповедником Масаи-Мара и национальным парком Озеро Накуру является наиболее посещаемым национальным парком в Кении. Отчасти это связано с красивыми пейзажами животных на фоне горы Килиманджаро, а также с возможностью близко подъехать к слонам, пасущимся среди других животных.Одни из жителей парка — зебры.Закат в Национальном парке Амбосели.В национальном парке обитает более 400 видов птиц и 80 видов млекопитающих.Но в первую очередь парк знаменит в качестве лучшего места в Африке, где можно близко подъехать к пасущимся слонам.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)