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Как повесить ошейник на слона

За последние 40 лет в западной и центральной частях африканских саван количество слонов уменьшилось вдвое. Конфликты с людьми и фермерами, которые продолжают захватывать исконно-слоновьи территории также не добавляют оптимизма.

В национальном парке Амбосели в Кении прошла акция по «оснащению слонов ошейниками слежения». Ошейники оснащены спутниковой навигацией, они позволят точно отслеживать пути следования слонов, что, в теории, должно уменьшить количество конфликтов с людьми. Это является частью программы сохранения наземных гигантов.

Как повесить ошейник на слона


Что за конфликты? люди всё больше и больше захватывают исконные территории диких животных. Слонов, в частности. Те, в свою очередь, в период миграции идут напролом по пастбищам и сельхозугодиям фермеров.

Как повесить ошейник на слона

Слон — не собака, ошейник просто так не наденешь. Приходится сначала его обездвиживать транквилизаторами с вертолета.

Как повесить ошейник на слона

Готово. Уснул.

Как повесить ошейник на слона

Надеваем ошейник.

Как повесить ошейник на слона

По данным Службы охраны дикой природы Кении, здесь количество слонов увеличилось до 32 000 с 16 000 в 1989 году. Хорошо действуют защитные программы. При том, что в среднем, как уже говорилось, количество слонов в мире уменьшается.

Как повесить ошейник на слона

Ученые тут, как тут. Обычная длина хобота африканского слона — около 1.5 м, вес — 135 кг.

Благодаря сложной системе мускулов и сухожилий хобот обладает большой подвижностью и силой. С его помощью слон способен как подобрать мелкий предмет, так и поднять груз весом в 250—275 кг. Хобот слона способен удержать в себе 7.5 литров воды.

Как повесить ошейник на слона

Слон просыпается, отходим подальше.

Как повесить ошейник на слона

Всего в рамках этой акции спутниковые ошейники надели на 14 ушастых гигантов.

Как повесить ошейник на слона

Несколько видов Национального парка Амбосели. Парк находится в 240 километрах к югу-востоку от столицы Найроби и наряду с заповедником Масаи-Мара и национальным парком Озеро Накуру является наиболее посещаемым национальным парком в Кении. Отчасти это связано с красивыми пейзажами животных на фоне горы Килиманджаро, а также с возможностью близко подъехать к слонам, пасущимся среди других животных.

Как повесить ошейник на слона

Одни из жителей парка — зебры.

Как повесить ошейник на слона

Закат в Национальном парке Амбосели.

Как повесить ошейник на слона

В национальном парке обитает более 400 видов птиц и 80 видов млекопитающих.

Как повесить ошейник на слона

Но в первую очередь парк знаменит в качестве лучшего места в Африке, где можно близко подъехать к пасущимся слонам.

Как повесить ошейник на слона

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