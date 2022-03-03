Как повесить ошейник на слона

За последние 40 лет в западной и центральной частях африканских саван количество слонов уменьшилось вдвое. Конфликты с людьми и фермерами, которые продолжают захватывать исконно-слоновьи территории также не добавляют оптимизма.
В национальном парке Амбосели в Кении прошла акция по «оснащению слонов ошейниками слежения». Ошейники оснащены спутниковой навигацией, они позволят точно отслеживать пути следования слонов, что, в теории, должно уменьшить количество конфликтов с людьми. Это является частью программы сохранения наземных гигантов.
Что за конфликты? люди всё больше и больше захватывают исконные территории диких животных. Слонов, в частности. Те, в свою очередь, в период миграции идут напролом по пастбищам и сельхозугодиям фермеров.
Слон — не собака, ошейник просто так не наденешь. Приходится сначала его обездвиживать транквилизаторами с вертолета.
Готово. Уснул.
Надеваем ошейник.
По данным Службы охраны дикой природы Кении, здесь количество слонов увеличилось до 32 000 с 16 000 в 1989 году. Хорошо действуют защитные программы. При том, что в среднем, как уже говорилось, количество слонов в мире уменьшается.
Ученые тут, как тут. Обычная длина хобота африканского слона — около 1.5 м, вес — 135 кг.
Слон просыпается, отходим подальше.
Всего в рамках этой акции спутниковые ошейники надели на 14 ушастых гигантов.
Несколько видов Национального парка Амбосели. Парк находится в 240 километрах к югу-востоку от столицы Найроби и наряду с заповедником Масаи-Мара и национальным парком Озеро Накуру является наиболее посещаемым национальным парком в Кении. Отчасти это связано с красивыми пейзажами животных на фоне горы Килиманджаро, а также с возможностью близко подъехать к слонам, пасущимся среди других животных.
Одни из жителей парка — зебры.
Закат в Национальном парке Амбосели.
В национальном парке обитает более 400 видов птиц и 80 видов млекопитающих.
Но в первую очередь парк знаменит в качестве лучшего места в Африке, где можно близко подъехать к пасущимся слонам.
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