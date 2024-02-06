6 советов для лёгкого быта

Опытные хозяюшки без труда справляются с сотнями бытовых вопросов ежедневно. Они точно знают, как все успеть и при этом выполнить все наилучшим образом. Хотите научиться также? Тогда скорее знакомьтесь с советами из нашей статьи.







Ведь именно там вы сможете узнать, как легко справиться с пятнами на одежде даже от травы.

1. Избавляемся от пыли на мебели! Навсегда!

2. Экономим на бытовой химии для сантехники

3. Прощаемся с молью!

4. Узнаем, как легко отстирать пятна от травы!

5. Фарфор и майонез — идеальный дуэт!

6. Может ли лак для волос справиться с загрязнениями на кухне?

И как можно сэкономить на покупке бытовой химии для сантехники.Привыкайте к мебели без пыли!Ежедневная вкладная уборка — обязательный для многих ритуал. И зачастую дело не только в любви к чистоте. А в том, что на любой открытой поверхности тут же оседает большое количество пыли. Что же с этим можно сделать? Мы точно знаем ответ.Для начала вам потребуется баночка с пульверизатором, любой кондиционер для волос и вода. Можно даже специально приобрести самый бюджетный бальзам для волос исключительно для уборки. Смешайте его с водой в равных пропорциях. Перелейте в баночку и с помочью пульверизатора распылите по открытым поверхностям мебели. Через некоторое время пройдитесь по ним сухой салфеткой. За счёт антистатика, содержащегося в кондиционере, пыль не будет прилипать к поверхности мебели, а вы сможете сократить время на уборку.Стиральный порошок отлично очистит сантехнику!Очень часто средства от известкового надета имеют сильно выраженный химический запах. Его мало кто может переносить спокойно. Это была первая причина, по которой мне захотелось найти альтернативу для сантехники. И оказывается, она есть. Вам даже не придётся ничего покупать, все найдётся под рукой.Почистить унитаз от известковых отложений поможет обычный стиральный порошок. Для начала смойте воду, затем засыпьте порошок в унитаз и оставьте на полчаса. После чего воспользуйтесь ёршиком и смойте воду вновь. Теперь вам больше не нужно тратить деньги на отдельную бытовую химию, запах которой вы не переносите.Больше никакой соли в шкафу!Насекомые в доме — это всегда неприятно. Особенно когда речь идёт о моли, способной навредить вашим меховым изделиям. К счастью, есть один проверенный способ, как навсегда обезопасить свой дом от этих вредителей.В следующий раз при растопке камина или печки наберите себе золы про запас. Именно зола способна навсегда отпугнуть моль от вашего шкафа. Высыпьте ее в небольшое блюдечко и поставьте в шкаф. Теперь моль вас больше не побеспокоит.Травяные пятна больше не проблема!До летнего сезона ещё далеко. Но опытная хозяюшка всегда готовится к нему заранее. В том числе это относится и к новым знаниям. Согласитесь, мало кто из нас знает, как справится с пятнами от травы. Но благодаря нашему совету этот бытовой вопрос больше не вызовет у вас затруднений.Для начала смешайте средство для мытья посуды с перекисью водорода в соотношении один к двум. Тщательно перемешайте. Нанесите на пятна от травы и подождите минут десять. После чего промойте под холодной водой и отправляйте вещь в стиральную машинку. После стирки не останется даже напоминаний о пятнах.Майонез преобразит ваш фарфор!И речь идёт вовсе не о сервировке праздничного ужина. Нет, мы говорим о чистке фарфора, который почему-то стали меньше использовать в обиходе. А ведь это очень красивая и изящная посуда, которую просто нужно уметь правильно чистить.Для этого нам понадобиться обычный майонез. Нанесите немного соуса на фарфор и тщательно натрите его губкой. Через минут десять уберите излишки сухой салфеткой. Ваш фарфор преобразиться на глазах.Лак для волос пригодится на кухне!На первый взгляд это очень странный вопрос. Вряд ли кто-то ответит на него положительно. Но мы попробуем.На самом деле с помощью лака для волос действительно можно справиться с пятнами на любимой деревянной разделочной доске. Дело в том, что не все пятна легко уходят с деревянной посуды. Именно тут на помощь приходит лак. Его следует распылить по всей поверхности доски и дождаться, когда он высохнет. После чего поместить разделочную доску в тёплую мыльную воду. Лак будет отходить вместе с пятнами, которые вам не удавалось вывести ранее. А вы получите абсолютно чистую разделочную доску.