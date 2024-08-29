Высоко сижу - далеко гляжу: почему раньше некоторые перемещались только на ходулях

Ландцы - жители юго-запада Франции, перемещавшиеся на ходулях. Ок. 1937 г.
Обычно понятие «ходулей» связывается с цирковыми выступлениями или уличными артистами. Однако в районе ланд (область на юго-западе Франции) вплоть до начала XX века частенько можно было встретить людей, шагающих на ходулях. В основном это были пастухи, следившие за своими стадами сверху.
Пастух на ходулях. Снимок 1908 г.
Раньше ланды считались равнинной заболоченной местностью, перемещаться по которой было очень проблематично. Тогда местные жители нашли выход из положения: они встали на ходули.
Иллюстрация середины XIX века с изображением почтальона на ходулях.
Жители ланд обучались перемещению на ходулях с раннего возраста, благодаря чему они очень ловко управлялись с двумя палками. Мужчины и женщины легко держали равновесие, могли даже на ходу срывать цветы. Кроме того, увеличивалась скорость перемещения. Однажды, 1808 году, тот регион пересекала Жозефина, супруга Наполеона Бонапарта. Конвой на ходулях приветствовал ее прямо во время движения кареты. Жители ланд с легкостью успевали двигаться со скоростью движения лошадей.
Типичный пастух на ходулях в ландах (Франция). Ок. 1930 г.
Ходули изготавливали из твердого дерева толщиной с обычную трость. К палкам крепились стременные дощечки, на которые становились ногами. Чтобы ходули не стирались быстро, на нижний их конец надевался костяной набалдашник.
Открытка с изображением ландцев, 1843 год.
Жители ланд на ходулях, 1913 год.
В XIX веке болота в ландах стали осушать и засаживать деревьями. Постепенно необходимость передвигаться на ходулях отпала. Сохранилась эта традиция только среди пастухов, которым сверху проще наблюдать за стадом овец и высматривать волков.
Танцоры на ходулях (из ланд), прогуливающиеся по улице Лондона по пути к Albert Hall, 1937 год.
