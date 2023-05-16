Как делают джипни на Филиппинах

Забавные машинки джипни — это самый популярный вид общественного транспорта на Филиппинах. Произошли они от военных американских джипов, которые в 50-е годы некие умельцы переоборудовали в гражданские авто, предназначенные для перевозки людей и не очень больших грузов.



Сейчас джипни производятся на нескольких заводах. Точнее, заводами-то это сложно назвать, скорее фабрики. Ведь каждый такой автомобиль уникален в своем роде — все они собираются вручную, а раскрашиваются по желанию заказчика или самим заказчиком, так что встретить 2 одинаковых транспортных средства у вас не получится.













Фотографии Антона Афанасьева



Sarao когда-то была одной из крупнейших фабрик по изготовлению джипни. Сейчас же, после смерти её основателя, она перешла к его сыну, который в этом деле, видимо, не очень сведущ







На фабрику и попал в субботу, поэтому особой работы там не было, но все же понять и увидеть, как происходят основные технологические процессы, можно.







Прежде всего, надо сказать, что все делается вручную. Покрышки закупаются где-то на стороне, но сборка их производится тут, на фабрике:







Единственное, что не производится вручную — это двигатели. Для джиппни используют 3х-4х литровый движок от древних Isuzu. Иногда ставят новые двигатели, иногда хорошенько восстанавливают старые:







Красится все тоже руками, причем чаще всего простой кисточкой:







В джипни размещается 12-15 человек по лавочкам. Однако в час пик в джипни народ набивается плотнее, и 20 и 30







Кроме производства, на фабрике ещё и ремонтируют старые джипни. Вообще







Кузов делают исключительно из оцинковки — влажность на Филиппинах всегда стопроцентная:







Сиденья набивают кокосовым волосом:







Потом их украшают различными полосками из искусственной кожи:



Цех:











А вот джипни для личного пользования:







Тут же производят и вот такие коляски, на которых катают туристов:







На крыше джипни перевозят обычно грузы, в сельской местности мелкий домашний скот и птицу, но бывает что и пассажиры громоздятся на крышу — однако перевозка пассажиров вне салона властями якобы преследуется. Загрузка пассажиров в салон происходит через проём в задней части кузова.







Джипни довольно давно потеряли непосредственную связь с автомобильной маркой Jeep. Ныне эти импровизированные автобусы-грузовички собираются на основе разнообразных подержанных автомобилей в основном







Есть мастерские крупные, производящие по несколько джипни в месяц (все по индивидуальным заказам). Некоторые умельцы делают джипни себе сами







Спецзаказ — туристический автобус. Стоимость джипни колеблется от 350 до 450 тысяч рублей:



















Любовь водителей к своим автодетищам настолько велика, что каждый год в Маниле даже проходит особый карнавал — «Король джипни», на котором выбирают самый







Деревянный вертолет:







Так делают джипни на Филиппинах.







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Фотографии Антона АфанасьеваSarao когда-то была одной из крупнейших фабрик по изготовлению джипни. Сейчас же, после смерти её основателя, она перешла к его сыну, который в этом деле, видимо, не очень сведущ , поэтому производство сильно сократилось. Этот небольшой заводик находится все в том же Лас Пиньясе, в котором находится и единственный в мире бамбуковый орга́н.На фабрику и попал в субботу, поэтому особой работы там не было, но все же понять и увидеть, как происходят основные технологические процессы, можно. Прежде всего, надо сказать, что все делается вручную. Покрышки закупаются где-то на стороне, но сборка их производится тут, на фабрике:Единственное, что не производится вручную — это двигатели. Для джиппни используют 3х-4х литровый движок от древних Isuzu. Иногда ставят новые двигатели, иногда хорошенько восстанавливают старые:Красится все тоже руками, причем чаще всего простой кисточкой:В джипни размещается 12-15 человек по лавочкам. Однако в час пик в джипни народ набивается плотнее, и 20 и 30 человек могут ехать, часть из них стоит.Кроме производства, на фабрике ещё и ремонтируют старые джипни. Вообще , от былой славы фабрики мало что осталось….Кузов делают исключительно из оцинковки — влажность на Филиппинах всегда стопроцентная:Сиденья набивают кокосовым волосом:Потом их украшают различными полосками из искусственной кожи: Цех:А вот джипни для личного пользования:Тут же производят и вот такие коляски, на которых катают туристов:На крыше джипни перевозят обычно грузы, в сельской местности мелкий домашний скот и птицу, но бывает что и пассажиры громоздятся на крышу — однако перевозка пассажиров вне салона властями якобы преследуется. Загрузка пассажиров в салон происходит через проём в задней части кузова.Джипни довольно давно потеряли непосредственную связь с автомобильной маркой Jeep. Ныне эти импровизированные автобусы-грузовички собираются на основе разнообразных подержанных автомобилей в основном японского , но также корейского и китайского производства в сотнях кустарных мастерских.Есть мастерские крупные, производящие по несколько джипни в месяц (все по индивидуальным заказам). Некоторые умельцы делают джипни себе сами . Спецзаказ — туристический автобус. Стоимость джипни колеблется от 350 до 450 тысяч рублей:Любовь водителей к своим автодетищам настолько велика, что каждый год в Маниле даже проходит особый карнавал — «Король джипни», на котором выбирают самый красочный и оригинальный джипни.Деревянный вертолет:Так делают джипни на Филиппинах.

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