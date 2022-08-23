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Мыло, которое выглядит очень аппетитно

На первый взгляд кажется, что это очередное фуд-порно, но лучше вам не пробовать эти необычные блюда. Художница Рошель Хавьер (Rochelle Javier) создает исключительно аппетитные десерты и разносолы, при виде которых слюнки текут. Сложно поверить, но эти соблазнительные сладости, румяные пироги и сочное мясо сделаны из… мыла.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Художница считает мыло универсальным и удобным материалом, который податливо принимает любую форму. Свои невероятные работы мылодельница создает вручную, вырезая и выдувая все детали блюд, а также вручную их раскрашивая.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Мыльное каре ягненка с мыльным горошком и спаржей.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Острые крылышки Баффало из мыла с мыльным соусом.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Нежный мыльный тарт с мыльными персиками и взбитым мылом.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Домашний черничный мылопирог.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Нежный пирог с экзотическими видами мыльных фруктов.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Королевские креветки карри.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Ароматный пирог из мыльной клубники.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Мыльный лобстер, фаршированный мылом.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Печеная картошечка под сливочным мылом с мыльным пармезаном.

Мыло, которое выглядит очень аппетитно

Сочный двойной мылбургер.

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