20 коротких любопытных фактов о Северной Корее, и о том, как там странно
Мы тайком чуточку приоткрыл железный занавес над КНДР, и вот что разглядел:
1. Согласно официальному летоисчислению КНДР, сейчас на дворе не 2015 год, а 104-й. Календарь чучхе берет своё начало с года рождения Ким Ир Сена.
2. В Северной Корее находится самая вместительная спортивная арена в мире — «Стадион Первого мая» вмещает 150 000 человек.
3. В Северной Корее марихуана легальна и даже не классифицируется как наркотик.
4. В течение 20 лет самым высоким отелем в мире считался «Рюгён» в Пхеньяне. Высота 105-этажной гостиницы составляет 330 м. Несмотря на то, что строительство здания началось в 1987 году, оно до сих пор не введено в эксплуатацию.
5. В Северной Корее имеется 51 «социальная категория» — население страны ранжируется по «верности режиму».
6. В Северной Корее только военные и правительственные чиновники в праве иметь своё собственное транспортное средство.
7. Северная Корея имеет свою собственную операционную систему под названием Red Star OS.
8. Северная Корея является единственным в мире государством, у которого на сегодняшний день имеется захваченное судно ВМС США.
9. За последние 60 лет более 23 тыс. северокорейцев убежали в Южную Корею, в обратном направлении последовало только двое.
10. Северная Корея больше не является коммунистической страной. Начиная с 2009 года государственная политика официально именуется «чучхе».
11. В Северной Корее запрещено носить джинсы.
12. Северокорейцы могут выбирать себе причёску только из 28 официально утверждённых.
13. В 1950-х Северная Корея построила у Демилитаризованной зоны «великолепную» деревню Киджондон для завлечения граждан Южной Кореи. «Город пропаганды» оказался не более чем бутафорией.
14. Основатель северокорейского государства Ким Ир Сен родился в день, когда затонул «Титаник» (15 апреля 1912 года).
15. В 2012 году северокорейские археологи объявили, что «обнаружили» могилу единорога, на котором 2 тыс. лет назад ездил король Тонгмунг, основатель династии и государства Когурё.
16. В 1962 году шесть американских солдат перешли на сторону Северной Кореи; перебежчики живут там поныне.
17. Хранение Библии, просмотр южнокорейских фильмов и распространение порнографии карается в Северной Корее смертной казнью. Существует организация, которая занимается парашютированием Библии на территорию Северной Кореи.
18. Каждые пять лет в Северной Корее проводятся выборы. Однако в бюллетенях указан только один кандидат.
19. Северная Корея использует факс для отправки угроз Южной Корее.
20. Жители Северной Кореи смотрели Чемпионат мира 2014 года по футболу с 24-часовой задержкой.
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