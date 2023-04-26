Древний Гераклион — город, потерянный под водой

Открытие древнего города Гераклиона, исчезнувшего после землетрясения на 1200 лет, невероятно удивило ученых. История таинственного города очень похожа на Атлантиду.







Гераклион располагался в устье Нила и был небольшим процветающим городом, а его жители были людьми умными и образованными.

Но буквально в одно мгновение Гераклион просто исчез.







Это произошло в 1 веке до нашей эры, когда сильное землетрясение разрушило дома, потопило корабли и погубило почти все население. Выжившим пришлось спасаться бегством, бросив все свое имущество.







Множество веков руины этого города пролежали в 3 километрах от побережья Александрии в бухте Абукир, скрытые под густым илом







Однако французскому археологу Франку Годьо удалось обнаружить древний город. Он понял, что это затерянный Гераклион благодаря черной гранитной плите, на которой высечено его название. Здесь же находились останки затонувших кораблей и множество предметов, в числе которых были монеты, драгоценности и личные вещи бывших жителей.







Этот город считался полумифическим, и современным ученым о нем известно немного. Зато историки древности часто упоминали Гераклион в своих записях. Так Диодор писал, что когда Геракл преградил течение Нила, спасая жизнь людям, они воздвигли храм в его честь и назвали город его именем. В записях Геродота сказано, что Елена Прекрасная, пытаясь скрыться от мужа, хотела сбежать со своим возлюбленным Парисом именно в Гераклион.







Во время археологической экспедиции одним из первых обнаружили великий храм с остатками толстых каменных стен. Рядом были три огромных статуи, выполненные из розового гранита. Две из них изображают до сих пор остававшегося неизвестным фараона с его женой, а третья посвящена египетскому богу Хапи.







Внутри храма ученые нашли монументальную гробницу, исписанную иероглифами. Их перевод позволил с уверенностью сказать, что это действительно великий храм Гераклиона.







Поразило археологов и еще одно открытие — двухметровая гранитная стела, представляющая собой почти идентичную копию стелы, найденной в 1899 году в Нократже. В египтологии дублирование стел встречается впервые. Высеченный на них текст гласит об указе фараона Нектанеба I, вводящего 10-процентный налог на товары греческих ремесленников.







Единственной разницей в тексте обеих стел является его окончание. На одной указ заканчивается словами: «Пусть это будет высечено на стеле, воздвигнутой в Нократже, на берегу канала Ану». На другой говорится: «Пусть это будет высечено на стеле, установленной на входе в греческое море в Гераклионе-Тонисе».







Исследовав место, где находилась гавань с десятком кораблей, ученые предположили, что они все были смыты приливной волной, которая прошла вслед за землетрясением.







Несмотря на то, что город пробыл под водой множество веков, большинство обнаруженных аквалангистами предметов сохранилось в хорошем состоянии. Все они были созданы в период от 1 века до нашей эры и ранее.







В числе находок — разнообразные золотые кольца, браслеты, серьги, шпильки и гребни, а также прекрасный греческий кубок, курительница, огромное количество монет и других древних предметов, принадлежавших жителям Гераклиона.















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